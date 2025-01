Mit Wolfgang Wurzer das ökologische Porto erkunden

Reiseblogger Wolfgang Wurzer nimmt Sie mit auf eine Tour durch die grünen Seiten der portugiesischen Metropole.

Die zweitgrößte Stadt Portugals ist ein Traum für alle, die historisches Flair, kulinarische Genüsse und eine entspannte Atmosphäre suchen. Doch Porto hat in den letzten Jahren auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. „Die Stadt setzt konsequent auf erneuerbare Energien, fördert sanfte Mobilität und hat ein dichtes Netz an Grünflächen und Parks“, berichtet Reiseblogger Wolfgang Wurzer. In seinem neuesten Beitrag nimmt er seine Leser mit auf eine Tour durch das ökologische Porto und zeigt, wie man die Stadt auf umweltfreundliche Weise entdecken kann.

Zu Fuß und mit der Straßenbahn: Portos grüne Fortbewegungsmittel

Wer Porto erkunden möchte, muss nicht zwingend auf ein Auto zurückgreifen. Die Stadt verfügt über ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln und ist auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestens zu erkunden. Wolfgang Wurzers Tipp: Nutzen Sie die historischen Straßenbahnen, um die steilen Hügel der Stadt zu erklimmen und die malerischen Viertel zu durchqueren. Die gelben „Eléctricos“ sind nicht nur ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, sondern auch eine Attraktion an sich.

Für kürzere Strecken empfiehlt Wolfgang Wurzer das Fahrrad. Porto verfügt über ein wachsendes Netz an Fahrradwegen und ein günstiges Leihsystem namens „BUGA“. Für nur 10 Euro pro Tag kann man sich an einer der vielen Stationen ein Rad ausleihen und die Stadt auf eigene Faust erkunden. Besonders schön ist eine Fahrt entlang des Douro-Flusses, der sich durch die Stadt schlängelt und atemberaubende Ausblicke auf die bunten Häuserfassaden und die berühmten Portweinkeller bietet.

Tipps für eine nachhaltige Fortbewegung:

? Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, Metro und Straßenbahn für längere Strecken.

? Erkunden Sie die Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad und genießen Sie die Atmosphäre in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen.

? Kaufen Sie eine „Andante“-Karte, mit der Sie alle öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt nutzen können.

Grüne Oasen und urbane Gärten: Portos Parks und Grünflächen

Porto mag auf den ersten Blick wie eine dicht bebaute Großstadt wirken, doch zwischen den Häuserschluchten und Pflastersteinen verbergen sich zahlreiche grüne Oasen und Parks. Wolfgang Wurzers Lieblingsort ist der Parque da Cidade, der mit 83 Hektar größte Stadtpark des Landes. Hier kann man inmitten von Wiesen, Wäldern und Seen die Seele baumeln lassen und den Trubel der Stadt für einen Moment vergessen.

Ein weiteres Highlight sind die vielen urbanen Gärten, die in den letzten Jahren in Porto entstanden sind. Hier bauen Anwohner gemeinsam Obst, Gemüse und Kräuter an und schaffen so grüne Inseln inmitten der Stadt. Ein besonders schönes Beispiel ist der „Horta do Castelo“, ein Gemeinschaftsgarten in der Nähe der Kathedrale, der einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt bietet.

Tipps für grüne Entdeckungen:

? Besuchen Sie den Parque da Cidade und genießen Sie die Ruhe und die frische Luft inmitten der Natur.

? Spazieren Sie durch die urbanen Gärten der Stadt und kommen Sie mit den Anwohnern ins Gespräch.

? Machen Sie ein Picknick in einem der vielen Parks und lassen Sie die Seele baumeln.

Nachhaltig schlemmen und shoppen: Portos grüne Läden und Restaurants

Auch in Sachen Gastronomie und Einzelhandel hat Porto einiges zu bieten, insbesondere für umweltbewusste Genießer. In den letzten Jahren hat sich eine lebendige Szene von nachhaltigen Restaurants, Cafés und Läden entwickelt, die auf regionale, saisonale und biologische Produkte setzen. Wolfgang Wurzers Tipp: Besuchen Sie den „Mercado Bom Sucesso“, eine historische Markthalle, in der Sie frisches Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch direkt von lokalen Erzeugern kaufen können.

Auch in den Straßen rund um den Markt finden sich zahlreiche Geschäfte und Boutiquen, die sich dem ökofairen Handel verschrieben haben. Hier gibt es alles von handgefertigter Keramik über biologische Textilien bis hin zu veganen Schuhen. Ein besonderes Highlight ist laut Wolfgang Wurzer der Laden „Coração Alecrim“, der eine große Auswahl an regionalen Produkten wie Olivenöl, Wein und Korkeichenprodukte bietet.

Tipps für nachhaltigen Genuss:

? Kaufen Sie auf dem „Mercado Bom Sucesso“ frische, regionale Lebensmittel und unterstützen Sie die lokalen Erzeuger.

? Probieren Sie die vegetarischen und veganen Gerichte in einem der vielen nachhaltigen Restaurants der Stadt.

? Besuchen Sie die ökofairen Läden in der Altstadt und kaufen Sie Souvenirs und Mitbringsel, die eine Geschichte erzählen.

Portos grüne Zukunft: Nachhaltige Projekte und Initiativen

Porto hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine der nachhaltigsten Städte Europas zu werden, so Wolfgang Wurzer. Dafür hat die Stadt zahlreiche Projekte und Initiativen ins Leben gerufen, die den ökologischen Wandel vorantreiben sollen. Ein Beispiel ist das Projekt „Porto Ponte“, das die Uferbereiche des Douro renaturieren und für die Bevölkerung zugänglich machen will. Geplant sind unter anderem Grünflächen, Fuß- und Radwege sowie schwimmende Gärten auf dem Fluss.

Ein weiteres spannendes Projekt ist das „Centro de Inovação em Tecnologias e Cidades Sustentáveis“ (CITS), ein Forschungs- und Innovationszentrum für nachhaltige Städte und Technologien. Hier arbeiten Wissenschaftler, Unternehmen und Stadtplaner gemeinsam an Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, von der Energiewende bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Wolfgang Wurzer ist überzeugt, dass Porto damit eine Vorreiterrolle einnimmt: „Die Stadt zeigt, dass ökologischer Wandel und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sein müssen, sondern Hand in Hand gehen können.“

Tipps für eine nachhaltige Zukunft:

? Informieren Sie sich über die nachhaltigen Projekte und Initiativen der Stadt und unterstützen Sie diese durch Ihr Verhalten.

? Besuchen Sie das CITS und lernen Sie mehr über die Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

? Engagieren Sie sich für den Erhalt der Natur und der Lebensqualität in Porto, indem Sie umweltbewusst handeln und Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Mit diesen Tipps und Anregungen steht einem unvergesslichen und nachhaltigen Aufenthalt in Porto nichts mehr im Wege. Wolfgang Wurzer ist überzeugt, dass die Stadt an der Mündung des Douro das Potenzial hat, zu einem Leuchtturm für ökologischen Städtetourismus zu werden. Dafür braucht es engagierte Besucher, die bereit sind, die grünen Seiten der Stadt zu entdecken und zu einem positiven Wandel beizutragen. Also packen Sie Ihre Koffer, schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und lassen Sie sich von Porto verzaubern – auf eine ökologische und nachhaltige Weise!

