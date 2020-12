Modern Meat kündigt Einführung neuer Produkte im milliardenschweren Markt für Milchersatzprodukte an: Produktlinie umfasst Oat M*lk, Almond M*lk und eine Barista-Edition

24. Dezember 2020, Vancouver, BC – – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten, freut sich, die Einführung seiner Milchersatzprodukte Oat M*lk, Almond M*lk und Barista Edition Alternative M*lk bekannt zu geben. Die in der Pflanzenmilch verwendeten Zutaten sind zu 100 % natürlichen Ursprungs, vegan und gentechnikfrei.

Mit den Modern M*lk-Produkten soll vor allem eine hochwertige Alternative zu den gängigen Produkten am Markt angeboten werden, bei der die Qualität zählt, und nicht der Preis. Die Modern Almond M*lk enthält mehr Nüsse als marktübliche Produkte, wobei der Geschmack im Vordergrund steht. Beim Branding liegt der Fokus auf dem Slogan Cut Out The Cow! (in etwa: Weg mit der Kuh). Er ist auf jedem Pflanzenmilchbehälter zu finden.

Der Markt für Milchersatzprodukte macht einen wesentlichen Anteil am Markt für vegane Lebensmittel aus und beansprucht im Molkereisegment bereits einen Marktanteil von 13 %. Pflanzliche Fleischersatzprodukte hingegen bringen es im Fleischsegment derzeit auf nur 2 %. Die Entwicklung im Markt für Milchersatzprodukte ist dramatisch: alleine bei der Mandelmilch stieg das Umsatzvolumen im Jahresvergleich auf 1,3 Milliarden Dollar (Stand Oktober 2019). Auch die Hafermilch hat dank Unternehmen wie etwa Oatly, das ein astronomisches Wachstum verzeichnet, bei Nachfrage und Beliebtheit deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn ist hier ein Umsatzplus von 686 % zu verbuchen.

Seit ihrem Markteinstieg haben Unternehmen wie Oatly nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Anleger im Sturm erobert. Ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um unser Unternehmen im Markt für Milchersatzprodukte zu präsentieren. Dieser Markt birgt ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Modern Meat möchte diesen Geschäftszweig intensiv ausbauen und in seine bestehenden Vertriebskanäle einbinden, erläutert Campbell Becher, der im Unternehmen als Director und Head of Finance and Mergers & Acquisitions verantwortlich zeichnet.

Ich konsumiere schon seit längerer Zeit selber Milchersatzprodukte und freue mich sagen zu können, dass wir in unserem frühen Entwicklungsstadium hier aus meiner Sicht bereits ein erstklassiges Produkt haben. Ich habe nach einem Milchersatzprodukt gesucht, das in erster Linie mit Geschmack und natürlichen Zutaten punktet. Ich denke, dass wir mit unserem hochwertigen Produkt eine wichtige Marktlücke füllen. Viele Konsumenten schauen beim Kauf von Milchersatzprodukten zuallererst auf die Qualität der Inhaltsstoffe, weiß Tara Haddad, Chief Executive Officer des Unternehmens.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54870/2020-12-22_MM_Press_Release_Milk_DE_Prcom.001.jpeg

Das Unternehmen ist derzeit noch mit der Testung seiner Milchersatzprodukte befasst. Sofern die Tests und auch das behördliche Zulassungsverfahren erfolgreich verlaufen, beabsichtigt das Unternehmen, seine Milchersatzprodukte bis spätestens 31. August 2021 in den Verkauf zu bringen.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Director, Corporate Communications

info@themodernmeat.com

604-395-0974

MODERN MEAT INC.

1120 – 625 Howe Street

Vancouver, B.C., V6C 2T6

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Aussichten von Modern Meat; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens das zukünftige Wachstum des Sektors für alternative Milchprodukte und des Marktanteils von Modern Meat, das Umsatzwachstum von Modern Meat, die geplante Expansion, den Bekanntheitsgrad der Marken von Modern Meat, die Pläne zur Einführung von alternativen Milchprodukten der Marke Modern Meat, den Zeitpunkt der Einführung solcher Produkte sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

