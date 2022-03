Mobilum Technologies ernennt neues Board-Mitglied

Vancouver (British Columbia), 25. März 2022. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das digitale Aktiva und Kryptowährungen über traditionelle Finanz- und Zahlungsinfrastrukturen zugänglich macht, freut sich, die Aufnahme von Wallace Mathai-Davis, Ph.D., in das Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Mathai-Davis war Co-Founder, Chairman und Managing Member von Quantalytics AI Labs, das kürzlich von Forbes übernommen wurde. Er gehört nun dem Board von Q.ai an. Herr Mathai-Davis kann eine Erfahrung von über 35 Jahren als Führungskraft im internationalen Asset-Management sowie in der Finanzberatung vorweisen. Herr Mathai-Davis war für ein bedeutsames Investmentgeschäft und umfassende Investitionen auf unterschiedlichen Märkten in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, der Europäischen Union und Nordamerika verantwortlich.

Im Laufe seiner beruflichen Karriere war Herr Mathai-Davis an einer Reihe erfolgreicher FinTech-Initiativen beteiligt und stellte Finanzdienstleistungen durch den Einsatz moderner Technologien bereit. Fast acht Jahre lang war er Mitglied des Supervisory Board der 360 Treasury Systems AG sowie ein Berater von deren CEO. 360T ist das größte Devisen-ECN in Europa und eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Deutschland. Es wurde im Oktober 2015 für fast 800 Millionen $ an die Deutsche Börse verkauft. Er fungiert weiterhin als Chairman der nordamerikanischen Tochtergesellschaft, 360 Trading Networks Inc. Herr Mathai-Davis ist außerdem Chairman von Regulator Group LLC, einem Privatunternehmen, das in Wachstums- und Technologieunternehmen investiert.

Herr Mathai-Davis war 16 Jahre lang COO, Aktionär und Partner bei OFFITBANK, einem führenden unabhängigen Vermögensverwalter und einer Privatbank mit sieben regionalen Niederlassungen, einschließlich Hongkong. Er war auch Chairman und CEO des Offit Investment Fund, eines Investmentfondskomplexes. Herr Mathai-Davis fungierte als Co-Head of Emerging Markets und OFFITBANK war ein früher Investor in den aufstrebenden Wertpapiermärkten Lateinamerikas, Chinas und Osteuropas. Nach dem Verkauf von OFFITBANK an Wachovia, der damals sechstgrößten Bank in den USA, wurde er Mitglied des Group Management Committee for Asset Management, Brokerage and Private Banking.

Herr Mathai-Davis war Co-Founder, Co-CEO und Board-Mitglied von ChinaVest Ltd., einer der ersten unabhängigen, in der Volksrepublik China zugelassenen Handelsbanken. ChinaVest stellte grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen für Global 1000-Unternehmen wie IBM, John Deere und AIG sowie für chinesische Unternehmen bereit. Herr Mathai-Davis war ein Director von Regina Pacific, einer chinesischen Dachgesellschaft mit diversifizierten Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Fertigung, Tourismus und Finanzen. Davor war Herr Mathai-Davis Mitglied des Board of Directors von Mercantile Bankshares und übernahm die Aufgaben des Chairman of Investment and Wealth Management der Dachgesellschaft. Außerdem fungierte er als Director der Global Decisions Group, zu der MCM Bond and Currency Market Services sowie Cambridge Energy Associates gehörten.

Herr Mathai-Davis war im gemeinnützigen Sektor überaus aktiv. Er war 13 Jahre lang Treasurer of the Board of Trustees der Cathedral of St. John the Divine in New York City, der zweitgrößten Kirche der Welt. Er war Gründungsmitglied des Investitionsausschusses der international anerkannten Max-Planck-Stiftung in München und ist seit über 25 Jahren Mitglied des ifo Instituts in Deutschland. Er fungierte außerdem als Director des Walters Art Museum und viele Jahre lang als Director der Public Education Association. Zurzeit ist er außerdem emeritierter Treuhänder des Johns Hopkins University Institute of Contemporary German Studies und war über ein Jahrzehnt lang Mitglied des Advisory Committee des Fachbereichs Soziologie der Princeton University.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von digitalen Zahlungsleistungen (Digital Service Provider/DSP), der seine Aufgabe darin sieht, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen und Börsen, Wallets, Kryptowährungsfirmen, NFT-Marktplätze, Protokolle, dezentralisierte Anwendungen und dezentralisierte autonome Organisationen, das Metaversum, Play-to-Earn-Spiele sowie traditionelle Finanzinstitute (Banken, Hedge-Fonds, Versicherungen und Fintech-Firmen), die sich dem Digital-Asset-Markt öffnen, mit Lösungen zu versorgen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährungen bzw. von Krypto- in Fiatwährungen zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Estland, Litauen, Polen sowie in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über Meredith oder Julie vom Anlegerservice (Tel. +1 (604) 609 6169 oder E-Mail ir@mobilum.com).

