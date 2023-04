mk | hotel remscheid und Remscheider Bräu unter neuer Führung

Ab Mitte Mai: Jürgen Frank wird neuer Hotelmanager für das mk | hotel remscheid und Remscheider Bräu

Das 2015 eröffnete mk | hotel remscheid inklusive Remscheider Bräu als eigene Hausbrauerei geht zum 15. Mai in den Eigenbetrieb über. Rückblick: 2014 entschied die niederbayrische Schlossbräu mk | hotels GmbH in den Standort Remscheid zu investieren und übernahm den ehemaligen Remscheider Hof. Nach umfassender Hotel-Renovierung verfügt dieses seitdem mit dem Remscheider Bräu ebenfalls über eine Hausbrauerei mit Brauereigaststätte.

Betreiber der Gastronomie wie auch des Hotels waren die Gründer des Remscheider Bräus, Marc Rüger und Baran Dogan. Acht Jahre nach Eröffnung endet nun diese Betreiber-Historie. Nachdem Barban Dogan beide Betriebe zuletzt alleine geführt hatte, übernimmt die Schlossbräu mk | hotels GmbH nun die Marke Remscheider Bräu.

„Ich bin stolz darauf, die Marke Remscheider Bräu zusammen mit Marc Rüger erfolgreich aufgebaut zu haben. Nun möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und mich weiterentwickeln“, so Baran Dogan. „Das Bräu befindet sich in sehr guten Händen und ich freue mich darauf, die in der Region beliebte Marke in Zukunft als Gast weiter zu begleiten.“

„Wir glauben fest an den Standort Remscheid und sind uns sicher, die Remscheider und auswärtige Gäste mit unserem Hotel und der Hausbrauerei, dem Remscheider Bräu, nachhaltig überzeugen zu können“, so Arno Sonderfeld, Geschäftsführer der Schlossbräu mk | hotels GmbH und gebürtiger Remscheider.

Jürgen Franken, neuer Hotelmanager für das mk | hotel remscheid und Remscheider Bräu: „Durch den Eigenbetrieb sind wir in der Lage, die Qualitätsversprechen der Marke mk | hotels ein-zu-eins umzusetzen und das Remscheider Bräu erfolgreich in die Zukunft zu führen. So, wie dies mit unseren drei anderen, sehr nachgefragten Hausbrauereien der Fall ist – dem Rüsselshemer Bräu, Schiller Bräu München und Schlossbräu Mariakirchen. Unsere Brauhäuser bilden nicht nur für unsere Hotelgäste eine besondere Attraktion. Sie sind fest im Ortsbild verankert und ein beliebter Freizeit-Treffpunk für Jung und Alt.“

Mit Übergang werden das Gastronomie-Erlebnis sowie Eigenprodukte mehr in den Fokus rücken. Die Unternehmerfamilie Lindner aus Arnstof, Eigentümer der Schlossbräu mk | hotels GmbH, betreibt neben der sehr erfolgreichen Bausparte und den Hotels ebenfalls ein eigenes Weingut und eine Bio-Landwirtschaft mit Weideschlachtung. „Mit Start werden direkt eigene Weine und Spirituosen von Großzer Wein auf der Karte ihren Platz finden, etwas später dann ebenso hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus der eigenen Bio-Landwirtschaft und Metzgerei Land.Luft Leberfing“, so Johanna Lindner-Sonderfeld, Geschäftsführerin der Schlossbräu mk | hotels GmbH.

Weitere Informationen unter: https://www.mkhotels.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

mk | hotels

Herr Arno Sonderfeld

Obere Hofmark 3

94424 Arnstorf

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.mkhotels.de/

email : arno.sonderfeld@mkhotels.de

Die Grundidee des ersten mk | hotels 2009 war es, den Mitarbeitern der Lindner Group, die weltweit für Bauprojekte unterwegs sind, jederzeit hochwertige Zimmer zur Verfügung stellen und so zwischenzeitliche Leerstände der Immobilien zu vermeiden. Der Name unserer Hotels bezieht sich auf unsere Wurzeln, auf das erste Hotel im niederbayerischen Mariakirchen. Hier betreiben wir im historischen Ambiente eines Wasserschlosses seit 2003 das Schlossbräu Mariakirchen, eine Hausbrauerei mit Biergarten und seit 2007 das Schlossparkhotel Mariakirchen. Das Konzept der mk | hotels ging auf. So eröffneten wir in den darauffolgenden Jahren in Frankfurt, Eschborn, Berlin, London, Stuttgart, Remscheid, Rüsselsheim, Passau und Tirana ein mk|hotel, sowie ein weiteres Haus in München. Alle Hotels werden von großartigen, jungen Kollegen geführt, die Gastgeber aus Leidenschaft sind, ihre Heimat lieben und den Gästen einen ehrlichen, geradlinigen Service bieten. In München City, Remscheid und Rüsselsheim finden sich am Standort zudem eine Hausbrauerei, die neben erstklassigen, selbstgebrauten Bieren auch regionale Köstlichkeiten anbieten.

