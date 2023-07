mlean(R) ist auf der FIEE ’23 in Brasilien vertreten

VALLADOLID, SPAIN / ACCESSWIRE / 17. Juli 2023 / mlean®, der führende europäische Hersteller von Software für die kontinuierliche Optimierung, wird auf der FIEE in Sao Paulo zeigen, wie man im Industriebereich Problemlösungen und Standardisierungen auf möglichst umfassende Weise erzielt. Das mlean® Production System (mPS) funktioniert auf dem Desktop oder über eine App und ist das umfassendste, flexibelste und effektivste Instrumentarium zur Optimierung und Verfeinerung jeglicher Industrieprozesse.

Nachbearbeitungen und Ausschuss sind die Hauptursachen dafür, dass Fabriken ihre Ziele nicht erreichen. Die Nachbearbeitungskosten liegen im Schnitt bei rund 5 % des Auftragswerts eines beliebigen Projekts. Ein weiterer Grund für die diversen Schwierigkeiten ist die Verwendung unzusammenhängender Tools, die nicht in andere Systeme integriert werden können und kein vollständiges 360°-Bild bieten.

Die Lösung heißt Standardisierung. Roberto Delgado, der CEO von mlean, erklärt: Ohne die Festlegung von Standards in den jeweiligen Verfahrensabläufen lassen sich wirksame kontinuierliche Verbesserungen nur sehr schwer umzusetzen. Die Einführung von effektiven kontinuierlichen Optimierungsprozessen in einer Fabrik ist extrem schwierig. mPS bietet eine solide Lösung und hilft Fabriken bei der Verfahrensstandardisierung und bei der Abstimmung bereits bestehender Betriebsabläufe mit Zielvorgaben und wichtigen Leistungsindikatoren (KPI).

Die mlean-Software entwickelt sich laufend weiter und ermöglicht eine Zentralisierung und Digitalisierung des operativen Tagesbetriebs in Fabriken. Damit können nicht nur Ausfallzeiten und Nachbearbeitungen verringert, sondern auch die Nachhaltigkeit der Anlage verbessert werden.

Roberto Delgado meint dazu: Die Standardisierung ist eine der wichtigsten Triebfedern für Operational Excellence (OE), und mit dem Erreichen von OE wird letztendlich jede Organisation zu einer wettbewerbsfähigen Größe, mit der man in unserer heutigen Wettbewerbslandschaft rechnen muss. Wir wir sehen konnten, stehen die Chancen für brasilianische Fabriken gut, durch Standardisierung OE zu erreichen. Es freut uns sehr, dass wir uns in diesem Jahr einen Stand auf der FIEE sichern konnten.

mlean® hat seit 2014 schon zahlreichen Firmen geholfen und Organisationen bei der Umsetzung eines effizienten und schlanken Managements sowie kontinuierlicher Optimierungsprozesse unterstützt. Das mlean® Production System ist bei der Zentralisierung und Sammlung und beim Austausch wichtiger Daten zwischen Shopfloor und Office unerlässlich und hilft Unternehmen dabei, relevant, wettbewerbsfähig und produktiv zu bleiben.

Über mlean®

mlean® ist einer der weltweit führenden Hersteller von Software für die kontinuierliche Optimierung.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Valladolid (Spanien) unterstützt seit 2014 Industriebetriebe beim Shopfloor Management. Mit seiner Produktpalette und seinem mlean® Production System (mPS) ist das Unternehmen auf die Digitalisierung und Verbesserung sowie das Management industrieller Abläufe spezialisiert und schafft eine effiziente Verbindung zwischen Menschen und industriellen Prozessen.

mlean hilft den Kunden dabei, die Stärke ihrer Teams voll zur Geltung zu bringen – mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt durch einen papierlosen und effizienteren Betrieb.

Das mlean® Production System will sich als das weltweit umfassendste und flexibelste digitale Instrumentarium für die kontinuierliche Optimierung positionieren mit dem Ziel, die Zukunft der Herstellung grundlegend verändern. Dieses System kommt bereits in über 400 Fabriken und 32 Ländern zum Einsatz, wird von mehr als 100,000 Nutzern verwendet und in 17 Sprachen übersetzt.

Um mehr über mlean zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mlean.com/pt

Quelle: Mobile Lean, S.L.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Skeena gibt ein Update zu kurzfristigen wertsteigernden Katalysatoren First Majestic meldet hochgradige Explorationsergebnisse bei San Dimas, Santa Elena und Jerritt Canyon