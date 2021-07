Mobile Etikettendrucker und Handy-Drucker auch am PC einsetzbar

Die mobilen Etikettendrucker und Handy-Drucker von MAKRO IDENT sind vielseitig einsetzbar. Mittels USB-Schnittstelle sind sie auch als PC-Drucker verwendbar. Die passende Software ist immer mit dabei.

MAKRO IDENT stellt vor: Die robusten und mobilen Brady Etikettendrucker der BMP-Serie, wie auch der BradyPrinter M611, wurden für den tragbaren Einsatz und für die PC-Nutzung entwickelt. Damit die Druckermodelle direkt am PC oder Notebook genutzt werden können, sind die Drucker mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Die passende Etiketten-Software ist im Lieferumfang immer mit dabei.

Da bei den BMP- und M-Serie Druckern mehrere Technologien verbaut wurden, müssen Anwender nicht zwei verschiedene Drucker kaufen. Man benötigt nur noch einen Etikettendrucker. Dieser kann als mobiler Etikettendrucker, als Handy-Drucker und als PC-Drucker genutzt werden.

Die Einsatzbereiche für die Drucker befinden sich vorwiegend in der Industrie, im Labor, im Handwerk, in der Elektrik und allen Bereichen, wo in irgendeiner Form – mobil, am PC oder über das Handy – gekennzeichnet werden muss. Die Etikettenmaterialien sind grundsätzlich sehr robuste und haltbare Materialien. Es finden sich daher Materialien die beständig gegen Kraftstoff und Öl sind, gegen Chemikalien und Lösungsmittel, beständig bei Temperaturen von 300°C Grad (Leiterplatten) und sogar bis minus 196°C (z.B. Stickstoff).

Mehr als 600 Etikettenformate aus 130 Materialien sind für die mobilen Brady Etikettendrucker erhältlich. Und das in unterschiedlichen Größen. Verschiedenste Kennzeichnungen sind daher realisierbar: vom einfachen Papieretikett bis hin zu Laboretiketten, Kabelfahnen, Anhängern und Schrumpfschläuchen, Typen- und Gravurschildern oder verschiedensten Sicherheitskennzeichnungen.

Für den PC-Einsatz hat MAKRO IDENT auch die passende Etiketten-Software und verschiedene Software-Module. Je nach Anwendung gibt es Software-Apps für die Kennzeichnung von Laboretiketten, Kabeln und Leitungen, Bedienfelder, Leiterplatten, Bauteile, Klemmblöcke, Anhänger, Schrumpfschläuche und vieles mehr.

In den Software-Apps sind verschiedene Symbol-Bibliotheken enthalten. Für die Sicherheits-, Produkt- und Gebäudekennzeichnung gibt es verschiedenste Symbole, um zum Beispiel Rohrmarkierer, GHS-Etiketten, Sicherheitsschilder oder -banner, Etiketten für Schaltschränke, Kabel, Laborproben usw. einfach erstellen zu können.

Alle Formate, die es für die Brady Etikettendrucker gibt, sind in der Etiketten-Software als Vorlage bereits enthalten. Und das ist eine sehr große Menge. Ein lästiges Erstellen einer neuen Vorlage ist hier völlig überflüssig geworden, aber natürlich auch möglich. Funktionen wie EXCEL-Import, Serialisierung, Paardruck, Tauschfunktion, Dateien verwalten, Batch-Druck, Barcodes und vieles mehr, ist in den Modulen bzw. Suiten enthalten. Zusätzlich erweiterbare Software-Module können zum Erstellen von Pfeilbändern, Rohrmarkierern und GHS-Etiketten mit dazu gekauft werden.

Auch finden sich spannungsableitende und selbstverlöschende Etiketten im Sortiment, fälschungssichere Etiketten und Etiketten mit besonders starker Klebkraft. Auch UV-beständige und wetterfeste Materialien sind für die Etikettendrucker der BMP- und M-Serie erhältlich. Abriebfeste Etiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkierer, Materialien für Rohrmarkierer, GHS-Etiketten, Röhrchen, Ampullen, Petrischalen, Objektträger und vieles mehr sind bei MAKRO IDENT für die mobilen Etikettendrucker (Brady) zu beziehen.

Anwender wenden sich am besten direkt an den Customer Service unter der Telefonnummer 089-615658-28. Dieser wird einige Punkte abfragen, um genau herauszufinden, welcher Drucker und welche Materialien für die angedachte Anwendung am besten geeignet ist. Das Fachpersonal im Customer Service bedient seit Jahren die verschiedensten Branchen und ist auf alle Produkte sehr gut geschult. Daher weiß man dort auch sehr gut, welche kostengünstigen Möglichkeiten in Frage kommen.

MAKRO IDENT stellt auf seiner Homepage www.makroident.de zum jeweiligen Drucker auch Hilfestellungen als Download zur Verfügung. Darunter zählen allgemeine Informationen und technische Daten zum jeweiligen Drucker, Handbücher, Video-Anleitungen und Broschüren. Musteretiketten können – vor Kauf – ebenfalls angefordert werden, damit Anwender diese für ihre angedachte Anwendung ausgiebig testen.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/etikettendrucker-uebersicht.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

