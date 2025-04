MLG Solar GmbH ist Pionier beim Bau von Solarkraftwerken in Deutschland

In nur sechs Monaten hat die MLG Solar GmbH mehr als 500 Megawatt Solarkapazität in Betrieb genommen.

Deutschland ist weltweit führend im Bereich der alternativen Hightech-Energien. Mehr als die Hälfte der Energie in unserem Land stammt aus erneuerbaren Quellen. Darauf kann Deutschland stolz sein, denn es ist ein positives Beispiel für die Welt im Kampf gegen den Klimawandel.

Die vielversprechendste und umweltfreundlichste Quelle für saubere, grüne und praktisch unerschöpfliche Energie ist die Sonnenenergie. In Deutschland, wo Solarenergie so populär ist wie nirgendwo sonst auf der Welt, werden Solarkraftwerke in industriellem Maßstab gebaut.

Eines der vielversprechendsten Unternehmen im Bereich der Photovoltaik in Deutschland ist die MLG Solar GmbH. Obwohl das Unternehmen erst im Jahr 2024 gegründet wurde, sind die Aufträge für die nächsten Jahre bereits fest eingeplant. In nur sechs Monaten hat die mehr als 500 Megawatt Solarkapazität in Betrieb genommen und damit Tausende von Verbrauchern und Unternehmen mit nachhaltiger Energie versorgt.

Durch die Kombination innovativer Bautechnologien mit einer vernünftigen Preisgestaltung bietet die MLG Solar GmbH das beste Produkt auf dem Markt in ihrem Segment “ qualitativ hochwertige und zuverlässige schlüsselfertige Solarkraftwerke, die nach den höchsten europäischen Standards gebaut werden.

Das Team der MLG Solar GmbH besteht aus 50 hochqualifizierten Fachkräften. Jeder von ihnen verfügt über fundierte Erfahrung und technisches Know-how in der Planung, Installation und Wartung von Solarkraftwerken.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MLG Solar GmbH verfügen über Erfahrungen mit 10 verschiedenen Systemen, so dass sich das Unternehmen effizient auf alle technischen Anforderungen und Kundenbedingungen einstellen kann.

Dies ist nur ein Beispiel für die hohe Produktivität der MLG Solar GmbH bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitätsstandards. In nur 7 Monaten errichtete die MLG Solar GmbH 350 MW an einem Standort mit einer Gesamtkapazität von 650 MW. Dieses Ergebnis wurde durch die koordinierte Arbeit des Teams, den innovativen Ansatz und das klare Projektmanagement in allen Phasen ermöglicht.

Die MLG Solar GmbH ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern tätig, expandiert aktiv in ausländische Märkte und ist bereit, weltweit schlüsselfertige Aufträge von der Anfangsphase bis zur Inbetriebnahme der Anlage auszuführen. In Österreich beispielsweise realisiert die MLG Solar GmbH derzeit 4 Projekte und bereitet 5 weitere vor.

Das Team der MLG Solar GmbH besteht aus hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern mit unterschiedlichen kulturellen und nationalen Hintergründen. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, sich problemlos auf die Anforderungen jedes Kunden einzustellen und mit ihm buchstäblich dieselbe Sprache zu sprechen.

Der Fokus der liegt auf der Umsetzung fortschrittlicher Technologien und nachhaltiger Lösungen für eine grüne Zukunft.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur leistungsstarke Solarkraftwerke zu bauen, sondern auch einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten “ zuverlässig, qualitativ hochwertig und mit Rücksicht auf unseren Planeten.

