Modul Arbeitsmarkt – Begleitheft 1 mit didaktischen Hinweisen zur GrowInGermany-Methode

Stephanie Tsomakaeva macht Dozenten von Integrationskursen mit „Modul Arbeitsmarkt“ ihren Job einfacher.

Der Einstieg in die Arbeitswelt wird von vielen Menschen nicht unbedingt als Kinderspiel angesehen. Vor allem Menschen, die nicht in Deutschland gebürtig sind und sich in eine neue Gesellschaft eingliedern müssen, finden den deutschen Arbeitsmarkt verwirrend und machen sich um ihre Zukunft Sorgen. Es werden aus diesem Grund in vielen Städten Integrationskurse angeboten, die mit diesem Problem helfen sollen. Das neue Begleitheft und die dazu gehörige Buchreihe kann zu einem wertvollen Bestandteil solcher Kurse werden. Das Modul Arbeitsmarkt umfasst viele praktische Übungen für Teilnehmer von Integrations- und berufsorientierenden Kursen sowie jeweils didaktische Hinweise für Dozenten zu diesen Übungen.

Die Übungen in dem Band „Modul Arbeitsmarkt“ von Stephanie Tsomakaeva passen für alle Kurse, die die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben. Das Modul Arbeitsmarkt ist Teil der Reihe „Integration … leicht gemacht“ und bietet praktische Hilfestellung zu allen Übungen des Moduls im Arbeitsbuch „Easy in den Arbeitsmarkt“. Die Beschreibung der Methode finden Sie im Buch „Die Rolle des Integrationsbegleiters“. Das Begleitheft 1 umfasst die didaktischen Hinweise zum ersten von vier Modulen. Die weiteren Bände in der Reihe sind auch via tredition erhältlich.

„Modul Arbeitsmarkt“ von Stephanie Tsomakaeva ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-3461-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

