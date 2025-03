Mit Präzision zur gesunden Belegschaft: Berger fördert nachhaltiges Wohlbefinden

Spezialist für Präzisionsdrehteile aus dem Allgäu erhält Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research

In einer Branche, die für ihre Innovationskraft und anspruchsvollen Produktionsprozesse bekannt ist, spielt das Wohl der Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle. Die Berger Gruppe zeigt, dass neben technologischer Exzellenz auch ein starkes Engagement für die Gesundheit und das langfristige Wohlbefinden der Belegschaft unerlässlich für den Unternehmenserfolg ist. Im Rahmen eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements setzt das Unternehmen auf präventive Maßnahmen und sorgt so für eine gesunde und motivierende Arbeitsumgebung.

Mit dem regionalen Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ zeichnet EUPD Research Unternehmen aus, die sich umfassend für das körperliche und mentale Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden einsetzen und herausragende Leistungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement erbringen. Diese Anerkennung signalisiert ein attraktives Arbeitsumfeld für bestehende und zukünftige Mitarbeitende und unterstreicht das Engagement für eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur sowie nachhaltige Personalentwicklung.

„Wir als Geschäftsführung wissen, dass die Gesundheit unserer Mitarbeitenden der Schlüssel zu langfristigem Erfolg ist. Daher setzen wir auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das bei uns höchste Priorität hat. Mit einem klaren Budget und einer eigens dafür zuständigen Person stellen wir sicher, dass Gesundheit und Wohlbefinden aktiv gefördert werden. Wir sind überzeugt, dass dieses Engagement einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, die Gesundheit und Motivation unserer Teams langfristig zu sichern,“ erklärt Karin Berger-Haggenmiller, CEO bei Berger.

„Berger zeigt eindrucksvoll, wie ganzheitliches Gesundheitsmanagement und Fürsorge für Mitarbeitende entscheidend zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Unternehmensstrategie beitragen“, erklärt Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research. „Besonders hervorzuheben ist das Augenmerk auf ergonomisches Arbeiten, das nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Produktion großgeschrieben wird. Zudem wird viel Wert auf die Einbindung der Auszubildenden in die Gesundheitsmaßnahmen gelegt.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über die Berger Gruppe

Die Berger Gruppe ist ein international führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von hochpräzisen einbaufertigen Bauteilen und Baugruppen spezialisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1955 von Alois Berger im Allgäu, Deutschland. Seitdem hat sich die Gruppe kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein globaler Marktführer in ihrem Bereich. Mit mittlerweile rund 2.500 Mitarbeitenden und einer Fertigungsfläche von über 100.000 m² an verschiedenen Produktionsstandorten weltweit (Deutschland, Polen, China, USA, Kanada) gehört die Berger Gruppe zu den bedeutendsten Akteuren in der Fertigungsindustrie. Ihre Bauteile finden Anwendung in einer Vielzahl von Industrien, von der Automobil- und Maschinenbauindustrie bis hin zu innovativen Bereichen wie der Medizintechnik und der Luftfahrtindustrie. Neben der überzeugenden Produktqualität und Innovation steht die Berger Gruppe auch für eine starke Unternehmenskultur, die das Wohl ihrer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Durch ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheitsangeboten, Fitnessstudio-Vergünstigungen und gesunder Ernährung sorgt das Unternehmen für ein motiviertes und gesundes Arbeitsumfeld.

Über EUPD Research

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

