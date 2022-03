Monetarisierung von Datenpaaren mit dem HUP-Produkt des Monats

PS.Identity von HUP – Ihr Business-Turbo

Mit diesen Mehrwerten lassen sich Umsatz und Kundenzufriedenheit steigern: Datenbestände schnell und sicher in heterogenen Systemlandschaften verknüpfen, die sich dann gegenseitig mit Informationen anreichern und somit den viel beschworenen „golden record“ erzeugen. Jetzt im Zuge der Produkt-des-Monats-Aktion bis 31.03.2022 Kontakt aufnehmen und bei Auftragserteilung bis 30.06.2022 erhalten Sie den ersten Datenabgleich im Wert von 2.000 EUR gratis.

Maximale Datentransparenz für neue Impulse und positive Kundenerlebnisse – Mit der HUP-Lösung PS.Identity lassen sich mit wenigen Klicks Daten aus verschiedensten Systemen prüfen, Dubletten herausfiltern und mit weiteren austauschrelevanten Daten anreichern. Ob SaaS, on premise oder Cloud – der Anwender erhält über das unabhängige PS.Identity-Portal in seinem Intranet- oder Extranet-Netzwerk in Echtzeit die notwendige Transparenz und Einblicke in alle Geschäftsprozesse. Hinzu kommt der vollständige Kontext über das vorhandene Kundenwissen durch die automatisierte Zusammenführung der Daten aus Anzeigenabteilung, Vertrieb, Redaktion, Online-Services, Druckerei, Buchhaltung u. v. m. PS.Identity ist daher ein echter Transformations-Beschleuniger!

Mit PS.Identity

o begeben Sie sich auf den Weg zum „golden record“, dem Datensatz der alle Informationen beinhaltet

o bleiben Unternehmen systemunabhängig

o werden Kundenansprache, Service und Umsatz durch, vor Zugriff von außen gesichertem, konsolidiertem Wissen über die Kunden verbessert

o wird die Automatisierung der Geschäftsprozesse mit allen Vorteilen vorangetrieben

o lassen sich effizientere Entscheidungen treffen und neue Geschäftsbereiche aufbauen

o sparen Nutzer wertvolle Zeit, indem bestehende Anwendungen durch das HUP-Team innerhalb von Tagen statt von Monaten miteinander verbunden werden

Haushalte erkennen und Angebote optimieren

Wer kennt das nicht: Da bekommt eine Person aus dem gleichen Haushalt ein „Neukunden“-Angebot, obwohl eine andere Person schon Kunde ist. PS.Identity verhindert diesen Vorgang und generiert Mehrwerte. Denn vielleicht gibt es ja auch ein Angebot für eine „Familie“ oder mehrere Nutzer unter einem gemeinsamen Account? Gleichzeitig fühlt sich der Kunde verstanden.

Dubletten ärgern Kunden und kosten Umsatz – bis jetzt!

Ein übliches Szenario: Abteilungen werden zusammengeführt, es gibt Datenquellen ohne ausreichende Kontrolle der Dateneingabe oder es fehlt einfach an entsprechenden Richtlinien. Viele Unternehmen hatten bereits „Freude“ mit Geld Forderungen von Kundinnen und Kunden, deren Wunsch nach Datenlöschung nicht vollständig erfolgte und die dennoch kontaktiert wurden. Oder Kunden haben aus Versehen mehrere Angebote gleichzeitig erhalten. PS.Identity erkennt gleiche Adressen in unterschiedlichen Systemen, um dies zu verhindern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUP GmbH

Herr Boris Udina

Am Alten Bahnhof 4B

38122 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 531 28181-250

web ..: http://www.hup.de

email : bud@hup.de

Über HUP GmbH

Wir sind ein starker und erfahrener Partner im Bereich Digitalisierung und Marketing. Die HUP GmbH entwickelt seit Jahrzehnten zukunftsfähige High-Quality-Softwarelösungen. Wir beraten und unterstützen mit rund 100 HUP-Expertinnen und -Experten über 400 nationale und internationale Unternehmen auf dem Weg in die erfolgreiche digitale Zukunft. Ein Fokus liegt auf Verlagssoftware von Abo/Logistik, Blattplanung und Umbruch, Anzeigen, Redaktion, mehrkanaliger Produktion sowie auf begleitenden Services vor und nach der Implementierung. Unter der etablierten Marke comet bündelt HUP die Kompetenzen in der Lohn- und Anlagenbuchhaltung. Umfassende Dienstleistungen und Outsourcing-Angebote bis hin zur Umsetzung von Marketing- und Kommunikationskonzepten runden das Portfolio ab. Im HUP-Kompetenzzentrum future academy finden Schulungen, Vorträge, Seminare, Stammtische und HUP-Kunden-Scrumbles statt. Hauptsitz der 1986 gegründeten HUP ist Braunschweig. Infos und Kontakt unter www.hup.de

Pressekontakt:

HUP GmbH

Herr Boris Udina

Am Alten Bahnhof 4B

38122 Braunschweig

fon ..: +49 531 28181-250

web ..: http://www.hup.de

email : bud@hup.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Garantiert nicht zum Gähnen: Kanadas neueste Lodges, Jurten und Hotels bieten Übernachtungen mit Wow-Garantie Berufliche Chancengleichheit im Direktvertrieb – schon immer eine Selbstverständlichkeit