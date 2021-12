Moovly als Partner für Lee Enterprises ausgewählt

VANCOUVER, KANADA – 8. Dezember 2021 – Moovly Media Inc. (TSXV: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) (Moovly oder Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass es nach einem langwierigen Wettbewerbsverfahren als exklusiver Partner für die Plattform Simply Activ8 von Lee Enterprises ausgewählt wurde.

Im Rahmen dieser Partnerschaft beinhaltet die von Lee Enterprises entwickelte Plattform Simply Activ8 nun die Video-Automatisierungsplattform von Moovly, um Kunden ein vollständig integriertes, leistungsstarkes Marken-Tool zur Erstellung von Marketingvideos für Firmen anzubieten. Die Lösung ermöglicht es Firmen, Werbe- und andere Marketingvideos einfach und kostengünstig zu erstellen, und sie schafft für die Plattform von Lee Enterprises zusätzliche Einnahmen und Kundenbindung.

James Green, Vice President/Digital von Lee Enterprises, erklärte: Video ist in der Werbung ein mächtiges Werkzeug. Unsere Partnerschaft mit Moovly macht dieses Tool auch für kleine und mittelständische Firmen zugänglich und erschwinglich.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, sagte: Wir sind begeistert, dass sich Lee für Moovly als Partner für seine neue Plattform entschieden hat. Dies ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie es Moovly als Enabling-Technologie anderen Unternehmen ermöglicht, die erstklassige, von uns entwickelte Plattform in ihr eigenes Produktangebot zu integrieren und so von ihr zu profitieren.

Über Moovly:

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen, cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Partnerschaften mit Getty Images und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.

Moovlys Programmierschnittstellen und Automatisierungstechnologien bieten Dritten die Möglichkeit, ihre Videoinhalte entweder teilweise oder zur Gänze automatisiert zu gestalten – ob es sich nun um kundenindividuelle Massenvideos, personalisierte Videos (Videoversion von MailMerge), automatische Inhaltserstellung oder Aktualisierung durch Verknüpfung von Datenquellen handelt.

Moovly, zu dessen Kunden mehr als 300 der Fortune 500-Unternehmen, Kleinunternehmen, Freiberufler und Ivy League-Universitäten zählen, ist eine intuitive, kosteneffiziente Möglichkeit, um ansprechende videobasierte Inhalte zu erstellen.

Deine Geschichte beginnt mit Moovly

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie unter www.moovly.com.

ÜBER LEE

Lee Enterprises (NASDAQ: LEE) ist eine große Abonnement- und Werbeplattform und ein führender Anbieter lokaler Nachrichten und Informationen mit Tageszeitungen, schnell wachsenden digitalen Produkten und über 350 wöchentlichen und Spezialpublikationen, die 77 Märkte in 26 Bundestaaten bedienen. Die durchschnittliche Tagesauflage der Zeitungen von Lee beläuft sich seit Jahresbeginn auf 1,2 Millionen, und Lees bestehende Websites erreichen (einschließlich Akquisitionen) mehr als 56 Millionen digitale Einzelbesucher. Die Märkte von Lee beinhalten St. Louis, MO Buffalo, NY Omaha, NE Richmond, VA Lincoln, NE Madison, WI Davenport, IA und Tucson, AZ. Die Stammaktien von Lee werden an der NASDAQ unter dem Symbol LEE gehandelt. Für weitere Informationen über Lee besuchen Sie bitte www.lee.net.

Brendon Grunewald

President, CEO & Director

E-Mail: press@moovly.com

