Mogotes Metals gibt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar durch Rio Tinto und geplante Bildung einer strategischen und technischen Allianz bekannt

13. Juli 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Grundsatzvereinbarung mit Rio Tinto Exploration Canada Inc. (Rio Tinto) geschlossen hat, wonach Rio Tinto oder ein verbundenes Unternehmen 30.387.857 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit (der Ausgabepreis) zeichnen wird, was einem Bruttoerlös von etwa 15.000.000 US$, umgerechnet 21.271.500 C$, entspricht (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant); jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab Abschluss eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ zu erwerben. Nach Abschluss der Platzierung werden Mogotes und Rio Tinto eine strategische und technische Allianz eingehen, die sich zunächst auf das Filo-Sur-Projekt des Unternehmens im Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile konzentriert (die Allianz).

Highlights:

– Rio Tinto wird durch eine Beteiligung in Höhe von 21.271.500 C$ zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit eine anfängliche Beteiligung von ca. 5 % an Mogotes erwerben.

– Jede Einheit umfasst einen halben Optionsschein – insgesamt 15.193.929 Optionsscheine -, die 18 Monate lang zu einem Preis von 1,00 C$ ausgeübt werden können, was einem potenziellen zusätzlichen Erlös für das Unternehmen von bis zu ca. 15.193.929 C$ entspricht.

– Der Erlös aus der Platzierung wird zur Weiterführung der Arbeitsprogramme im Projekt Filo Sur verwendet.

– Rio Tinto und Mogotes werden endgültige, ausführliche Vereinbarungen aushandeln, darunter eine Zeichnungsvereinbarung, eine Investorenrechtevereinbarung und eine Exklusivitätsvereinbarung, mit denen eine strategische und technische Allianz für das Projekt Filo Sur und das gesamte Vicuña-Portfolio begründet wird.

– Vorbehaltlich des Abschlusses der Platzierung erhält Rio Tinto eine 15-monatige Exklusivitätsfrist in Bezug auf das Filo-Sur-Projekt, die im gegenseitigen Einvernehmen um weitere 6 (sechs) Monate verlängert werden kann. Während der Exklusivitätsfrist hat Rio Tinto zudem das Recht, Angebote Dritter, die das Filo-Sur-Projekt oder die Tochtergesellschaften betreffen, die das Filo-Sur-Projekt halten, zu gleichen Konditionen zu übernehmen.

– Vorbehaltlich des Abschlusses der Platzierung erhält Rio Tinto ein Aufstockungsrecht, das es berechtigt, jederzeit während der Exklusivitätsfrist bis zu 9,99 % der Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis zu erwerben. Das Nachkaufsrecht kann zu einem Preis pro Aktie ausgeübt werden, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage oder einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs des letzten Handelstages vor der Ausübung, jeweils vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV. Rio Tinto werden zudem übliche Bezugsrechte zur Teilnahme an Wertpapieremissionen von Mogotes gewährt, um seinen anteiligen Besitz während der Exklusivitätsfrist aufrechtzuerhalten.

Strategische und technische Allianz – Vicuña-Distrikt und darüber hinaus

Die Allianz zielt darauf ab, das Explorationsteam von Mogotes vor Ort und dessen Kenntnisse des Gebiets mit den globalen technischen Kompetenzen von Rio Tinto zu bündeln, um die Entdeckungen in einem der vielversprechendsten Kupfer-Gold-Silber-Gürtel der Welt zu beschleunigen. Zu den wesentlichen Elementen der geplanten Allianz gehören:

– Bildung eines gemeinsamen technischen Ausschusses zur Beratung des Explorationsprogramms bei Filo Sur, wobei auf die jahrzehntelange Erfahrung von Rio Tinto bei der Entdeckung und Erschließung von Porphyr-Lagerstätten zurückgegriffen wird.

– Einsatz der hochmodernen, firmeneigenen geowissenschaftlichen Werkzeuge von Rio Tinto – einschließlich fortschrittlicher geochemischer, geophysikalischer und zielgerichteter Arbeitsabläufe – im gesamten Filo-Sur-Projekt.

– Gemeinsame Bemühungen zum Ausbau der konsolidierten Landposition in ausgewählten vielversprechenden Gebieten im gesamten Vicuña-Distrikt.

– Vorbehaltlich der Fertigstellung der endgültigen Filo-Sur-Dokumentation beabsichtigen die Parteien, das Konzept der Allianz auf weitere von den Parteien identifizierte, hochprospektive Mineralgürtel auszuweiten, darunter auch in Kasachstan.

CEO Allen Sabet kommentierte: Die strategische Investition von Rio Tinto in Mogotes ist eine starke Bestätigung für das Potenzial von Filo Sur und des gesamten Vicuña-Distrikts. Die Allianz verschafft unserem Team Zugang zu einer der umfassendsten Explorationskapazitäten der Branche und gewährleistet gleichzeitig, dass Mogotes weiterhin Wert für alle Aktionäre schaffen kann.

Der Abschluss der Platzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV). Im Zusammenhang mit der Platzierung hat Rio Tinto zudem den üblichen Stillhalteverpflichtungen zugestimmt, die während der Exklusivitätsfrist gelten.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Investoren mit bestehenden Bezugsrechten (Bezugsrechte). Derzeit ist nicht bekannt, wie viele Einheiten genau bei Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden; um die vollständige Ausübung der Bezugsrechte zu ermöglichen, kann das Unternehmen bis zu weitere 17.000.000 Einheiten zum Emissionspreis ausgeben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

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Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

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E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

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Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

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