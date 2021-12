Modern Plant Based Foods erhöht Kapazität für KitsKitchen-Suppen und bereitet landesweites Wachstum vor

Vancouver, BC, 31. Dezember 2021 – Modern Plant-Based Foods Inc. (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Produktionsstätte für seine beliebten KitsKitchen-Suppen verlegt hat, um die aktuelle und kommende Nachfrage zu befriedigen. Aufgrund von Kapazitätsproblemen in der Produktion war das Unternehmen in der letzten Zeit nicht in der Lage, eine beträchtliche Anzahl von Bestellungen zu erfüllen.

Trotz des Engpasses betrug das aktuelle Umsatzwachstum bei KitsKitchen im Zeitraum von 2021 bis 2022 43 % und das Volumenwachstum im Jahr 2021 von 76.400 Litern auf 107.770 Liter – eine deutliche Verbesserung, die jedoch aufgrund der Produktionskapazitäten noch weit unter dem Potenzial liegt. Mit zusätzlichen Produkten wird KitsKitchen sein Angebot in den östlichen Provinzen Kanadas erheblich ausweiten und seine Marktposition bei einigen der größeren Einzelhändler wie Costco ausbauen können.

Das Unternehmen hat außerdem Avtar Dhaliwal zum Chief Executive Officer ernannt, der mit Wirkung vom 4. Januar 2022 die bisherige CEO Joni Berg ersetzt. Frau Berg wird weiterhin für das Unternehmen tätig sein und sich auf KitsKitchen konzentrieren, das Unternehmen, das sie vor 7 Jahren gegründet hat. Herr Dhaliwal ist seit der Gründung im Unternehmen tätig und hat im Laufe der Unternehmensgeschichte in zahlreichen Funktionen gearbeitet, wobei er die verschiedenen Bereiche und Besonderheiten des Unternehmens kennengelernt hat.

Ich freue mich, meinen Posten an Herrn Dhaliwal weiterzugeben, einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe und zu dem ich großes Vertrauen habe. Ich werde weiterhin mit dem Unternehmen und insbesondere mit KitsKitchen und KitsCheeze zusammenarbeiten und ihm die nötige Aufmerksamkeit und Konzentration widmen, damit es sich zu einer globalen Marke entwickeln kann. Ich weiß, dass Herr Dhaliwal hervorragende Arbeit leisten wird, um das Unternehmen und die Marke weiterzuentwickeln, gerade jetzt, wo sich die Konsumgewohnheiten der Millennials und der Generation X ändern, so Frau Berg.

Herr Dhaliwal hat an der University of British Columbia Okanagan studiert und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Lebensmittelbranche, insbesondere in den Bereichen Lieferkette, Compliance und regulatorische Prozesse. Er ist Landwirt in dritter Generation und hat über 1000 Acres [ca. 405 Hektar] Land bewirtschaftet, Hunderte von Mitarbeitern beschäftigt und das Wachstum einer Vielzahl von Nutzpflanzen für den Einzel- und Großhandel überwacht. Darüber hinaus überwachte Herr Dhaliwal die Qualitätsstandardisierung von Nutzpflanzen, den Vertrieb und das Marketing von Großhändlern und den Direktverkauf an Verbraucher auf lokalen Märkten und in Übersee. In Zusammenarbeit mit Händlern und Verbänden vermittelte Herr Dhaliwal Produkte an große Einzelhändler und landesweite Lebensmittelhändler wie Overwaitia und Safeway. Herr Dhaliwal hat auch mit Großhändlern und Partnern wie der BC Fruit Packers Association und dem direkten Großhandel zusammengearbeitet. In jüngster Zeit war Herr Dhaliwal maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen durch die Hürden der Compliance und der Vorschriften für die Zulassung von Produkten und den Vertrieb bei Costco und anderen Großhändlern zu lotsen.

Ich freue mich darauf, Modern Plant Based Foods in diesem schnell expandierenden Markt in die nächste Wachstums- und Expansionsphase zu führen. Ich bin in der Lebensmittelbranche tätig, seit ich denken kann, und werde weiterhin eng mit dem Team zusammenarbeiten und unsere aggressive Wachstumsstrategie in anderen Märkten in Nordamerika und auf der ganzen Welt vorantreiben. Ich werde mich weiterhin auf einen aggressiven Wachstumskurs konzentrieren, mit einem starken Fokus auf innovative Produkte, Marketingtechniken und Übernahmen, erklärte Herr Dhaliwal.

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

