Monique Parker wird für Piedmont Lithium die Bereiche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt leiten

28. Oktober 2021 – Piedmont Lithium Inc. (Piedmont oder das Unternehmen) (NASDAQ: PLL; ASX: PLL), ein führender Entwickler auf dem Gebiet der Herstellung von Lithiumhydroxid zur Unterstützung der nordamerikanischen Lieferkette für E-Fahrzeuge, hat heute bekannt gegeben, dass Monique Parker dem Unternehmen als Vice President für die Bereiche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beigetreten ist. Frau Parker, die dem Chief Operating Officer David Klanecky unterstellt sein wird, verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen bei einigen der anerkanntesten Herstellern in den USA, wie beispielsweise Albemarle Corporation, Owens Corning und Unilever. Außerdem hat Frau Parker mehrere Jahre Erfahrung in anderen führenden Positionen, bei denen sie für Albemarles Lithiumsalz-Geschäfte in den Bereichen Strategieentwicklung, Kundenbeziehungsmanagement, Entwicklung neuer Produkte, Betriebsabläufe, Logistik und Verkauf tätig war.

Monique bringt eine einmalige Führungsperspektive für diese Position mit, da sie über die Bereiche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt hinaus auch in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen tätig war, sagte Piedmont Lithiums President und CEO Keith Phillips. In Kombination mit ihrer Erfahrung im Bereich Lithium wird ihr ganzheitlicher Blick äußerst wichtig für unser Unternehmen sein, wenn wir anfangen, unsere integrierten Arbeitsabläufe mit dem entscheidenden Wissen über Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, was alles grundlegende Säulen unserer Betriebsphilosophie sind, von Grund auf aufzubauen.

Frau Parker war zuvor bei Albemarle Corporation, wo sie verschiedene Positionen inne hatte, unter anderem Business Unit HSE Director, Global Quality Director sowie Business Process Improvement Director to Senior Global Business und New Product Development Leader. Vor ihrer Zeit bei Albemarle hatte sie verschiedene Positionen bei Owens Corning inne, darunter Environmental, Health and Safety Leader. In diesem Zusammenhang leitete sie Umwelt- und Sicherheitsprogramme für mehrere Standorte und führte das Umweltgenehmigungsverfahren des Unternehmens sowie dessen Programme, die sich auf die Reduzierung von Abfall auf Deponien konzentrierten, durch. Ihre berufliche Karriere begann Frau Parker als Manager of Environmental, Health and Safety bei Hexcel Corporation.

Frau Parker hat einen Bachelor of Science in Chemieingenieurswesen der Tennessee Technological University und ist Certified Safety Professional (CSP) sowie ISO 9001 Lead Auditor.

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Das Herzstück unseres Betriebs befindet sich im berühmten Carolina Tin Spodumene Belt in North Carolina. In Kombination mit ebenso strategischen und gefragten Mineralressourcen und Produktionsanlagen in Quebec und Ghana sind wir in der Lage, einer der größten, kostengünstigsten und nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid in Batteriequalität weltweit zu sein. Wir werden auch strategisch so gelegen sein, dass wir die schnell wachsenden Lieferketten für Elektrofahrzeuge in Nordamerika optimal bedienen können. Die einzigartigen geologischen Eigenschaften, die geographische Lage und die Nähe unserer Ressourcen, zukünftige Produktionsstätten und Kundenstandorte werden uns in die Lage versetzen, die so wichtige Kontinuität bei der Versorgung mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Lithiumhydroxid aus Spodumenkonzentrat zu gewährleisten, das von den meisten Elektrofahrzeugherstellern bevorzugt wird. Unser geplanter, auf Diversifizierung ausgelegter Geschäftsbetrieb, sollte es uns erlauben, Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Als Mitglied von Organisationen wie der International Responsible Mining Association (Internationale Vereinigung für verantwortungsvollen Bergbau) und der Zero Emissions Transportation Association (Vereinigung für emissionsfreien Transport) setzen wir uns für den Umweltschutz und die Erhaltung unseres Planeten für künftige Generationen ein und leisten einen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag für die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Nähere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

