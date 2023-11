Mitten im Alpaka-Gehege: Techniker von HanseWerk-Tochter SH Netz reparieren Stromleitung im Zoo von Grömitz

HanseWerk stellte die Versorgung nach Ausfall von 73 Ortsnetzstationen innerhalb von zwölf Minuten größtenteils wieder her. Die letzte Station folgt nach 54 Minuten.

Tierischer Einsatz für die Techniker von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz): Nachdem am frühen Freitagmorgen vergangener Woche der Strom in Grömitz und Teilen von Schashagen ausgefallen war, konnten die Spezialisten von HanseWerk-Tochter SH Netz den Schadensort durch Einmessen schnell eingrenzen – und der lag ausgerechnet im Alpaka-Gehege des Zoos „Arche Noah“ in Grömitz (Kreis Ostholstein). Für die knuddeligen Tiere waren die Arbeiten mit Minibagger ein echtes Vergnügen. Neugierig verfolgten die Alpakas hinter dem provisorisch aufgestellten Bauzaun die Reparatur der Mittelspannungsleitung. Aufgrund der angespannten Wetterlage mit starken Sturmböen an der Ostsee waren die Arbeiten extra auf diese Woche verschoben worden. Denn die Versorgung der meisten Netzkunden in der Gemeinde Grömitz und Schashagen hatten die Techniker von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, bereits am Freitag innerhalb von zwölf Minuten durch Umschaltungen wieder herstellen können. Um 4.34 Uhr waren von den insgesamt 73 ausgefallenen Ortsnetzstationen bis auf eine wieder alle am Netz. „Die letzte Station haben wir um 5.25 Uhr zugeschaltet“, erklärt Rene Langfeldt, SH Netz-Betrieb Verteilernetze Ost aus Pönitz.

Die Schleswig-Holstein Netz AG

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 450 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie sämtliche Standorte, ihre mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 klimaneutral stellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel den SH Netz Cup in Rendsburg, das härteste Ruderrennen der Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

Deutschland

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

web ..: https://www.hansewerk.com/de.html

email : presse@hansewerk.com

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Pressekontakt:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

email : presse@hansewerk.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wir bieten Ihrem Unternehmen die perfekte Datenträger Vernichtung an iMetal Resources erweitert „Digitally Enhanced Prospecting“-Untersuchung auf seinem Projekt Gowganda West