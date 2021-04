Mountainbike-Verleih Arlberg: professionelle Ausrüstung für Anfänger und Profis

Intersport Arlberg bietet in den Sommermonaten professionelle Mountainbikes, weitere alpine Bikes und das notwendige Equipment für sichere und erlebnisreiche Touren rund um den Arlberg an.

Der Arlberg eignet sich als idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Mountainbike-Touren. Um optimal für die alpinen Ausflüge ausgestattet zu sein, steht Intersport Arlberg mit seinem kompetenten Team seit über 80 Jahren zur Verfügung. Der Mountainbike-Verleih hat eine breite Auswahl an hochwertigen Bikes und weiterem Zubehör für den Radsport.

Breites Verleihsortiment von zu Hause einsehen und online reservieren

Um das Verleihen der Mountainbike-Ausrüstung besonders einfach zu gestalten und die Wartezeiten in den Filialen zu reduzieren, können Kunden bei Intersport Arlberg das breite Verleihsortiment von zu Hause einsehen und ein favorisiertes Modell sowie zusätzliches Equipment bequem online reservieren. Durch die Online-Reservierung sichern sich Kunden zudem einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent. Neben zahlreichen Mountainbikes stehen außerdem verschiedene Downhill-Bikes, E-Bikes, Kinderräder und Anhänger beim Verleih zur Auswahl. Zum leihbaren Zubehör gehören Helme, Rucksäcke, Schlösser, Anhänger und Kindersitze.

Aber auch für Kunden, die das Wandern oder Klettern in den Bergen bevorzugen, ist Intersport Arlberg die richtige Adresse. So gehören in den Sommermonaten zum Verleihsortiment außerdem Wanderstöcke, Rückentragen und Klettersteigsets. Hierbei ist ebenfalls eine Online-Reservierung möglich.

Hochwertiges Verkaufssortiment und professionelle Serviceangebote

Wenn Kunden über die Leihfahrräder hinaus noch die passende Kleidung benötigen, werden sie ebenfalls bei Intersport Arlberg fündig. Der Sportverleih bietet eine breite Auswahl an Radsportmode zum Verkauf an. Für andere Alpinsportarten verkauft das Sportgeschäft am Arlberg ebenfalls hochwertige, moderne Sportmode und professionelles Equipment.

Wer sein eigenes Fahrrad für die Berge kaufen möchte, kann dies auch bei Intersport Arlberg tun und von einer umfassenden Beratung profitieren. Um die richtige Kaufentscheidung zu treffen, dürfen Kunden das bevorzugte Bike zwei Tage kostenlos im Gelände Probe fahren.

Kommt es zu Schäden am Bike, ist Intersport Arlberg zudem mit einem sorgfältigen Service- und Reparaturangebot zur Stelle. Dabei haben Kunden die Wahl zwischen einem günstigeren Classic-Service- und einem teureren Professional-Service-Paket, das mehr Leistungen und eine Express-Instandsetzung beinhaltet.

Unkompliziertes Ausleihen an elf verschiedenen Standorten

Wer rund um den Arlberg seine Mountainbike-Tour startet, findet in jedem Fall eine von elf Filialen von Intersport Arlberg in seiner Nähe. Rund 100 Mitarbeiter setzen sich zu den saisonalen Öffnungszeiten für eine hohe Kundenzufriedenheit ein. Der Hauptstandort befindet sich in der Dorfstrasse 1 in St. Anton am Arlberg. Bei Fragen zum Mountainbike-Verleih können Kunden unter +43 (0)5446 34533 anrufen oder eine Mail an info@intersport-arlberg.at senden.

