Mobeye Geräte und Überwachung der Sicherheitskette

Die Mobeye B.V. ist ein niederländischer Entwickler und Hersteller von LTE-M Alarm- und Sicherheitsprodukten.

Mobeye Monitoring und Alarmmelder erhöhen die Sicherheit in Branchen wie Handel, Verkehr & Logistik, Facility Management, Gesundheit & Pflege, Energieversorgung, Bauwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft, Öffentliche Dienste, IT und viele mehr. Dafür ist es notwendig nicht nur qualitativ hochwertige Produkte einzusetzen, sondern auch die Sicherheitsanforderungen der Anwender zu bedenken und diese mit einer ganzheitlichen Sicherheitskette zu begegnen.

Von Anfang an hat die Mobeye die Sicherheitsprobleme ihrer Kunden in der Forschung und Entwicklung berücksichtigt. Das hat dazu geführt, dass die Mobeye ihren professionellen und privaten Kunden einzigartige Sicherheitslösungen anbietet.

Dazu Hr. Bach von der Mobeye: „Mit unseren in den Niederlanden entwickelten Alarmgeräten und Sensoren bieten wir den Anwendern eine sofortige Erkennung von Problemen. Dazu gehört auch die optimale Konnektivität. Wir verwenden dafür ein integriertes 2G+4G Kommunikationsmodul und die Mobeye SIM-Karte, die sich mit dem besten verfügbaren Netzwerk verbindet und bei Ausfall den Anbieter wechselt.

Unsere SIM-Karte kommuniziert mit dem Mobeye Portal. Das Portal ist eine hochsichere Plattform für umfassende Geräteverwaltung und „Keep Alive“-Prüfungen. Unser System informiert die vom Anwender eingestellten Kontakte umgehend über Alarmsituationen. Mit der Multi-Channel Alarmierung, Push-App Benachrichtigungen, Sprachanrufe, Textnachrichten, E-Mails und SIA/ DC09 an private Kontrollräume, wird sichergestellt, dass kein Alarm unbemerkt bleibt. Wir kümmern uns um den sicheren und stetigen Betrieb unserer Lösung in der Cloud. Neue Funktionen und Verbesserungen werden automatisch zur Verfügung gestellt. Fasst man diese nahtlose Integration der einzelnen Elemente zusammen, dann bietet die Mobeye dem Kunden genau das an zuverlässiger Sicherheit, was er für seine Anwendung benötigt. Und wir können dadurch einen erstklassigen Service hinter den Kulissen bieten.

Mit dem Mobeye SIM/Portal-Dienst können wir diese optimale Kette anbieten. Wenn Benutzer ihre eigene SIM-Karte verwenden möchten, sind die Funktionalität und unser Service eingeschränkter. Im Alarmfall wird eine (Anruf- und) SMS-Alarmmeldung versendet. Die Programmierung erfolgt dann per SMS-Befehl.“

Auf mobeye.com findet man weitere Informationen zu den Technologien, Anwendungen und Produkten.

