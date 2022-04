Müller Fördertechnik: Tragrollen und Abroller für die Fördertechnik

Die Produkte von Müller Fördertechnik werden zu 100 % in Deutschland hergestellt und sind in verschiedenen Ausführungen, sowie individuellen Maßen erhältlich.

Wenn es schnell gehen muss, ist eine Expresslieferung möglich, sodass Produktionsstops möglichst verhindert werden können.

Hochwertige Produkte aus eigener Produktion

Bei Müller Fördertechnik können sich Kunden auf die hohe Qualität von Tragrollen und Abrollern verlassen, da das Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Metallverarbeitung verfügt. Kundennähe ist für Unternehmen wichtig, was sich im wachsenden Vertrauen der Kunden im gewerblichen Bereich in die Qualität von Produkten und Dienstleistungen widerspiegelt. Müller Fördertechnik verfügt über eine hohe Fachkompetenz, alle Produkte werden in Deutschland am Standort Bergkamen gefertigt.

Folgende Produkte sind erhältlich

Müller Fördertechnik stellt Tragrollen für die Fördertechnik her. Wichtige Materialien für die Tragrollen sind Stahl, Aluminium und Edelstahl, doch werden auch Tragrollen aus Kunststoff gefertigt. Die Tragrollen sind in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich und können auf Wunsch auch in individuellen Maßen gefertigt werden. Sie werden mit Innen- und Außengewinde sowie mit Federachse angeboten und auch Abroller sind für verschiedene Zwecke verfügbar. Im Angebot sind Blechabroller, Teppichabroller, Folienabroller, Tapetenabroller und Kabelabroller, um empfindliche Materialien wie Teppich oder Tapete nicht zu beschädigen, verfügen die Abroller zum Teil über eine Beschichtung.

Maßanfertigungen problemlos möglich

Müller Fördertechnik stellt Tragrollen für die Fördertechnik sowie Abroller auch individuell nach Kundenwunsch her. Kunden können sich auf eine kompetente Beratung verlassen, gemeinsam mit den Kunden wird nach individuellen und kostengünstigen Lösungen gesucht.

Expresslieferung auf Wunsch der Kunden

Kunden können sich bei Müller Fördertechnik auf einen guten Service und eine schnelle Lieferung verlassen. Abroller sowie Tragrollen für Fördertechnik werden mit DPD geliefert. Die Versandkosten liegen unabhängig vom Gesamtwert der Bestellung bei knapp 8 Euro. Werden die Produkte kurzfristig benötigt, können Kunden eine Expresslieferung vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Müller Fördertechnik

Herr Yavuz Yazir

Augustweg 5

59192 Bergkamen

Deutschland

fon ..: 02307-2689853

web ..: https://www.mueller-foerdertechnik.de/

email : service@mueller-foerdertechnik.de

Pressekontakt:

Müller Fördertechnik

Herr Yavuz Yazir

Augustweg 5

59192 Bergkamen

fon ..: 02307-2689853

web ..: https://www.mueller-foerdertechnik.de/

email : service@mueller-foerdertechnik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fördertechnik aus Bergkamen Ein toter Zahn ist eine tickende Zeitbombe – es besteht akuter Handlungsbedarf