Modern Plant Based Foods Inc.: kitskitchen erhält Großauftrag und bereitet sich auf das umsatzstärkste Quartal vor

Vancouver, BC, 14. Oktober 2022 – Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass kitskitchen Health Foods Inc., (kitskitchen) ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, einen bedeutenden Auftrag von seinem Hauptdistributor erhalten hat, um sich auf eine überwältigend hohe Nachfrage nach Herbstbestellungen von Einzelhändlern vorzubereiten. kitskitchen bereitet sich nun auf das voraussichtlich umsatzstärkste Quartal in diesem Herbst/Winter vor.

Nach Eingang der ersten Bestellung für die Herbstsaison rechnet kitskitchen mit dem umsatzstärksten Quartal zu Beginn des Geschäftsjahres 2023. kitskitchen-Produkte werden von vielen Einzelhändlern in ganz Kanada vertrieben, von verschiedenen kleineren Geschäften bis hin zu großen, namhaften Geschäften wie Whole Foods, Loblaws, IGA und Thrifty Foods. kitskitchen hat sich durch seine Produkte und den Erfolg seiner Marke im Lebensmitteleinzelhandel bewährt und seine Reichweite bei Großhandelsunternehmen weiter ausgebaut, nachdem Anfang des Jahres zusätzliche Produktionskapazitäten gesichert werden konnten.

Wir freuen uns über das bevorstehende Umsatzwachstum für kitskitchen in dieser Herbst-/Wintersaison, nachdem wir kürzlich eine Bestellung erhalten haben, um Erstbestellungen von Einzelhändlern auszuführen. Nahrhafte, gesündere Suppen sind vor allem in den kälteren Monaten zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Unser Ziel ist, die bekannteste Marke in jedem Haushalt und Geschäft zu sein. Die Suppen von kitskitchen sind vegan, weizenfrei, milchfrei und werden ohne zusätzliche Konservierungsstoffe hergestellt, was sie im Vergleich zu vielen traditionellen Dosensuppen zu einer gesünderen Alternative macht. Wir haben uns im letzten Jahr auf unsere Profitabilität und Skalierbarkeit konzentriert und sind nun in der Lage uns finanziell verantwortungsvoll weiterzuentwickeln, ohne die Kosten unseren Kunden aufbürden zu müssen, sagt Joni Berg, CEO von kitskitchen Health Foods Inc.

Grand View Research-Berichte: Der globale Suppenmarkt wurde 2018 auf USD 16,1 Milliarden geschätzt und wird von 2019 bis 2025 erwartungsgemäß mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,0 % wachsen. Die Branche wird durch die steigende Nachfrage nach Convenience-Lebensmitteln und das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Suppen befeuert. Suppen sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Nährstoffen und Proteinen. Die veränderte Lebensweise der Verbraucher und der vermehrte Konsum gesunder Lebensmittel dürften die Gesamtnachfrage in den nächsten Jahren ankurbeln.

kitskitchen hat in den Herbst- und Wintermonaten aufgrund der saisonalen Konsumgewohnheiten kontinuierlich eine erhöhte Nachfrage nach seinen Suppenprodukten zu verzeichnen. Jahr für Jahr musste kitskitchen während der Hauptsaison Bestellungen kürzen, da es nicht mit den Volumenkapazitäten ausgestattet war, Produkte in ausreichender Menge zu produzieren, was zu Umsatzeinbußen führte. Nachdem kitskitchen im vergangenen Jahr eine konstante Nachfrage nach den Produkten von seinem bestehenden, treuen Kundenstamm verzeichnen konnte und neue Partnerschaften im Einzelhandel eingegangen war, arbeitete es aktiv an der Steigerung seiner Produktion. Das Management-Team sicherte sich erfolgreich eine neue Fertigungsmöglichkeit, was zu einer entscheidenden Steigerung der Produktionskapazität und Kostensenkung vor dieser Herbstsaison führte.

In der Produktionsstätte von kitskitchen sind Mitarbeiter der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) vor Ort, um die Einhaltung höchster Qualitätsstandards sicherzustellen. ank der Großanlage kann kitskitchen bis zu 20.000 kg pro Tag produzieren und hat die Möglichkeit, mit größeren Lebensmittelketten wie Loblaws zusammenzuarbeiten.

Über Modern Plant Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Cassidy McCord

Chief Corporate Officer

cassidy@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

