Mit potenziellen Kunden auf Markenebene kommunizieren

Messeauftritte und die Gestaltung der Unternehmensräume sind zwei wesentliche Bausteine der Markenkommunikation, betont Marcel Schuckel, Geschäftsführer von Dr. Holzinger aus Heinsberg.

Marketing, Werbung, Kommunikation, PR: Die Bandbreite der Möglichkeiten für Unternehmen, sich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und ihre Zielgruppen mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu erreichen, sind groß – aber nur allzu oft laufen diese Disziplinen eher nebeneinander her, als miteinander kombiniert zu werden. Dabei zeigt die Praxis aber immer wieder, dass gerade die Verbindung bestimmter Bereiche sehr zielführend ist, wie Marcel Schuckel betont. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens Dr. Holzinger aus Heinsberg (www.drholzinger.de) hat sich unter dem Motto „Wir setzen Marken in Szene“ auf die 360 Grad Messekonzeption und 360 Grad Raumkonzeption spezialisiert – immer vor dem Hintergrund, die sogenannte Markenkommunikation zu stärken.

Aber was ist Markenkommunikation genau? „Markenkommunikation ist ein Aspekt der Kommunikationspolitik, indem die Kommunikationsstrategie des Unternehmens festgelegt wird und damit ein Rahmen für Öffentlichkeitsarbeit (PR) und seiner verschiedenen Aspekte Storytelling, Agenda Setting, Social Media und Pressearbeit geschaffen wird. Ausgehend von der Entwicklung der Marke soll diese in der gesamten Kommunikation positioniert werden“, lautet eine gängige Definition.

Für den Markenkommunikationsexperten Marcel Schuckel kommt es daher darauf an, dass sich Unternehmen gezielt mit ihren Zielen in der Markenkommunikation auseinandersetzen, bevor sie konkrete Schritte ergreifen. „Was wollen Unternehmen erreichen? Wie wollen sie wahrgenommen werden, und wie sollen die potenziellen Kunden angesprochen werden? Das sind wesentliche Fragen und sollten vorab geklärt werden. Erst wenn Unternehmen wissen, was sie wirklich wollen, können sie erfolgreich in die Konzeption einsteigen.“

So ist beispielsweise der Messeauftritt ein Baustein einer umfassenden Markenkommunikation und wird deshalb in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung bereits seit längerem als „perfekte Plattform zur Inszenierung von Marken“ bezeichnet. „Auf einer Messe können Unternehmen persönliche Begegnungen und das aktive Erlebnis der Zielgruppe mit ihnen als Hersteller und ihren Marken erzeugen. Dabei kommt es auf ein professionell inszeniertes und regelmäßig mit Emotionen aufgeladenes Umfeld an. Das wiederum führt, in Kombination mit der direkten und persönlichen Interaktion zwischen Hersteller und Zielgruppe zu einzigartigen und nachhaltigen Erinnerungen.“

Was bedeutet das jetzt für den Messeauftritt? Dieser ist natürlich kein Selbstläufer für Unternehmer. Messestand buchen, ein paar Broschüren und Werbekugelschreiber auslegen und dann auf viele Besucher hoffen, ist kein sinnvoller Weg. Eine moderne Messe funktioniert anders, sie ist anregender Treffpunkt und innovative Kommunikationsplattform. Der Messeauftritt muss also das Wesen des Unternehmens repräsentieren und den Kern der Marke nach außen tragen.

Für Marcel Schuckel geht es bei der Tätigkeit darum „Marke, Identität und Kernbotschaften eines Unternehmens herauszustellen und mit Geschäftspartnern und potenziellen Kunden auf Markenebene kommunizieren können. Das gilt auf einer Messe genauso wie bei der Raumkonzeption, also der Gestaltung der Unternehmensräume, vom Empfang über die Besprechungsräume bis hin zu den Büros.“ Dr. Holzinger steht dabei für die gesamte Konzeption, Planung und Errichtung beziehungsweise architektonischen Gestaltung von Messeständen und Unternehmensräumen.

Die Dr. Holzinger GmbH ist ein 1966 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Heinsberg, das unter dem Motto „Wir setzen Marken in Szene“ für Unternehmen aller Größen und Branchen individuelle Markenkommunikationslösungen entwickelt. Im Fokus stehen dabei zwei Säulen: die „360 Grad Messekonzeption“ und die „360 Grad Raumkonzeption“. Die von Diplom-Architekt Marcel Schuckel geführte Dr. Holzinger GmbH bietet als traditionsreiches Schreinerunternehmen dafür die gesamte Konzeption, Planung und Umsetzung in Messebau und Innenausbau an, um die Ziele eines Kunden zu erreichen. Das können komplexe Messestände zur Präsentation von Produkten in Verbindung mit Rückzugsorten für Gespräche und Verkaufsverhandlungen sein, aber auch umfangreiche Raumlösungen mit Einzel- und Großraumbüros, Kommunikationsinseln und Treffpunkten (Meeting Points) sowie die generelle Gestaltung von Praxen, Kanzleien, Einzelhandelsflächen und Showrooms. Im Mittelpunkt steht, über das Medium des Messestandes beziehungsweise der Objekteinrichtung die Marke, Identität und Wahrnehmung eines Unternehmens zu schärfen und zu transportieren und die Individualität herauszustellen. Zu den Leistungen gehören auch die gesamte Elektrik und Lichtplanung sowie die Koordination der anderen an der Umsetzung beteiligten Gewerke, die oft auch aus dem Netzwerk der Dr. Holzinger GmbH stammen. Im Rahmen der „360 Grad Messekonzeption“ bietet das Unternehmen einen Full Service an, der unter anderem Standplatzbuchung, Hotelbuchung, Catering, Shuttle Service, Hostessen und eine Besuchererfassungs-Software und zukunftsorientierte Lösungen mit Augmented und Virtual Reality umfasst. Die Angebote der „360 Grad Raumkonzeption“ sind auch für Privatleute zugänglich. Weitere Informationen unter https://drholzinger.de

