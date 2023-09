Mitarbeiterführung – Gesundheit und Kommunikation

Der Zusammenhang von Büroumgebung und psychischer Gesundheit erfährt in jüngerer Zeit steigende Aufmerksamkeit

„Seminar Gesunde Führung“

Der Arbeitsort der Zukunft ist ja wesentlich mobiler und insoweit ist es auch wichtig, dass die Führungskräfte kommunikativ darauf reagieren. Die gerade durch Corona nochmal völlig veränderten Optionen in der Arbeitswelt sorgen für neue kommunikative und organisatorische Herausforderungen.

Auch bei den Mitarbeitenden gibt es unterschiedliche Präferenzen. Einige Mitarbeitende bevorzugen konventionelle Büros und andere sind sehr flexibel und können sich an jedem Ort auf die Arbeit fokussieren. Wichtig ist die wertschätzende Kommunikation im Team. Die psychische und physische Gesundheit hängt stark damit zusammen, wie die Kommunikation durchgeführt wird. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden wird durch die Wertschätzung der Führungskräfte beeinflusst.

Kommunikation mit Wertschätzung

Wie setzt man wertschätzende Kommunikation um?

Zu Beginn der Kommunikation sollte man etwas zu positiven Erfahrungen benennen.

Das können Statements zur generellen guten Zusammenarbeit sein, beispielsweise erledigte Aufgaben, gute Teamarbeit.

Vermeiden Sie Du-Botschaften mit Vorwürfen.

Stellen Sie offene Fragen!

Gehen Sie in den Dialog!

Wofür steht die effektive Teamkommunikation? Auch die Teamkommunikation hat einen direkten Effekt auf die Gesundheit des Teams. Die gut funktionierende Schnittstellenkommunikation ist optimal für die Gesundheit und Produktivität des Teams.

Welche Punkte werden gefördert?

Förderung des Engagements und Stärkung der Arbeitsbeziehungen

Gefühl der Zugehörigkeit

Führungskräfte sind sich einig, dass kontinuierliches Feedback von Kollegen und Vorgesetzten Produktivität wird erheblich erhöht

Untersuchungen, dass Mitarbeitende, die das Gefühl haben, dass ihre individuelle Stimme gehört wird, fühlen sich wesentlich eher in der Lage, ihre beste Arbeit zu leisten

Tägliche Interaktionen bilden die Grundlage für eine gute Teamarbeit

Synergien durch Austausch

Bündelung von Aufgaben

Feedback geben und nutzen

Kommunikationsbarrieren

Pflegen Sie gute Kommunikation. Ich habe einige Tipps zusammengestellt:

Effektive Kommunikation durch Empathie und Dialogfähigkeit

Eisbergmodell berücksichtigen

Beachtung der Sender- und Empfängerebene

Richtige Interpretation der Worte

Versuchen Sie weiterhin folgenden Kommunikationsbarrieren zu vermeiden:

Verlust des Überblickes über die gemeinsame Dokumentation und Verantwortlichkeiten

Verwickelung in Konflikte

Scheitern von Projekten

Wie unterscheiden sich private und professionelle Kommunikation?

Private Kommunikation:

In hohem Maße abhängig von Sympathie – Antipathie

Augenblickliche Stimmung, Wohlbefinden – weniger zielgerichtet, absichtsfrei

Eher spontane Kommunikation

Professionelle Kommunikation

Erfolgt bewusst und reflektiert

Gesprächsführung durch Fragen

Stimmungsunabhängige Kommunikation

Konfliktreduktion

Ökonomie und Zeitmanagement

Insgesamt ist es wichtig, sich die Zeit für gute Kommunikation zu nehmen. Zudem sollte man die notwendige Empathie besitzen, die fließenden Grenzen zwischen privater und professioneller Kommunikation einzuhalten, um den Frieden und die Produktivität am Arbeitsplatz nicht zu gefährden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland

fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Bildungsinstitut Wirtschaft – Bundesweite Inhouse Seminare –

Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen

o Kommunikation im Team, Seminar Gesunde Führung, Führung auf Distanz

o Verkaufstraining

o Telefontraining

o Business Knigge

o Social Media

o Digitalisierung

o Compliance

o Datenschutz

o Zeitmanagement

o Ereignismanagement

Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben.

Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de

Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“



Pressekontakt:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bewertung einer Arztpraxis Rechtsform bei Ärzten