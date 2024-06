MPU als Fahrradfahrer – Ist das möglich?

Als Fahrradfahrer zur MPU, auch wenn man vielleicht gerade kein Auto besitzt? Die Antwort, ob eine MPU für Fahrradfahrer angeordnet werden kann ist: JA!

Viele sind sich dessen nicht bewusst, aber auch Fahrradfahrer können zur MPU verpflichtet werden, wenn sie im Straßenverkehr auffällig geworden sind. Dabei ist es nicht relevant, ob sie gerade ein Auto besitzen oder nicht.

Häufige Gründe dabei sind Alkohol- und Drogendelikte. Aber auch verkehrsgefährdendes Verhalten im Straßenverkehr kann der Auslöser für eine MPU-Anordnung sein.

Aber wie verhält sich das genau?

Bei Alkohol- und Drogendelikten reicht es, wenn ein Fahrradfahrer mit einer hohen Blutalkoholkonzentration (BAK) oder unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr auffällt.

Eine BAK von 1,6 Promille oder mehr gilt hier als Grenzwert bzw. bei einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder mehr.

Doch was wird als verkehrsgefährdendes Verhalten gewertet?

Hier handelt es sich ganz konkret um Missachtung von Verkehrsregeln, wie z.B. das Überfahren von roten Ampeln, das Ignorieren von Vorfahrtregeln oder das Fahren entgegen der Fahrtrichtung.

Auch zu schnelles Fahren, freihändiges Fahren oder waghalsige Manöver wie das Fahren auf dem Gehweg oder zwischen parkenden Autos ist verkehrsgefährdend!

Auch Fahrräder, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, z. B. fehlende Beleuchtung, defekte Bremsen oder mangelnde Reflektoren gehören dazu.

Wichtiger Faktor ist auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, Texten oder Musikhören mit beiden Ohrhörern. Der Fokus liegt somit nicht da, wo er eigentlich sein sollte, auf der Straße oder dem Radweg, sondern man ist abgelenkt. So kann die eigene Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr schnell verheerend enden und man ist in einem Unfall verwickelt.

Ist man mit dem E-Bike unterwegs, so wird auch hier noch einmal unterschieden, wie schnell diese fahren können. Hier liegt die Grenze bei 25km/h.

Alles Wissenswerte rund um dieses Thema haben wir unter MPU Fahrrad zusammengetragen.

Dazu sind wir mit unserem Team in ganz Deutschland für dich da und helfen dir gern dabei, dich erfolgreich auf deine MPU vorzubereiten. Von Hamburg bis München, 24/7 in vielen Sprachen.

