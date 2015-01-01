  • Moderne Brandschutzlösungen für Tiefgaragen und Parkhäuser

    Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH realisiert normgerechte Sicherheitskonzepte für maximalen Schutz

    Tiefgaragen gehören zu den anspruchsvollsten Umgebungen für den Brandschutz. Die Kombination aus parkenden Fahrzeugen, brennbaren Materialien, begrenzten Fluchtwegen und zunehmender Elektromobilität stellt besondere Anforderungen an die Sicherheitstechnik. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen bietet seit über 50 Jahren professionelle Brandschutzlösungen für Tiefgaragen und Parkhäuser. Mit modernen Brandmeldeanlagen, intelligenten Rauchabzugssystemen und zuverlässiger Alarmierungstechnik sorgt das Unternehmen für maximale Sicherheit in gewerblichen und privaten Garagenbauten.

    „Ein Brand in einer Tiefgarage kann sich über Aufzugsschächte und Lüftungsanlagen schnell ausbreiten und gefährdet nicht nur Sachwerte, sondern vor allem Menschenleben. Mit der Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur steigen die Anforderungen zusätzlich. Wir entwickeln maßgeschneiderte Brandschutzkonzepte, die alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen und optimal auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt sind“, erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

    Der Brandschutz in Tiefgaragen wird durch die Muster-Garagenverordnung geregelt, die je nach Nutzfläche unterschiedliche Anforderungen definiert. Geschlossene Großgaragen mit mehr als 2.500 Quadratmetern Nutzfläche müssen grundsätzlich mit Brandmeldeanlagen ausgestattet sein. Bei Tiefgaragen, die mehr als vier Meter unter der Geländeoberfläche liegen, können zusätzliche Löschanlagen vorgeschrieben sein.

    Das Leistungsspektrum der TFA Fernmeldebau Kron GmbH umfasst spezialisierte Brandmeldeanlagen für die besonderen Umgebungsbedingungen in Tiefgaragen. Diese erkennen Brände trotz Abgasen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen frühzeitig und gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit bei minimaler Täuschungsalarmrate. Ergänzt werden die Brandmeldeanlagen durch maschinelle Rauchabzugsanlagen, die für einen mindestens zehnfachen Luftwechsel pro Stunde sorgen und so die Sicht- und Atmungsbedingungen für Rettungskräfte verbessern.

    „Besonders wichtig ist die zuverlässige Alarmierung aller Personen in der Tiefgarage. Für große Anlagen empfehlen wir Sprachalarmanlagen, da gesprochene Anweisungen nachweislich effektiver sind als reine Tonsignale“, betont Tim Rolef. Zusätzlich installiert das Unternehmen Feststellanlagen für Brandschutztüren, die im Normalbetrieb geöffnet bleiben und bei Rauchentwicklung automatisch schließen, um die Ausbreitung zu verhindern.

    Mit der zunehmenden Elektromobilität ergeben sich neue Herausforderungen für den Brandschutz in Tiefgaragen. Lithium-Ionen-Batterien können bei Beschädigung oder Überlastung zu unkontrollierten Temperaturanstiegen führen. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH entwickelt spezielle Brandschutzkonzepte für Tiefgaragen mit Ladeinfrastruktur, die Brandfrüherkennungssysteme an Ladesäulen, CO-Warnanlagen gemäß Garagenverordnung und die Vernetzung mit der Ladeinfrastruktur für automatische Abschaltung im Brandfall umfassen.

    Das mittelständische Unternehmen begleitet seine Kunden durch alle Projektphasen – von der Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse über die normgerechte Planung und fachgerechte Installation bis zur regelmäßigen Wartung. Dabei stimmt sich das Team eng mit Behörden, Feuerwehr und Versicherern ab und erstellt alle erforderlichen Brandschutznachweise. Im Störungsfall steht der 24/7-Service rund um die Uhr zur Verfügung.

    Interessierte können sich telefonisch unter 0201 84008-0 kostenlos und unverbindlich beraten lassen, um die passende Brandschutzlösung für ihre Tiefgarage zu entwickeln.

    Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Brandschutz in Tiefgaragen, Zutrittskontrolle Köln und Sicherheitstechnik Versorgungsunternehmen gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

    Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH beschäftigt sich seit dem Jahr 1974 als mittelständisches Unternehmen mit dem Vertrieb, der Montage/Inbetriebnahme und dem Service von Systemen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Das Spektrum umfasst die Installation und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen und von Einbruch-, Brandmelde-, Videoüberwachungsanlagen, sowie Notrufsystemen.

