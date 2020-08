Mountain Valley MD meldet erfolgreiche Komplexierung des Arzneimittels Ivermectin in orale Streifen sowie Beginn von präklinischen Studien

Vancouver (British Columbia), 6. August 2020. Mountain Valley MD Holdings Inc. (CSE: MVMD, FRA: 20MP) (MVMD oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn von zwei präklinischen Studien bekannt zu geben, mit denen die Wirksamkeit der eigenen Quicksome-Technologie zur Beseitigung der wichtigsten Einschränkungen bei der Absorption des oralen Arzneimittels Ivermectin nachgewiesen werden soll und die außerdem Daten zur Pharmakokinetik der oralen, sublingualen Streifen der Quicksome-Technologie liefern sollen. Als Vorbereitung auf diese klinischen Studien hat das Unternehmen Ivermectin erfolgreich in die sich rasch auflösenden oralen Streifen seiner eigenen Quicksome-Technologie integriert.

Ivermectin ist ein Antiparasitikum, das jährlich Milliarden von Nutz- und Haustieren sowie Menschen verabreicht wird, um verschiedene parasitäre Infestationen zu behandeln, einschließlich der Entwicklung umfassenderer Anwendungen zur Kontrolle von Malaria. Laut den im Mai 2020 veröffentlichten Forschungsergebnissen des National Center for Biotechnology Information (das NCBI)* weist Ivermectin ein antivirales Potenzial zur Hemmung der Viruswirkung auf und wird zurzeit von verschiedenen Unternehmen in klinischen Studien auf eine mögliche Anwendung bei der Behandlung von COVID-19 untersucht. Ivermectin ist auch als wirksame In-vitro-Behandlung von HIV, Dengue, Zika-Virus und andere Erkrankungen weit verbreitet und verfügbar.

Allein im Bereich der Tiergesundheit wird Ivermectin seit 20 Jahren als Blockbuster-Arzneimittel klassifiziert und erzielt jedes Jahr einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar, sagte Mike Farber, Director of Life Sciences von MVMD. Angesichts der anhaltenden Prävalenz parasitärer Infektionen wie Askariasis, lymphatischer Filariasis und Flussblindheit bei Mensch und Tier sowie zahlreicher In-vitro-Behandlungen und fortgeschrittener Impfstoffforschung sind wir der Auffassung, dass unsere Quicksome-Technologie, die bei Ivermectin eingesetzt wird, überaus bedeutsam ist.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (die WHO)** litten im März 2020 1,5 Milliarden Menschen an über den Boden übertragenen Helmintheninfektionen, was 24 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Hakenwurm, Askaris und Peitschenwurm stellten die weltweit größte über den Boden übertragene Helminthenbelastung dar. Ivermectin ist Teil des globalen Marktes für Antiparasitika, der 2019 mit 7,2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde und laut Coherent Market Insights (CMI)*** bis 2027 auf 10,8 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.

Das Management von Mountain Valley MD ist der Auffassung, dass die Ergebnisse dieser präklinischen Studien, die wir durchführen, eine erheblich verbesserte Wirksamkeit des Arzneimittels Ivermectin zeigen werden, einschließlich einer höheren Absorption, einer verbesserten Bioverfügbarkeit und einer geringeren Variabilität, sagte Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD Inc. Wir sind auch der Auffassung, dass die Ergebnisse dieser Studien auf eine lange Liste ähnlicher Arzneimittelklassen extrapoliert werden können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Krampflöser wie Carbamazepin, Schmerzmittel wie Ketoprofen und Antibiotika wie Rifampicin und sogar Cannabinoide und deren Derivate.

Ivermectin ist ein Arzneimittel der BCS-Klasse IIa mit schlechter Wasserlöslichkeit, schlechter Absorption und äußerst variabler oraler Bioverfügbarkeit. Das Unternehmen ist daher der Auffassung, dass es ein idealer Kandidat für den Einsatz in präklinischen Studien ist, um Daten zu generieren, die die Wirksamkeit der Quicksome-Technologie zur Steigerung der Bioverfügbarkeit und der biologischen Wirksamkeit belegen. Die präklinischen Studien am Hundemodell sollten sowohl die orale als auch die sublinguale Überlegenheit der Quicksome-Formulierungen gegenüber einer kommerziellen oralen Formulierungstablette nachweisen. Die Studien werden die maximale Plasmakonzentration (Cmax), die Zeit der maximalen beobachteten Konzentration (Tmax) sowie die Fläche unter der Kurve untersuchen, um die zeitbasierten Arzneimittelkonzentrationen im Blutstrom sowohl für die Quicksome-Ivermectin-Dosis als auch für die im Handel erhältliche Form zu messen, um direkte Vergleiche zu ermöglichen.

Wir sind davon überzeugt, dass es zahllose Arzneimittel gibt, deren Absorptionsprofile durch unsere Quicksome-Technologie erheblich verbessert werden können, ohne dass traditionelle Phase-1- bis Phase-3-Studien durchgeführt werden müssen, sagte Hancock außerdem. Unser Ziel besteht darin, die vielen Milliarden Dollar an Arzneimitteln, die zurzeit weltweit im Einsatz und zugelassen sind, ins Visier zu nehmen und mit pharmazeutischen Partnern zusammenzuarbeiten, um mit unserer Quicksome-Technologie eine verbesserte Wirksamkeit und einen verbesserten Wirkungseintritt zu erreichen.

*Das von der FDA zugelassene Arzneimittel Ivermectin hemmt die Replikation von SARS-CoV-2 in vitro

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129059/

**Weltgesundheitsorganisation, 2. März 2020 – Über den Boden übertragene Helmintheninfektionen

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections

***Datenquelle des Marktes für Antiparasitika www.coherentmarketinsights.com/market-insight/antiparasitic-drugs-market-3782

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Gesundheits- und Wellnessorganisation beschäftigt, bei der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit rasch einsetzender Wirkung, hoher Bioverfügbarkeit, geringer Variabilität und präziser Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommt die Quicksome-Technologie sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur oralen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

MVMD geht davon aus, dass die Quicksome-Aktivierung von Cannabinoidmolekülen für wegweisende Anwendungsbereiche von medizinischem Cannabis den Erfolg des Unternehmens im Gesundheits- und Wellnesssektor weiter beflügeln wird. MVMD konzentriert sich daher bei all seinen nachhaltigen Cannabiswerten auch auf die Forschung und Entwicklung, auf wissenschaftliche Grundlagen des Pflanzenwachstums und auf Produktionsprozesse.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

