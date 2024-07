Mode und geschmackvolle Accessoires: „live & enjoy by SK“ in Brilon bietet eine ausgefallene Auswahl

Ob Mode oder saisonale Wohnaccessoires: „live & enjoy by sk“ in Brilon bietet eine attraktive Auswahl an. In der einladenden Atmosphäre der Boutique lässt es sich nach Herzenslust stöbern.

In der Briloner Boutique „live & enjoy by sk“ findet sich individuelle, ausgefallene und qualitative Mode im mittleren Preissegment. Inhaberin Silke Kersting achtet bei Ihrem Sortiment genau darauf, dass die Produkte nicht nur etwas Besonderes, sondern auch für Jedermann bezahlbar sind. So wird das Stöbern in gemütlicher, persönlicher Atmosphäre ein erfolgreiches Shopping für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. „live & enjoy by sk“ bietet vor allem das Ausgefallene: die Mode-Labels, die Silke Kersting in ihrer Boutique führt, stammen aus den Niederlanden, Dänemark, Spanien und Italien – Mode, die es nicht an jeder Ecke zu finden gibt. Die stilvollen Kollektionen sind in vielen Größen vorhanden. Auch individuelle Mode im Curvy-Bereich gehört zum Angebot der Briloner Boutique. Diese breite Palette an Größen und Stilen stellt sicher, dass jede Kundin und jeder Kunde das perfekte Outfit findet. Die angebotene individuelle Mode bringt den persönlichen Stil zum Ausdruck, ohne überteuert zu sein. Jeder soll sich in Silke Kerstings Boutique sein persönliches Lieblingsstück leisten können. Die spannende Auswahl an ausgefallener Mode wird ergänzt durch sorgfältig ausgewählte saisonale Dekorationsartikel und Wohnaccessoires. „live & enjoy by sk“ wartet mit einem inspirierenden Angebot, das aktuellen Trends, individuellen Bedürfnissen und fairen Preisen gerecht wird. Ein Besuch lohnt sich und verspricht zu einem entspannten Shopping-Erlebnis zu werden. Silke Kersting freut sich darauf, ihre Kundinnen und Kunden in ihrer Briloner Boutique persönlich begrüßen zu dürfen und ihnen die Vielfalt ihres Sortiments zu zeigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Live & Enjoy by SK

Frau Silke Kersting

Steinweg 4

59929 Brilon

Deutschland

fon ..: +49 151 20246002

web ..: http://www.instagram.com/liveandenjoybysk/p/B_Hqq6toObT/

email : sk@liveandenjoy.de

Die Boutique „live & enjoy by sk“ in Brilon bietet zeitlose und individuelle Mode sowie geschmackvolle Accessoires. Inhaberin Silke Kersting führt ein ansprechendes Sortiment an Produkten für jeden Geldbeutel.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Buchveröffentlichung „Die achte Witwe“ (Guido’s skurrile AnekTOTEN) Rechtsanwalt Philipp Berndtsen als versierter Partner in Sachen Verkehrsstrafrecht in Duisburg