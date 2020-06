Mobile Brady-Etikettendrucker für die Kabelkennzeichnung

Tragbare Brady-Etikettendrucker sind robuste und qualitativ hochwertige Drucker. Über 130 Etiketten-Materialien in mehr als 1000 Größen stehen für Labor, Industrie, Elektrik usw. zur Verfügung.

MAKRO IDENT stellt die tragbaren Brady-Etikettendrucker vor. Es lohnt sich, einen der sehr robusten und leistungsfähigen Brady-Drucker noch bis Ende Juli zu bestellen und langlebige Qualität einzukaufen. Bis zum 31. Juli läuft noch eine Sonderrabatt-Aktion für die mobilen Brady-Thermotransferdrucker, wenn 4 Etikettenkassetten gleich mitbestellt werden.

Alle tragbaren Brady-Etikettendrucker sind fallgeprüft und mit einem zusätzlichen Gummischutz ausgestattet. Eingesetzt werden vornehmlich n rauen Umgebungen wie z.B. in der Industrie, im Handwerk, in Produktionen und Fertigungen, in der Kabelkennzeichnung, in der Petrochemie, sowie auch für Lean/5S und zur Inventarkennzeichnung. Selbstverständlich werden die Drucker auch in Büroumgebungen genutzt.

Die tragbaren Etikettendrucker sind ausgestattet mit einem kontrastreichen, hintergrundbeleuchtetem Display, einer Tastatur, einem integrierten Schneidesystem, vielen Symbolen, Schriften usw.. Der große interne Speicher ist für das Abspeichern bereits erstellter Etiketten, die geändert, gelöscht oder neu abgespeichert werden müssen. Dank integrierter Thermotransfer-Drucktechnologie mit 300 dpi werden Etiketten, Schrumpfschläuche, Sicherheitsschilder etc. sehr kontrastreich ausgedruckt.

Je nach täglicher oder wöchentlicher Druckauslastung des Anwenders gibt es das passende Drucksystem. Von klein bis groß. Die nachfolgend genannten mobilen Etikettendrucker sind ausschließlich mit einer 300 dpi Druckauflösung erhältlich.

Der tragbare BMP41 ist – wie alle anderen tragbaren Drucker auch – ein sehr robustes Gerät, der speziell für die Kabelkennzeichnung, zur Kennzeichnung von Bedienelementen, Schalttafeln, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen usw. entwickelt wurde. Mit diesem Drucker werden alle Kennzeichnungsanforderungen erfüllt. Der BMP41 verfügt über einen 48 MB Speicher für das Abspeichern von bis zu 25.000 Etiketten. Der Akku besitzt eine sehr lange Laufzeit, so dass nicht immer geladen werden muss. Gedruckt werden können bis zu 250 Etiketten pro Tag mit einer Breite von 6,35 mm bis 25,4 mm.

Der BMP51 ist ein tragbarer Etikettendrucker mit zusätzlicher Möglichkeit, diesen über USB-Schnittstelle auch an einem PC anzuschließen und als PC-Drucker zu nutzen. Beides ist möglich. Der BMP51 ist geeignet für eine Druckauslastung von 1 bis 500 Etiketten pro Tag.. Etiketten werden mit einer Breite von 9,53 bis 38,10 mm ausgedruckt. Für den PC-Anschluss ist im Lieferumfang die Etiketten-Software Brady-Workstation PWID-Suite mit dabei. So können eine Vielzahl von Etiketten für Labor und Industrie gedruckt werden.

Für eine Druckauslastung von 1 bis 750 Etiketten gibt es zwei noch leistungsstärkere tragbare Etikettendrucker, die auch über eine USB-Schnittstelle verfügen, wenn man eine große Palette an Etiketten mit speziellen Symbolen, Grafiken usw. erstellen muss. Es handelt sich hierbei um den BMP61 und den – ausschließlich über Handy bedienbaren – M611. Einzusetzen sind die Drucker für die Leitungs-/Kabelkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnung von Klemmblöcken, Sprach- und Datenbankkommunikation, Typenschilder, Schrumpfschläuche, selbstlam.inierende Etiketten, Fähnchenetiketten, Etiketten für Leiterplatten, Bedienfelder, Komponenten und vieles mehr.

Alle mobilen Brady-Etikettendrucker haben eine sehr robuste Bauweise, da diese rauen Bedingungen im Labor und in Industrieumgebungen stand halten müssen. Für alle Kennzeichnungen, die in einem Unternehmen oder Labor anfallen, gibt es mehr als 130 Materialien in über 1000 unterschiedliche Etikettengrößen.

Vom einfachen Etikett bis hin zu Schrumpfschläuchen, fälschungssicheren Etiketten, Sicherheitsmaterialien die resistent gegen Hitze, Kälte, Lösungsmittel, Chemikalien, Mineralöle und andere Flüssigkeiten sind, erhalten Sie beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT ein sehr umfangreiches Sortiment sehr hochwertiger und langlebiger Etiketten.

Die Materialien sind mit verschiedenen Klebstoffen ausgerüstet: vom rückstandsfreien wieder ablösbaren Klebstoff bis hin zum Superhaft-Klebstoff, bei dem das Etikett nicht mehr von der Oberfläche abzunehmen ist. So ist sichergestellt, dass es für die meisten Anwendungen auch das passende Etikett gibt. Egal für welche Umgebung.

Sollte tatsächlich ein Format nicht erhältlich sein, kann dieses auch in Sonderanfertigung nach Kundenwunsch für die größeren mobilen Etikettendrucker (ab BMP61) erstellt werden.

Weitere Informationen über tragbare Etikettendrucker und Tischdrucker für den PC-Anschluss sind unter folgendem Link zu finden: www.makroident.de/brady-drucker/etikettendrucker-uebersicht.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

MAKRO IDENT – Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000 Artikeln

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.

Sortiment mit über 36.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 36.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.

Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, organische und anorganische Ölbindemittel + Universalbindemittel, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, SpillFix-Granulat, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mobile Etikettendrucker mit Bluetooh und WLAN