Mobilum Technologies schließt Integration in Polygon ab, um seine gehostete On-Ramp- und Beta-Off-Ramp-Lösung direkt zu DeFi zu bringen

Vancouver (British Columbia), 4. Oktober 2021. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass es die Integration seines Polygon-Ökosystems in seine gehostete Papiergeld-zu-Kryptowährungs-On-Ramp- und Beta-Off-Ramp-Lösung abgeschlossen hat, die unter polygon.mobilum.com verfügbar ist.

Nach der am 29. Juli bekannt gegebenen Absichtserklärung mit Polygon ist Polygon die erste gut strukturierte, einfach zu bedienende Plattform für die Skalierung und Infrastrukturentwicklung von Ethereum.

Höhepunkte der Plattform:

– Die gehostete Papiergeld-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Lösung von Mobilum wird genutzt, um eine Papiergeld-zu-Kryptowährungs-Brücke für Polygon zu schaffen.

– Die Nutzer werden in der Lage sein, MATIC (Polygon)-, MATIC (Ethereum)-Token, ETH und andere Kryptowährungen mit ihren Kreditkarten zu kaufen, ohne ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse einrichten zu müssen.

– Mobilum wird zusammen mit Polygon einen vollständig konformen Dual-Protokoll-On-Ramp-Service für Polygon-Nutzer anbieten, die mit Visa und Mastercard weltweit MATIC-Token (auf Basis von Ethereum und Polygon) kaufen können.

– Diese Lösung ist einer der ersten weit verbreiteten On-Ramp-Services, bei dem Nutzer direkt Token kaufen und in DeFi-Protokolle investieren können, die im Laufe dieses Jahres angeboten werden.

Abgesehen von der On-Ramp-Lösung hat Mobilum eine Off-Ramp-Plattform entwickelt, die in Kürze der Polygon-Community zur Verfügung stehen wird, um einen globalen Korridor für Kryptowährungs-zu-Papiergeld-Mikrotransaktionen zu schaffen. Das Off-Ramp von Mobilum wird es Polygon-Nutzern ermöglichen, Polygon-Token und andere Kryptowährungen in 80 unterschiedlichen Ländern bei über 2.000 Einzelhandelsmarken gebührenfrei für Geschenkgutscheine einzulösen. Polygon-Entwickler werden auch in der Lage sein, das Off-Ramp-Widget von Mobilum in ihre DApp zu integrieren. Die Lösung soll Kryptowährungen in Regionen mit einer großen Anzahl von Menschen ohne Bankkonto und mit eingeschränktem Zugang zu Kryptowährungs-zu-Papiergeld-Off-Ramps verfügbar zu machen. Polygon wird Mobilum technische Unterstützung, Beratung und möglicherweise Entwicklungszuschüsse bieten, um die weitere Entwicklung des Polygon-Ökosystems zu ermöglichen.

Unsere Mission besteht darin, eine Lücke zu füllen und eine echte Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der neuen digitalen Wirtschaft zu werden. Wir freuen uns, diese strategische Ökosystempartnerschaft mit Polygon bekannt zu geben, um eine der weltweit ersten Zahlungsschienen für Papiergeld direkt an DeFi zu starten. Polygon verfügt über ein erstklassiges Team und ist eines der schnellsten und vielversprechendsten Protokolle im Blockchain-Bereich. Angesichts der bevorstehenden Einführung der Beta-Version unserer Off-Ramp-Lösung bietet Mobilum einen dringend benötigten Service, der auf dem Markt noch nicht verfügbar ist, sagte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ. Nutzer und Entwickler werden nicht nur in der Lage sein, Polygon-Token mit einer Kreditkarte zu kaufen, sondern können bald auch ihre Kryptowährung in der realen Welt verwenden, indem sie sie für Geschenkgutscheine einlösen.

Wir freuen uns, dass Mobilum ein Teil des Polygon-Ökosystems wird und die Entwicklungsbestrebungen auf Polygon unterstützt. Die Polygon-Community ist davon überzeugt, dass es viele ungenutzte Potenziale und die Möglichkeit von Kryptowährungs-Mikrotransaktionen in Teilen der Welt mit Menschen gibt, die weitestgehend ohne Bankkonto sind oder nur einen eingeschränkten Zugang dazu haben. Wir sind zuversichtlich, dass das On-/Off-Ramp von Papiergeld-zu-Kryptowährungen für die Blockchain-Community insgesamt zugänglicher machen wird, sagte Arjun Kalsy, VP of Growth von Polygon.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter sgaripoglu@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum steigert den Aktionärswert durch die Entwicklung neuer Technologien für den Handel mit digitalen Aktiva. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mobilum.com.

Über Polygon

Polygon ist die führende Plattform für Ethereum-Skalierung und Infrastrukturentwicklung. Seine wachsende Produktreihe bietet Entwicklern einen einfachen Zugang zu allen größeren Skalierungs- und Infrastrukturlösungen: L2-Lösungen (ZK-Roll-ups und Optimistic Roll-ups), Sidechains, Hybridlösungen, separate und Unternehmens-Chains, Datenverfügbarkeitslösungen und vieles mehr. Die Skalierungslösungen von Polygon haben mit über 700 gehosteten Anwendungen, insgesamt etwa 600 Millionen verarbeiteten Transaktionen, etwa 60 Millionen einzigartigen Nutzeradressen und über 5 Milliarden $ an gesicherten Aktiva eine breite Akzeptanz verzeichnet.

Wenn Sie ein Ethereum-Entwickler sind, sind Sie bereits ein Polygon-Entwickler! Nutzen Sie die schnellen und sicheren txns von Polygon für Ihre Dapp – beginnen Sie hier. (docs.polygon.technology/docs/develop/getting-started)

Website – polygon.technology/

Twitter twitter.com/0xPolygon

Ecosystem Twitter – twitter.com/0xPolygontech

Studios Twitter – twitter.com/_PolygonStudios

Reddit www.reddit.com/r/0xPolygon/

Discord – discord.com/invite/XvpHAxZ

Telegram – t.me/polygonofficial

Instagram – www.instagram.com/0xpolygon/

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

