Möbel-Peeck: das Möbelhaus in Mannheim und Worms

Für eine neue Einrichtung ist Möbel-Peeck die richtige Anlaufstelle. Im Möbelhaus in Mannheim und Worms locken clevere Lösungen. Von günstigen Stücken bis hin zu Top-Marken ist für alle etwas dabei.

Die Möbel-Peeck Einrichtungshäuser der Westfalia Möbel-Peeck GmbH bieten Kundinnen und Kunden eine vielfältige Auswahl an Inneneinrichtung. Im Möbelhaus in Mannheim und Worms locken ansprechende Lösungen für den Wohnraum, die Küche, den Speisebereich und das Schlafzimmer. Neben praktischen Aufbewahrungssystemen werden auch verschiedenste Polstermöbel, Tische und Stühle sowie Teppiche und Leuchten angeboten.

Clevere Einrichtungslösungen

Die Wohnsysteme von Möbel-Peeck können individuell geplant werden und optimieren so die Platznutzung im Wohnraum, Speisezimmer oder Büro auf eine optisch ansprechende Weise. Ob mit Massivholzmöbeln der Marke Ambienta oder der wandelbaren Cubus-Reihe von Team7 – mit Möbel-Peeck lässt sich jeder Raum stilvoll, natürlich und sogleich praktisch gestalten.

Auch in puncto TV-Systeme wird man bei Möbel-Peeck fündig. Wer sein Surround-Sound-System oder Heimkino optimal und ohne unschönes Kabelgewirr ins Wohnzimmer integrieren möchte, findet hier die smart furniture der Marke Spectral, die sowohl optisch als auch auf technischer Ebene überzeugt.

Hochwertige Polstermöbel und traumhafte Betten

Für alle, die es gerne bequem haben, bietet Möbel-Peeck darüber hinaus eine große Auswahl an Polstermöbeln. Ob Sofagruppe, Sessel oder Chaiselongue: Die multifunktionalen Polstermöbel der deutschen Designmarke brühl überzeugen durch hochwertige Verarbeitung. Für den Speisebereich bieten sich die gepolsterten Stühle der Design-Marke Rolf Benz oder Ronald Schmitt an. Hier trifft innovatives Design auf Qualität made in Germany.

Für einen erholsamen sowie stilechten Schlaf sorgen die komfortablen Betten der Marken RUF und hülsta. Hier haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen klassischen Bettrahmen aus hochwertigem Massivholz, schicken Polsterbetten und Boxspringbetten für den besonderen Komfort.

Faire Preise – fairer Service

Die Möbel-Peeck-Einrichtungshäuser zeichnen sich nicht nur durch ihre vielfältige Auswahl an Markenmöbeln aus. Auch was den Service angeht, sind die Möbelhäuser in Mannheim und Worms ganz vorne mit dabei. Die dank deutschlandweiter Partner günstigen Preise, die fachkundige Beratung vor Ort sowie der praktische Aufbau-Service für zu Hause sorgen bei Kundinnen und Kunden für hohe Zufriedenheit.

Das Einrichtungshaus in der Metropolregion Rhein-Neckar

Seit über 35 Jahren steht Möbel-Peeck in der Metropolregion Rhein-Neckar für individuelle Einrichtungslösungen, faire Preise und erstklassigen Service. Die Westfalia Möbel-Peeck GmbH betreibt unter der Geschäftsführung von Diplom-Kaufmann Volker Peeck neben dem Einrichtungshaus ein weiteres Möbelhaus in Worms. In Mannheim-Käfertal in der Turbinenstraße 30-32 können sich Kundinnen und Kunden auf einer Ausstellungsfläche von über 5.000 Quadratmetern inspirieren lassen, während der Standort Worms in der Petrus-Dorn-Straße 9 mit über 4.000 Quadratmetern lockt.

Die Möbelhäuser haben montags bis freitags je von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Termine sind auch nach Vereinbarung möglich. Die Mitarbeitenden sind unter der Telefonnummer (0621) 72708-0, per E-Mail oder über die Website zu erreichen.

