Mogotes Metals rückt im Vicuña-Distrikt in den Fokus!

Mogotes Metals meldet neue Gold- und Kupferfunde im Vicuña-Distrikt. Die jüngsten Ergebnisse vom Filo-Sur-Projekt zeigen oberflächennahe Goldmineralisierung und ein stärkeres…

…Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Signal im Zielgebiet Albor.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.05.2026, 11:45 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Vicuña-Distrikt gehört zu den aufmerksam beobachteten Kupfer-Gold-Silber-Gürteln Südamerikas. Er liegt im hochandinen Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile, zwischen dem Maricunga- und dem El-Indio-Gürtel. In diesem Umfeld wurden in den vergangenen Jahren mehrere große mineralisierte Systeme beschrieben, was die Region für Explorationsunternehmen und große Bergbaukonzerne gleichermaßen interessant macht.

Mogotes Metals: Neue Entdeckungen im Vicuña-Distrikt wecken Anlegerinteresse!

Das kanadische Explorationsunternehmen Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) konzentriert sich auf die Exploration von Kupfer-, Gold- und Silberprojekten in aussichtsreichen Bergbauregionen. Im Mittelpunkt steht das Filo-Sur-Projekt im Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile.

Bohrloch FS_DDH_016 markiert wichtigen Explorationserfolg!

Die neue Entdeckung im Zielgebiet Albor auf dem Filo-Sur-Projekt zählt nach Angaben von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) zu den bislang wichtigsten Explorationserfolgen des Unternehmens im Vicuña-Distrikt. Im Mittelpunkt steht das Bohrloch FS_DDH_016. Es traf…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und zukunftsgerichtete Meinungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Mogotes Metals Inc. – Pressemeldungen vom 01.05.2026 und 14.05.2026, Lundin Mining – Informationen zum Vicuña-Distrikt; SRC-Rohstoff-Reports, eigene redaktionelle Einordnung.

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Technischer Hinweis / NI 43-101: Die im Artikel genannten wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf den veröffentlichten Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 01.05.2026 und 14.05.2026. Laut Mogotes Metals wurden die technischen Angaben zum Filo-Sur-Projekt von Stephen Nano, Director und Technical Advisor des Unternehmens, als Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Die Qualified Person ist nach Unternehmensangaben nicht unabhängig. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, handelt es sich bei den genannten Intervallen um Bohrabschnittslängen und nicht zwingend um wahre Mächtigkeiten. Angaben zu benachbarten Projekten sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf eine vergleichbare Mineralisierung auf dem Filo-Sur-Projekt.

Dieser Werbeartikel wurde durch einen freien Journalisten am 15.05.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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