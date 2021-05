Mobile Raumcontainer „Made in Russia“: ELA Container investiert in neuen Fertigungsstandort

ELA Container setzt den ersten Spatenstich in der Region Kaluga für einen neuen Fertigungsstandort. Zukünftig sollen dort alle Container für Russland produziert werden.

ELA Container erweitert sein Engagement in Russland. Der Spezialist für den Bau und die Vermietung mobiler Räume auf Containerbasis ergänzt seinen Vertriebsstützpunkt nun durch einen eigenen, modernen Fertigungsstandort. Dafür wurde am 30. April 2021 im Beisein von Günter Albers, Geschäftsführender Gesellschafter ELA Container GmbH, Dr. Stefan Leopold, Geschäftsführer ELA Container in Russland, Vladislav Valerievich Shapsha, Gouverneur der Region Kaluga, Dr. Géza Andreas von Geyr, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation, Matthias Schepp, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer und Delegierter der Deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation sowie Vladislav Anatolyevich Samsonov, Geschäftsführer von AO „Kaluga Region Development Corporation“ und OOO „Industrial Park Vorsino“, der Grundstein im Industriepark „Vorsino“ gelegt.

„Russland und die emerging markets bieten ein für ELA attraktives Marktumfeld“, sagt ELA Geschäftsführer Günter Albers. „Die Investition in den Fertigungsstandort in der Region Kaluga ist ein klares Bekenntnis zum russischen Standort und unser Signal für ein langfristiges Engagement.“

Dr. Stefan Leopold, Geschäftsführer der ELA Tochtergesellschaft in Russland OOO „ELA Container RU“, betont die vollständig lokale Wertschöpfung: „Wir bauen Container in Russland für Russland. Die Raummodule werden zu 100 Prozent inhouse gefertigt. Damit werden wir für unsere Kunden vor Ort noch mehr als bisher zu einem echten Full-Service Partner.“

Der zukünftige Standort der ELA Containerproduktion im Industriepark „Vorsino“ liegt rund 80 Kilometer südlich von Moskau in direkter Nachbarschaft zu weiteren weltweit agierenden Konzernen und bietet mit der Autobahn M3 und mehreren Flughäfen eine attraktive infrastrukturelle Anbindung. Auf der insgesamt sieben Hektar großen Fläche soll bis März 2022 zunächst eine 5000 Quadratmeter große Fertigung mit der Möglichkeit für spätere Erweiterungen entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt dabei rund 10 Millionen Euro. Im Schichtbetrieb und unter Einsatz moderner Technik rechnet das Unternehmen damit, mehrere tausend Raummodule pro Jahr in der Region Kaluga fertigen zu können.

Weltweit ist ELA Container an 18 Standorten vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 950 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 40.000 mobile Containereinheiten. ELA Container entwickelt und vertreibt bereits seit 1972 flexible Containerräume und Sonderlösungen auf Containerbasis.

Die ELA Containermodule sind kurzfristig verfügbar und als Interimsraumlösung in nahezu allen Branchen im Einsatz – etwa als mobile Büro- und Aufenthaltsräume, Umkleiden, Verkaufsräume, Bildungseinrichtungen, Behandlungsräume, Lager, Werkstätten, Kindergärten oder Wohnräume. Kern des Geschäfts von ELA in Russland ist der Verkauf und die Vermietung von Containerräumen und Raumlösungen auf Containerbasis. Weitere Informationen und Ansprechpartner findet man auf der Website www.ela-container.ru



