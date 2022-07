Mit OKR zu mehr Erfolg: die besten Tipps und Tricks

OKR steht für Objectives and Key Results. OKRs sind ein bewährtes und effektives Tool, das dir hilft, strukturiert vorzugehen und Fortschritte sichtbar zu machen.

1. OKR – was ist das?

Viele Unternehmen setzen auf das sogenannte OKR-System, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Doch was ist das OKR-System eigentlich und wie kann es dir helfen, deine Ziele zu erreichen?

Das OKR-System ist ein strategisches Steuerungsinstrument, mit dem du deine Ziele effektiv verfolgen und erreichen kannst. Wir zeigen dir, wie du das System am besten für dich nutzen kannst!

Die Grundidee von OKR ist es, die Technik Management by Objectives (MbO) zu modernisieren und mit der SMART-Methode (SMART = spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert) zu verknüpfen. So entstand mit OKR ein strukturierter Zielvereinbarungsprozess, der alle Aktivitäten an den Unternehmenszielen ausrichtet. Finde heraus, wie du mit OKRs dein Unternehmen steuern kannst und welche Vorteile sie dir bringen.

2. Die Grundlagen der Steuerung mit OKRs

Im ersten Schritt erfolgt der Strategieplanungsprozess mit einer mittel- bis längerfristigen Sicht des Unternehmens. Vision: Wo wollen wir hin? Es werden Leitbild (Vision, Mission und Werte), Unternehmensstrategie sowie strategische Ziele definiert. Anschließend geht es in die Strategieumsetzung. Im Fokus steht ein quartalsweise ablaufender Regelkreis. Zunächst werden die Quartalsziele, die sogenannten OKRs, geplant und anschließend innerhalb des Unternehmens aufeinander abgestimmt (OKR-Alignment).

Dann beginnt die Umsetzung der Ziele und es wird die Zielerreichung innerhalb der Quartale regelmäßig überprüft. Am Quartalsende erfolgt eine Gesamtbeurteilung. Sofern erforderlich werden die nächsten Quartalsziele angepasst und neu definiert.

Dann startet der nächste Quartalszyklus.

3. Und so könnten deine OKRs aussehen.

Im folgenden Beispiel zeigen wir dir, wie du deinen Innovationen schneller zur Marktreife führen kannst.

Objective: Innovationen im Unternehmen deutlich schneller umsetzen

Key Result 1: Das Erreichen von Deadlines in Projekten von 60% auf 75% erhöhen.

Key Result 2: Das Erreichen von Meilensteinen in Einzelprojekten von 70 % auf 85 % steigern.

Key Result 3: Je Quartal wird ein Testing für eine neue Innovation gestartet.

4. Mit OKR zu mehr Erfolg

Die OKR-Methode hilft Unternehmen, sich zu fokussieren und macht Mitarbeiter zufriedener. Durch das Setzen klarer Ziele und das Messen der Fortschritte wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter in das Unternehmensziel eingebunden sind und wissen, welchen Beitrag sie leisten. In unserem Seminar erfährst du alles über die Grundlagen der OKR-Methode und lernst, wie du diese effektiv in deinem Unternehmen anwenden kannst .

Wir zeigen dir, wie du OKRs setzen und messen kannst, um den Fortschritt deines Unternehmens zu verfolgen. Außerdem erhältst du praktische Tipps für die Implementierung der Methode in deinem Unternehmen. Melden dich jetzt für unser Seminar „Objectives and Key Results“ an und bringe dein Unternehmen auf die nächste Stufe der Professionalität!

5. Nachteile der OKR-Steuerung

OKR-Umsetzung erfordert Führung

Viele Unternehmen verlassen sich auf Werkzeuge und denken, dass dies ausreichend ist. Langfristig bist du mit OKR nur erfolgreich, wenn alle Führungskräfte OKR in ihrem Führungsalltag verankert haben.

Denke nicht zu kurzfristig

OKRs sollen eine agile Unternehmenssteuerung ermöglichen. Der kurzfristige Blick auf Quartale spielt dabei eine wichtige Rolle. Stelle sicher, dass du nicht im Blindflug unterwegs bist. Das Festlegen von Jahreszielen bringt dir die notwendige Weitsicht.

6. Mit OKR zu mehr Erfolg: die besten Tipps und Tricks

Mit OKR steuern ist eine großartige Möglichkeit, um Unternehmen und Organisationen auf Kurs zu halten. Durch die klaren Ziele und den Fokus auf das Wesentliche können Unternehmen erfolgreich sein. Bei S+P Seminare findest du das passende Seminar für dein Unternehmen.

Buche dein Seminar „Mit OKR zu mehr Erfolg: die besten Tipps und Tricks“ mit dem Lehrgang Leadership Z05.

7. Was kann ich von S+P Seminare zum Thema OKR erwarten

S+P Seminare ist führend in der Weiterbildung, wenn es um das Thema OKRs geht. Das Unternehmen bietet zahlreiche Seminare und Schulungen zu diesem Thema an, sodass Unternehmen ihr Potenzial voll ausschöpfen können. S+P Seminare sind die erste Adresse, wenn es um das Thema OKRs geht.

S+P Seminare bietet seit über 10 Jahren maßgeschneiderte Schulungen und Seminare für Unternehmen aller Größen an. Die Experten von S+P Seminare verfügen über langjährige Erfahrung in der Umsetzung von OKRs in unterschiedlichen Unternehmensstrukturen. Sie kennen die verschiedenen Herausforderungen, die bei der Umsetzung auftreten können, und wissen genau, wie man sie meistern kann. Das Angebot von S+P Seminare reicht von einfachen Einführungsseminaren bis hin zu Fortbildungen für erfahrene OKR-Anwender.

Auch Inhouse-Seminare werden online angeboten, sodass das Wissen direkt in den betroffenen Unternehmen verankert wird. Für alle, die sich für das Thema interessieren, aber noch keine Erfahrung mit OKRs haben, bietet S+P Seminare die perfekte Lösung.

Erfolgreichste Unternehmen setzen auf OKRs – wir machen dich fit für die Zukunft!

S+P Seminare ist führend in der Weiterbildung, wenn es um das Thema OKRs geht. Wir bieten zahlreiche Seminare und Schulungen zu diesem Thema an, sodass Unternehmen ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Mit dem Lehrgang Leadership verhelfen wir Fachkräften und Führungskräften zum Erfolg:

?Tag 1

Führung neu denken – die Zukunft der Führung

So steuerst du mit OKR.

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

?Tag 2

Warum Führungskräfte Innovationen fördern sollten

Mit OKR zu mehr Erfolg: die besten Tipps und Tricks

Feedback ist das Werkzeug der Führung

Programm 1. Seminartag

?Führung neu denken – die Zukunft der Führung: Mit OKR zu mehr Erfolg

Neue Arbeitssysteme: 4-Tage-Woche, Remote- und Hybridarbeit

Objectives and Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle: Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräche

?Kommunikation: Worauf kommt es an?

Stark in der Rolle als Führungskraft:

Autoritär oder Laissez-faire? Wirkung verschiedener Führungsstile

Die 4 Mitarbeitertypen: Erfolgreich Führen mit DISG

Wie du Feedback gibst und annimmst, um dich und dein Team weiterzuentwickeln

Persönlichkeitsgerecht delegieren

Zentrale Führungsinstrumente systematisch einsetzen

?Wie du dein Team in eine neue Ära führst – Mit OKR zu mehr Erfolg

Wie gewinne ich das Team für mich und das Unternehmen?

Spitzenleistung durch gezielte Teamentwicklung – worauf kommt es an?

Situation im Team – Wo stehen wir?

Auswahl des richtigen Teamleiters

Strukturen und Rollen in Gruppen erkennen und gezielt nutzen

Programm 2. Seminartag

?Warum Führungskräfte Innovationen fördern sollten

Zukunft gestalten mit der SOAP-Technik

Schnell und kurzfristig in der Kommunikation

Offenheit: Wir wollen Ideen, Anregungen und konstruktive Kritik

Argument: Wir machen keine faulen Kompromisse

Push-Prinzip: Alle mit an Bord holen

?Feedback ist das Werkzeug der Führung

Kommunikation und Führung

Wie du effektiv kommunizierst, um deine Ziele zu erreichen

Gesprächskompetenz bei schwierigen Mitarbeitern

Low-Performer im Team! Techniken zur Leistungssteigerung

Rechtlich sicherer Umgang mit dauerhafter Minderleistung

?Richtiger Umgang mit Kritik und Konflikten

Sicherer Umgang mit Einwänden und Uneinigkeiten

Liveline statt Deadline “ mit Nudges die Motivation gezielt fördern

„Rebellen“ und „Lahme Enten“ “ Schwierige Mitarbeiter motivieren

Konflikte in der Führung: Wie du Konflikte effektiv löst, um dein Team voranzutreiben

Konfliktlösung als Führungsaufgab

Wie begleitet man Konflikte in agilen Teams?

Effektives Lösen und Vermeiden von Konflik

