mountain buggy präsentiert die neue Reisekollektion

Reisekollektion keep calm and carry-on

Die mehrfach preisgekrönte Babyartikelmarke Mountain Buggy hat mit der Einführung einer neuen Reisekollektion die Grenzen neu definiert und das konventionelle Styling von Babyartikeln erneut auf den Kopf gestellt. Eltern können so auf Reisen mit Kindern ruhig bleiben und weiter gehen.

Der Vorstandsvorsitzende, Campbell Gower, sagt, es sei die perfekte Produktpalette, die Eltern ein grenzenloses Leben ermöglichen.

„Wir wollen Eltern das Reisen mit der Familie so stressfrei und reibungslos wie möglich machen und dabei die typischen Reisekomplikationen lösen. Es ist wunderbar zu sehen, wie das Team – 25 Jahre später – neue Wege geht, um Kunden zu begeistern, alle wichtigen internationalen Preise zu gewinnen und Produkte zu entwickeln, die der Marke neue Möglichkeiten eröffnen.“

„Während Du beim Einchecken mit einem schweren Buggy Probleme hast oder Dein Kind durch den Transit trägst, können Eltern mit der Mountain Buggy Reisekollektion keep calm and carry-on(TM) genau das tun! Deshalb haben wir dieses Sprichwort zum Markenzeichen gemacht – es kommt bei Eltern gut an, insbesondere wenn sie mit Kindern reisen.“

Neben unserem innovativen Reisekoffer bagrider(TM), dem unglaublich leichten Nano duo(TM) Zwillingsbuggy, pod(TM) dem Clip-on-Hochstuhl, juno(TM), der Babytrage und der Gate Check-Reisetasche enthält die neueste Reisekollektion von Mountain Buggy auch eine Aktualisierung des Buggys nano(TM) – die Kunst des leichten Reisens, der jetzt mit einem voll verstellbaren Stoffeinhang-Sitz ausgestattet ist, der eine flache Lösung für Neugeborenen zum Liegen bietet.

2014 stellt Mountain Buggy seinen ersten Reisebuggy nano(TM) vor.

„Die Schaffung neuer Kategorien ist sehr schwierig, aber wir wollten es probieren, weil es eine spannende Herausforderung ist und weil unsere Kunden brillante Innovationen sehen wollen. Als wir nano(TM) zum ersten Mal in die Welt hinaustrugen, hob dies unsere Marke auf eine ganz neue Ebene. nano(TM) ist der ultimative Reisebegleiter für Familien, der eine einfache, leichte und bequeme Lösung verspricht.“

„Der Buggy nano(TM) ist so clever konstruiert, dass er sich kompakt zusammenfalten lässt und in seine eigene, maßgeschneiderte Reisetasche passt – und damit ganz einfach zu transportieren ist.“

nano(TM) ist vielseitig und er wurde 2015 in Deutschland mit dem international renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet und von der Jury als der ideale Reisebegleiter bezeichnet.

„Es ist eine große Ehre, als einer der besten Designer der Welt anerkannt zu werden. Unseren Namen auf der Gewinnerliste neben bekannten Luxusmarken wie Apple und Ferrari zu sehen, ist wirklich inspirierend“, sagt Gower.

Gower hofft, dass durch die ultimative Lösung für Kinderreisen; entwickelt, um Familienreisen für Eltern zu vereinfachen, indem es den Kampf vermeidet, Buggy und Koffer durch den Transit zu rollen, Einführung der neuen Reisekollektion keep calm and carry-on(TM) Mountain Buggy als die Babymarke der Wahl für Eltern, die nach erstklassiger Technik und Stil suchen, weiter voran getrieben wird.

Besuche www.mountainbuggy.com und erfahre mehr über die „keep calm and carry-on(TM) Reise Kollektion“ und die Fachhändler, wo du sie kaufen kannst.

Ends../

keep calm and carry-on(TM) beinhaltet:

– nano(TM): ist der ultimative Reisebuggy – einfach zu bedienen, leicht, kompakt und so konzipiert, dass er ins Handgepäck passt.

– nano duo(TM): ist ein unglaublich leichter und einfach zu manövrierender Side-by-Side Buggy, der sich ideal für Reisen oder für Familien eignet, die die perfekte urbane Lösung für zwei Kinder benötigen.

– bagrider(TM): ist die ultimative Lösung für Kinderreisen; entwickelt, um Familienreisen für Eltern zu vereinfachen, indem es den Kampf vermeidet, Buggy und Koffer durch den Transit zu rollen.

– pod(TM): ist der leichteste und kompakteste Ansteckhochstuhl auf dem Markt und bietet zudem eine hygienische Lösung für zu Hause oder beim Essen im Freien.

– juno(TM): innovativ und preisgekrönt, ist juno(TM) eine multifunktionale Babytrage, die Langlebigkeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind bietet, mit der besten Ergonomie für Eltern und Kind

– Reisetasche: Mountain Buggy`s Lösung für ein müheloses Reiseerlebnis mit dem Kinderwagen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Philandteds Eurorpe BV

Frau Virginia Aguilera Casado

Klavermaten 37c

7472DD Goor(Hof van Twente)

Niederlande

fon ..: +34 951 386 776

web ..: https://mountainbuggy.com/

email : virginia@philandteds.com

.

