Mota Ventures meldet für April einen vorläufigen Rekord von 14.388 neuen Kunden für Nature’s Exclusive. Dieser Erfolg unterstützt die Markteinführung des CBD-Handdesinfektionsmittels.

CSE: MOTA

FWB:1WZ:GR

OTC: PEMTF

VANCOUVER, BC, KANADA (25. April 2020) – Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA FSE: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das „Unternehmen“ oder Mota) freut sich, einen vorläufigen Rekord bei der Neukundenakquisitionen für den Monat April, für den Zeitraum vom 1. bis 23. April, bekannt zu geben. Konkret wurden insgesamt 14.388 neue Kunden für die Marke Nature’s Exclusive gewonnen. Dieser Zwischenrekord bei der Neukundenakquise wird mit den endgültigen Ergebnissen für den gesamten Monat April aktualisiert.

Zusätzlich zu der Rekordzahl bei der Kundenakquise freut sich das Unternehmen berichten zu können, dass jeder neue Kunde durchschnittlich 151,96 US-Dollar ausgegeben hat. Die Rekordzahl beinhaltete auch 1.748 neue Kunden, die die Produktlinie Immun-Support kauften.

ERFOLGREICHE ONLINE-KUNDENAKQUISE-STRATEGIE UNTERSTÜTZT DIE EINFÜHRUNG EINES CBD-BASIERTEN HANDDESINFEKTIONSMITTELS

Die Zwischenergebnisse demonstrieren die Stärke und Fähigkeit der Online-Akquisitionsstrategie des Unternehmens, die von der starken Nachfrage nach natürlichen Gesundheitslösungen profitiert. Infolgedessen wird das Unternehmen am 1. Mai 2020 über seine Marke Nature’s Exclusive ein CBD-haltiges Handdesinfektionsmittel auf den Markt bringen. Das CBD-Handdesinfektionsmittel Nature’s Exclusive wird 70 % Ethylalkohol als aktiven Wirkstoff sowie CBD-Isolat und Vitamin E enthalten und zunächst nur Verbrauchern in den Vereinigten Staaten angeboten werden.

Um das Handdesinfektionsmittel-Angebot des Unternehmens in diesem umkämpften Umfeld zu differenzieren, hat Mota ein Produkt entwickelt, das durch die Kombination der antimikrobiellen Eigenschaften von Ethylalkohol mit den Vorteilen von CBD speziell auf seine Zielkunden zugeschnitten ist. Diese Fähigkeit, neue Produkte dieses Kalibers zu konzeptionieren und zu entwickeln, ist ein direktes Ergebnis der starken Lieferkette des Unternehmens, die trotz der jüngsten weltweiten Turbulenzen ununterbrochen funktioniert.

„Ich bin sehr zufrieden mit der anhaltenden Stärke unserer Neukundenakquise im bisherigen Monat, da die Nachfrage nach unseren CBD- und Immunprodukten weiterhin stark ist. Wir rechnen mit einer ähnlichen Nachfrage nach unserem neuen CBD-Handdesinfektionsmittel, da Desinfektionsmittel über die derzeitigen Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle nur begrenzt verfügbar sind. Dieses Produktangebot wird es uns ermöglichen, einen neuen Kundenkreis zu erreichen und gleichzeitig eine beträchtliche Bruttomarge zu erzielen und Kunden für unsere anderen Produktlinien zu gewinnen“, erklärte Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen wird am Montag, den 27. April 2020 um 14:15 Uhr PST (23:15 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz für Investoren mit CEO Ryan Hoggan und President Joel Shacker aus dem Management von Mota Ventures veranstalten. Am Ende der Konferenz wird das Unternehmen Fragen der Investoren entgegennehmen.

Einzelheiten der Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Einwahlnummer, Kanada/USA: 1-800-319-4610

Gebührenpflichtige Einwahlnummer, international: +1-604-638-5340

Gebührenfreie Einwahlnummer, Deutschland: +0800-180-1954

Teilnehmer sollten sich fünf bis zehn Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen und einfach die Verbindung mit der Telefonkonferenz anfragen.

Aufzeichnung der Telefonkonferenz

Gebührenfreie Einwahlnummer, Kanada/USA: 1-800-319-4610

Gebührenpflichtige Einwahlnummer, international: +1-604-638-5340

Zugangscode: 4481

Diese Pressemitteilung ist auf dem CEO Verified Discussion Forum des Unternehmens verfügbar, einer moderierten Social Media-Plattform, die eine zivilisierte Diskussion und Fragen und Antworten zwischen Management und Aktionären ermöglicht.

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum von CBD-Produkten anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen über die Markteinführung eines CBD-Handdesinfektionsmittels in den Vereinigten Staaten; das potenzielle Angebot eines CBD-Handdesinfektionsmittels auf dem europäischen Markt; seine Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seine Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mota Ventures Corp.

Joel Shacker

800-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@motaventuresco.com

Pressekontakt:

Mota Ventures Corp.

Joel Shacker

800-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : ir@motaventuresco.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bewerbung per Video Fertighaus Erfahrung & Bewertungen auf fertighausbewertung.de