Mitarbeitenden mehr Verantwortung übertragen: Der Schlüssel zu verborgenen Talenten

Bernhard Patter von diavendo rät Hoteliers ganz bewusst, die Teams mehr zu überschätzen. Potenziale können so besser erkannt und Talente anschließend nachhaltig gefördert werden.

In der Hotellerie sowie im Tourismus sind Flexibilität und Innovationskraft entscheidende Erfolgsfaktoren. Die Dienstleistung steht dabei im Mittelpunkt: Mitarbeitende bilden das Fundament dieser Branche – jedoch ist der anhaltende Fachkräftemangel eine zusätzliche Herausforderung für die Führungskräfte. Um die Motivation zu steigern, ist darüber hinaus bewusst eine offene Fehlerkultur zuzulassen. Dabei können häufig verborgene Talente entdeckt werden. Doch hier ist gerade das Management gefragt, mehr loszulassen.

Bernhard Patter, Gründer von diavendo, hebt dabei hervor, wie wichtig es ist, als Vorgesetzter in die Tiefe zu gehen. Denn so lassen sich Potenziale im Team entdecken und im nächsten Schritt gezielt fördern: „Viele Führungskräfte neigen dazu, ihre Mitarbeitenden in eine Art Schublade zu stecken. Sie ordnen ihnen häufig bestimmte Rollen zu, ohne das gesamte Spektrum ihrer Fähigkeiten und Talente zu erfassen. Das verhindert nicht nur die Entfaltung individueller Ressourcen, sondern bremst am Ende des Tages auch die Entwicklung des Hotelunternehmens selbst. Hinzu kommt ebenfalls der wachsende Druck von oben.“

Bernhard Patter betont, dass hierbei ein Umdenken erforderlich ist. Statt in festgefahrenen Rollenbildern zu verharren, sollten Führungskräfte die Stärken und Interessen ihrer Mitarbeitenden genauer unter die Lupe nehmen. Dies bedeutet jedoch auch, ihnen mehr Verantwortung zu übertragen sowie aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden. „Wer loslassen kann, schafft Raum für Kreativität und Innovation“, erläutert der Personalexperte. „Immer wieder stellen wir im Rahmen unserer Tätigkeit fest, dass eine Führungskraft den Mitarbeitenden wenig oder gar nichts zutraut. Oder leider gelernt hat, nichts abzugeben. Wir müssen uns also von dem Gedanken verabschieden, dass Führungskräfte alles kontrollieren und selbst in der Hand haben müssen. Stattdessen sollten wir darauf vertrauen, dass unsere Mitarbeitenden in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen, Verantwortung übernehmen und vor allem Fehler zuzulassen. Nur so können wir tatsächlich eine Kultur schaffen, in der Talente gefördert werden“, fügt Bernhard Patter hinzu.

Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo, ergänzt: „Mitarbeitende, die das Vertrauen ihrer Vorgesetzten spüren, entwickeln nicht nur mehr Eigeninitiative, sondern sind auch motivierter, sich mehr einzubringen und weiterzuentwickeln. Dabei ist es gar nicht schlimm, diese Menschen zu überschätzen. Immer wieder konnten wir dabei feststellen, dass die entsprechenden Personen in einem anderen Umfeld wesentlich besser aufgehoben sind. Denn der Verlust jeder einzelnen Fachkraft schwächt den Betriebsablauf.“

Die Persönlichkeitsentwickler setzen bereits seit mehreren Jahren auf gezielte Weiterbildungen des Managements im Gastgewerbe. Durch spezialisierte Schulungen, Workshops und Coachings werden Führungskräfte dazu befähigt, ihren Führungsstil zu hinterfragen und zu verändern. Ziel ist es, eine Arbeitskultur zu schaffen, in der Mitarbeitende nicht nur als Ressource gesehen, sondern als wertvolle Talente wahrgenommen werden. Die langfristigen Vorteile liegen auf der Hand: Hotels oder Hotelgruppen, die ihren Mitarbeitenden mehr Verantwortung übergeben und sie dabei individuell fördern, profitieren von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. Zudem wird die Innovationskraft gestärkt, da Mitarbeitende in einem solchen Umfeld eher bereit sind, neue Ideen zu entwickeln und engagierter sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

diavendo GmbH

Herr Bernhard Patter

Seestraße 39

83257 Gstadt am Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8541- 58499-17

web ..: http://www.diavendo.com

email : info@diavendo.com

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

www.diavendo.com

