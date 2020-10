Modern Meat geht Partnerschaft mit weltbekanntem veganem Chefkoch Doug McNish ein

Vancouver (British Columbia), 14. Oktober 2020. Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen), ein führender Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, meldete heute die Aufnahme des führenden Chefkochs Doug McNish als Berater in das Produktentwicklungsteam.

Doug McNish ist ein weltweit anerkannter Chefkoch, Berater und Autor, der seine Marke durch die Entwicklung innovativer Rezepte für alle Arten von Küche aufbaut. Als Pionier der veganen Bewegung hat die Arbeit des Chefkochs McNish dazu beigetragen, die vegane Küche zum Mainstream zu machen, indem er sich im Namen von Ethik, Gesundheit und Umwelt seiner Berufung und seinem Aktivismus widmete. Doug McNish ist als einer der besten klassisch ausgebildeten veganen Chefköche bekannt, der für seine Kochbücher internationale Preise gewonnen hat.

Es gibt eine inhärente Ausrichtung unserer Philosophien, die unsere Zusammenarbeit mit dem Chefkoch McNish zu einer aufregenden neuen Möglichkeit für Modern Meat macht, sagte Tara Haddad, CEO des Unternehmens. Ich bin sehr stolz auf die Tatsache, dass wir in etwas mehr als einem Jahr die Unterstützung eines solch einflussreichen Chefkochs im veganen Bereich für uns gewonnen haben – das ist ein Beweis für die Stärke unserer Marke. Wir fühlen uns geehrt, dass uns Doug McNish bei verschiedenen Aspekten unserer kulinarischen Aktivitäten berät – nicht nur, um unsere bestehende Produktlinie zu verbessern, sondern auch, um sein Know-how und seine Vision zur Schaffung neuer innovativer veganer Produkte mit uns zu teilen.

Angesichts von Expansionsplänen, die in den kommenden Monaten landesweit in Angriff genommen werden sollen, wird McNish weiterhin im Raum Toronto ansässig sein.

Ich freue mich darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das fest entschlossen ist, authentische vegane Produkte zu schaffen, die Restaurantqualität und einen hohen Nährwert aufweisen, sagte Chefkoch McNish. Modern Meat passt nicht nur zu meinen Grundwerten, sondern ist auch flexibel und innovativ und weist Potenzial für beträchtliches Wachstum auf. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam den Verbrauchern die allerbesten pflanzlichen Fleischalternativen auf dem Markt anbieten können. Ich freue mich darauf, mit Modern Meat zusammenzuarbeiten und die Marke auf die nächste Ebene zu heben.

Über Chefkoch Doug McNish

Die illustre Karriere von Chefkoch McNish reicht über die Küche hinaus. Er ist auch Ausbilder, öffentlicher Redner, engagierter Pflanzenhändler, Aktivist und renommierter Autor. Chefkoch McNish hat vier Bücher verfasst, von denen zwei, Eat Raw, Eat Well, 400 Raw, Vegan and Gluten Free Recipes und Vegan Everyday, in Paris (Frankreich) als bestes vegetarisches Kochbuch der Welt mit einem Gourmand Award ausgezeichnet wurden.

Das neueste Kochbuch von Chefkoch McNish, The Classics Veganized: Over 120 Favourite Comfort Food Recipes for a Vegan Lifestyle, wurde im Herbst 2020 veröffentlicht.

Chefkoch McNish besitzt und betreibt auch das Restaurant Mythology im Großraum Toronto, zu dessen Gästen Feinschmecker und gehobene vegane Gäste zählen.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

