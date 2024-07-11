Mogotes Metals gibt Update zur Optionsvereinbarung

4. September 2025 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench-results-at-cruz-del-sur-and-stockwork-hills/ -) (Mogotes oder das Unternehmen) möchte ein Update geben und eine klarstellende Offenlegung zu seiner Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) vom 29. Juli 2025 (das Datum des Inkrafttretens) die man mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada (der Optionsgeber) und Mogotes Metals Chile SPA (Mogotes Chile) geschlossen hat, gemäß der dem Unternehmen eine Option (die Option) zum Erwerb von 100 % bestimmter Bergbaukonzessionen mit der Bezeichnung La Perla Uno a Diez in der Gemeinde Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Region Atacama (das Grundstück) gewährt wurde.

Um die Option auszuüben, muss das Unternehmen folgende Zahlungen leisten:

(1) Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 US-Dollar, zahlbar an den Optionsgeber über einen Zeitraum von vier (4) Jahren;

(2) Ausgabe von insgesamt 411.764 Stammaktien (jeweils eine Stammaktie) am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 $ pro Stammaktie bis spätestens 25. Juli 2025;

(3) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar am oder vor dem 29. Juli 2026;

(4) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2027;

(5) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2028; und

(6) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2029.

Zur Ermittlung der Gesamtzahl der gemäß der Optionsvereinbarung auszugebenden Stammaktien verwendet das Unternehmen den Wechselkurs der Bank of Canada für den Tag unmittelbar vor der Ausgabe der Stammaktien, wobei der höhere der folgenden Ausgabepreise zugrunde gelegt wird: (i) der Schlusskurs der Stammaktien an der Börse vor der Bekanntgabe der entsprechenden Zahlung und (ii) 0,20 USD pro Stammaktie (der Mindestpreis).

Falls zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der entsprechenden Zahlung die Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie gehandelt werden, der unter dem Mindestpreis liegt, wird die Anzahl der Stammaktien, die zur Erfüllung der entsprechenden Zahlung ausgegeben werden sollen, so angepasst, dass die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien zum Mindestpreis ausgegeben wird. Führt eine Anpassung dazu, dass der Wert der Stammaktien unter dem erforderlichen Zahlungsbetrag liegt, kann die Differenz zwischen dem Wert der ausgegebenen Stammaktien und dem entsprechenden Zahlungsbetrag in bar oder nach Wahl von Mogotes Chile gezahlt werden.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben N-S-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Management Discussion and Analysis des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

