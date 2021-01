Morgn – der neue Austrohit von Solarkreis

Die Erfolgsgeschichte von Solarkreis geht weiter

Humorvoll, funky und positiv gestimmt wie eh und je melden sich die Jungs von Solarkreis nach dem Erfolg ihres letzten Songs „Shake It“ zurück und starten mit der neuen Single „Morgen“ ins Jahr 2021. Die Kernaussage des Songs lautet: „Was der Morgen bringt, werden wir morgen schon sehen“! Ganz nach diesem Motto geht es darum im „Hier und Jetzt“, in der Gegenwart zu leben, den Augenblick zu genießen ohne aus Sorge vor dem „Morgen danach“ ständig Kompromisse eingehen zu müssen. Oder wie es in einer Textzeile so treffend formuliert wird: „Zuwenig Zeit für viel zu viel Leben“ – geht es vor allem darum sich etwas zuzutrauen, das Leben auszukosten und keine wertvolle Lebenszeit zu verschwenden.

Zu dem Song gibt es auch ein Video.

Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Synthsounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 9 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällts und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Solarkreis – Bandmembers

Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboard, Backing-Vocals

Michael Fritz: Vocals

Bertram Pollhammer: Gitarre

Andreas Fritz: Gitarre, Backing-Vocals

Chris Laber: E-Bass

Markus Schmidt: Drums

Stefan Kaufmann: Saxophon

Daniel Kukovetz: Saxophon

Johannes Marchel: Trompete

SOLARKREIS – Morgn

Label: SK MUSIC Entertainment – LC51202

Veröffentlichungsdatum: 22. Januar 2021

ISRC-Nummer: ATPJ42100001

Text: Michael Fritz, Bertram Pollhammer, Hartmut Pollhammer

Musik: Hartmut Pollhammer

Mehr Infos über Solarkreis gibt es im Internet unter www.solarkreis.at und bei ihnen auf den sozialen Medien wie Facebook

Info- und bildquelle: SK Entertainment/ Hartmut Pollhammer

