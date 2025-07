Moderationskarten von Neuland bleiben ein Dauerbrenner – analog, bunt, wirksam!

Neuland bietet riesige Auswahl an Formen, Farben und Formaten – für Trainer:innen, Teams und kreative Köpfe

Eichenzell, Juli 2025 – In einer zunehmend digitalen Welt feiern analoge Tools ein starkes Comeback – besonders dort, wo echte Kommunikation zählt: in Workshops, Meetings und Trainings. Moderationskarten gehören dabei nach wie vor zur Grundausstattung. Ob für Brainstormings, Gruppenarbeiten oder Präsentationen – sie sorgen für Klarheit, Struktur und Sichtbarkeit.

Neuland, seit über 40 Jahren führender Hersteller hochwertiger Workshop-Tools _Made in Germany_, bietet eine beispiellose Vielfalt an Moderationskarten: Oval, rechteckig, wolkenförmig oder sprechblasenartig – in mehr als einem Dutzend leuchtender Farben und auf nachhaltigem Papier produziert.

„Karten auf den Tisch“ heißt bei Neuland: visuell denken, sichtbar arbeiten und gemeinsam Lösungen entwickeln. Ob im Präsenztraining, im Coaching oder bei agilen Teammeetings im Büro – die analogen Helfer sind intuitiv, flexibel und fördern echten Austausch.

Die analoge Bühne für neue Ideen

Gerade jetzt, wo der Trend zurück ins Büro an Fahrt aufnimmt, braucht es Tools, die Kollaboration stärken und spontane Ideen sichtbar machen. Dafür sind Moderationskarten, FlipChart-Papier oder die klassischen Pinnwandbögen die ideale Bühne. Kombiniert mit den elektrostatisch haftenden e-Statics von Neuland – in 7 Farben plus transparent – entstehen dynamische Ideenräume an jeder glatten Fläche, ganz ohne Kleber oder Pins.

Für Profis und Einsteiger: der perfekte Start

Wer neu einsteigt oder rundum ausgestattet sein möchte, greift am besten zu den vollgepackten Moderationskoffern von Neuland. Ob für klassische Moderationen, agile Methoden oder Design-Thinking – diese All-in-One-Lösungen sind wahre „Wunschlos-glücklich-Koffer“ mit allem, was Profis brauchen.

Fazit: Moderationskarten sind nicht von gestern – sie sind ein Klassiker, der sich ständig neu erfindet. In Kombination mit innovativen Tools wie den e-Statik-Karten und nachhaltigem Zubehör wie nachfüllbaren Markern oder recyceltem Papier zeigt Neuland, wie analoges Arbeiten auch 2025 begeistert.

Über Neuland:

Die Neuland GmbH & Co. KG mit Sitz in Eichenzell ist seit über vier Jahrzehnten Spezialist für innovative Moderations-, Trainings- und Workshop-Tools. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt – mit höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Funktionalität und Design.

Weitere Infos:

www.neuland.com | info@neuland.com | Tel. 06659-88-0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nachrichtenredaktion.de

Frau Kathrin Weber

Kardinal-von-Galen-Strasse 28E

55127 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131-454

web ..: https://www.x84.de

email : info@nachrichtenredaktion.de

Die Neuland GmbH & Co. KG steht seit Jahrzehnten für innovative Workshop-Tools, FlipCharts, Marker und Visualisierungsmaterialien – Made in Germany, konsequent nachhaltig und mit einer klaren Haltung. Neuland liefert nicht nur Produkte, sondern ermöglichen Menschen weltweit, besser zusammenzuarbeiten, kreativ zu denken und echten Dialog zu führen.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Frau Karin Gutmann

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

fon ..: 06659880

email : info@neuland.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zum 100. Geburtstag von Bill Haley – Wie der Rock & Roll nach Europa kam Geschäftsbericht 2024: B. Braun-Stiftung erhöht Fördervolumen und ist Wissenschaftsstiftung des Jahres