Mogotes gibt endgültige Genehmigung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

10.März 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-sols-property-will-be-commenced-very-soon/ -) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 5. Januar 2026, 6. Januar 2026 und 2. Februar 2026 die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV) für die nicht vermittelte Privatplatzierung des Unternehmens von 86.792.425 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,265 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 22.999.992,62 $ (das Angebot) erhalten hat. Im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots wurden Erlöse in Höhe von 5.327.347,205 $ an das Unternehmen freigegeben, die den Zeichnungserlösen aus dem Verkauf von 20.103.197 Einheiten entsprechen, die am 10. März 2026 aus dem Treuhandkonto (die Treuhandeinheiten) an CD Capital Fund IV L.P. (CD Capital).

Gemäß den Bedingungen der Investorenvereinbarung mit CD Capital wurde Frau Carmel Daniele in den Vorstand des Unternehmens berufen. Carmel Daniele, Gründerin und CIO von CD Capital, ist eine Investorin mit einer starken Erfolgsbilanz in der Mineralienbranche. Sie hat vier Private-Equity-Fonds aufgelegt und dabei rund 1 Milliarde US-Dollar an langfristigem Kapital eingeworben, vorwiegend von führenden nordamerikanischen institutionellen Investoren, darunter Stiftungen, Fonds und Family Offices. CD Capital entwickelt weltweit Projekte im Bereich von Mineralien, die für die Datenrevolution und die Ökologisierung des Planeten von entscheidender Bedeutung sind, sowie von Düngemitteln, die für die Ernährung der Weltbevölkerung unerlässlich sind. CD Capital legt besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, die über eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung von Projekten weltweit verfügen, darunter in Peru, Argentinien, Chile, Kanada, Finnland und Australien.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der als qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 gilt, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu angrenzenden Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo del Sol – Aurora sowie Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass Mineralisierungen auf nahegelegenen oder angrenzenden Grundstücken nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf Filo Sur hindeuten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

Telefon:-(647) 846-3313

E-Mail:-info@mogotesmetals.com

Folgen Sie uns

Twitter: x.com/mogotesmetals

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, könnte, wird, würde, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder eintreten werden. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : allen@mogotesmetals.com

Pressekontakt:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

email : allen@mogotesmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Medekon Krankenfahrten Krefeld – zuverlässige Krankenfahrten für Dialyse, Reha und Arzttermine im Alltag Osisko Development gibt Aufnahme in den GDXJ bekannt