Mitglieder gesucht: Kreislauffähige faserverstärkte Kunststoffe

Die IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH sucht Mitglieder für das geplante ZIM-Innovationsnetzwerk zum Thema: Kreislauffähige Fertigungsverfahren für biobasierte Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV)

Fasertechnologie trifft auf Composite-Innovation: Kreislauffähige und ressourcenschonende Fertigungsverfahren für biobasierte, leistungsfähige Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV)

Die Entwicklung von Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV), die sowohl nachhaltig als auch leistungsfähig sind, stellt eine zentrale Herausforderung für viele Industriezweige dar, darunter die Automobil-, Medizintechnik- und Sportindustrie. Um den steigenden Anforderungen an Ressourceneffizienz, Kreislauffähigkeit und Funktionalität gerecht zu werden, sind innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich – von der Materialentwicklung über Fertigungstechnologien bis hin zum Recycling.

Das geplante ZIM-Innovationsnetzwerk, koordiniert von der IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH, hat sich zum Ziel gesetzt, diese Herausforderungen durch einen ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz zu adressieren. Ab Frühjahr 2025 werden Partner aus Industrie und Forschung gemeinsam an der Entwicklung kreislauffähiger Lösungen für faserverstärkte Kunststoffe arbeiten.

Ziele der Netzwerkarbeit

In den kommenden Jahren sollen im Rahmen interdisziplinärer Forschungs- und Entwicklungsprojekte technologische Voraussetzungen geschaffen werden, um leistungsstarke und gleichzeitig nachhaltige Faser-Kunststoff-Verbunde zu entwickeln, die vollständig in eine zirkuläre Wertschöpfungskette integriert werden können.

Im Mittelpunkt stehen folgende Entwicklungsschwerpunkte:

* Recyclinggerechtes Bauteildesign: Im Rahmen der durch das Netzwerk initiierten F&E-Projekte sollen kreislauffähige Designs und Fertigungsprozesse für FKV entwickelt werden, um deren zirkuläres Wertschöpfungspotenzial deutlich zu verbessern.

Neben ganzheitlich gedachten Designansätzen sind folgende Entwicklungsziele im Gespräch:

? Innovative technische Designansätze für multifunktionale und recyclingfähige FKV

? Charakterisierung und Simulation makromechanischer Eigenschaften von Verbundwerkstoffen

? Integrierte Strukturmonitoringsysteme

? Entwicklung und Optimierung reversibler Fügetechnologien

? Entwicklung modularer Recyclingverfahren zur effizienten Demontage und stofflichen Wiederverwertung

* Entwicklung biobasierter Hochleistungskomponenten: Das Netzwerk fokussiert sich auf die Entwicklung und Optimierung biobasierter Materialien, die fossile Rohstoffe ersetzen und gleichzeitig neue Funktionalitäten bieten. Diese F&E-Ansätze zielen darauf ab, nachhaltige Alternativen zu konventionellen Fasern, Schlichten und Polymeren zu entwickeln, um den ökologischen Fußabdruck der Produktion zu reduzieren.

Mögliche Entwicklungsansätze umfassen:

? Multifunktionale Fasern, u.a. biobasiert, mit verbesserten mechanischen Eigenschaften

? Nachhaltige Schlichten für optimierte und reversible Faser-Matrix-Haftung

? Optimierung von Polymeren wie Thermoplasten hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit und thermomechanischer Stabilität

? Integration zusätzlicher Funktionalitäten, wie Selbstheilungseigenschaften oder biokompatible Oberflächen

* Ressourcenschonende Produktionsverfahren: Durch die Kombination von additiven Fertigungstechnologien mit biobasierten und recycelten Werkstoffen sollen neue Möglichkeiten für nachhaltige FKV geschaffen werden, ohne die Leistungsfähigkeit der Endprodukte zu beeinträchtigen.

Schwerpunkte hierbei sind:

? Additive Fertigungsverfahren, u.a. TFP, TMP

? Hybride Fertigungstechnologien, u.a. AFP

? Energieeffiziente Produktionsprozesse

Nutzen Sie jetzt ideale Förderbedingungen für Ihre Entwicklungsprojekte!

Das Netzwerk dient als Plattform, um eine aktive Zusammenarbeit aller Partner zu ermöglichen. Die IWS GmbH fungiert als zentrale Managementeinrichtung und steht den Partnern aktiv mit Rat und Tat zur Seite. Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Bewilligung von Förderprojekten begleiten wir Sie und übernehmen auf Wunsch im Anschluss die gesamte Projektverwaltung. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei der Realisierung ihrer innovativen Projekte zu unterstützen.

Wir suchen Experten und Anwender aus folgenden Technologiebereichen:

* Fasertechnologie, u.a. recycelt, biobasiert, multifunktional

* Polymertechnologie, insbesondere Thermoplasten

* Hersteller von Composites und Sandwich-Strukturen

* Technisches Design

* Prozessautomation und -digitalisierung

* Lebenszyklusmanagement und Nachhaltigkeitsbewertung

* KI-unterstützte Schadensdiagnose und -analyse

… und freuen uns über neue Kontakte für die Anwendung in folgenden Branchen und Wirtschaftszweigen:

* Medizintechnik

* Orthopädietechnik

* Sport- und Freizeitindustrie

* Automotive

Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft von Faser-Kunststoff-Verbunden!

_Seien Sie von Anfang an dabei und prägen Sie die Ausrichtung des Netzwerks gemäß Ihren Interessen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!_

Dr. Cornelia Rieke

Netzwerkmanagerin

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Telefon +49 40 3600 663-19

E-Mail c.rieke@iws-nord.de

Meeting hubspot.com/cornelia-rieke

Web www.iws-nord.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Herr Patrick Zessin

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04036006630

fax ..: 040360066320

web ..: https://www.iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

Die Innovationsfähigkeit mittelständischer Unternehmen ist der Schlüsselfaktor für Wachstum und Beschäftigung. Viele dieser Unternehmen sind Weltmarktführer mit Hightech-Produkten in bestimmten Marktnischen oder in Zulieferketten für große Unternehmen. IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovation entsteht. Wir arbeiten in mehreren Technologienetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen. Wir machen Ihre innovativen Ideen marktfähig!

Pressekontakt:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Herr Patrick Zessin

Deichstraße 29

20459 Hamburg

fon ..: +49 40 3600 663-0

email : mail@iws-nord.de

