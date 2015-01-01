Muffiger Geruch, feuchte Wände, Schimmel? Warum viele Probleme erst jetzt auffallen

Muffiger Geruch, Feuchtigkeit oder Schimmel fallen oft erst im Sommer auf. RS Immobilieninvest und RS Echtwert erklären, warum eine frühe Einschätzung sinnvoll sein kann.

Feuchtigkeit, muffiger Geruch oder Schimmel fallen oft erst im Sommer auf. RS Immobilieninvest und RS Echtwert helfen Eigentümern, solche Auffälligkeiten besser einzuordnen.

Der Sommer wirkt auf viele Menschen zunächst nicht wie die typische Zeit für Feuchtigkeitsprobleme im Haus. Die Heizperiode ist vorbei, Fenster stehen häufiger offen und das Zuhause fühlt sich trockener an. Umso überraschender ist es, wenn plötzlich dunkle Stellen an Wänden auftauchen, ein Keller muffig riecht oder sich erste Schimmelspuren zeigen.

Tatsächlich fallen manche Probleme erst in den wärmeren Monaten stärker auf. Besonders in Kellern, an Außenwänden oder in wenig genutzten Räumen können Temperaturwechsel und höhere Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass Feuchtigkeit sichtbarer oder Gerüche intensiver wahrgenommen werden.

Die Ursachen dafür sind unterschiedlich. Mal steckt eine kleine Undichtigkeit dahinter, mal Feuchtigkeit im Mauerwerk oder eine ungünstige Luftzirkulation. Gerade ältere Häuser reagieren häufig sensibler auf Veränderungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Nicht jede Verfärbung bedeutet sofort einen schweren Schaden. Trotzdem lohnt es sich, genauer hinzuschauen, bevor aus kleinen Auffälligkeiten größere Feuchtigkeitsschäden Haus und Substanz belasten.

RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach hat deshalb mit RS Echtwert einen eigenen Sachverständigenbereich aufgebaut. Geschäftsführer René Schulte ist geprüfter Sachverständiger für Immobilienbewertung sowie für Schäden an Gebäuden (VfB e. V.) und begleitet Eigentümer bei der Einschätzung baulicher Auffälligkeiten und möglicher Feuchtigkeitsschäden.

„Viele Menschen sind erstmal verunsichert und wissen gar nicht, ob wirklich ein ernster Schaden vorliegt oder nicht“, sagt Schulte. „Oft hilft schon eine ehrliche und nachvollziehbare Einschätzung, um die Situation besser einordnen zu können.“

Gerade beim Immobilienverkauf spielen Schimmel in Häusern und sichtbare Feuchtigkeitsspuren eine wichtige Rolle. Auffällige Stellen oder unangenehme Gerüche sorgen bei Kaufinteressenten schnell für Unsicherheit. Werden mögliche Ursachen jedoch frühzeitig geprüft und nachvollziehbar eingeordnet, schafft das Vertrauen und verhindert spätere Diskussionen.

Neben der Einschätzung unterstützt das Unternehmen bei Bedarf auch bei den nächsten Schritten. Durch ein bestehendes Netzwerk aus Handwerkern und Fachfirmen können Maßnahmen koordiniert und Eigentümer im weiteren Ablauf begleitet werden.

„Viele wünschen sich keinen komplizierten Fachvortrag, sondern jemanden, der verständlich erklärt, was gerade wirklich wichtig ist“, sagt Tanja Polly, verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei RS Immobilieninvest.

Wer Fragen rund um Feuchtigkeit, Schimmel oder bauliche Schäden hat und einen Sachverständigen für Bauschäden sucht, kann über www.rs-echtwert.de unkompliziert Kontakt aufnehmen. Nach Eingang der Anfrage meldet sich das Team schnellstmöglich zurück, um die Situation gemeinsam einzuordnen.

Weitere Informationen zu RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach finden Eigentümer unter www.rs-immobilieninvest.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RS Immobilieninvest GmbH

Frau Tanja Polly

Wingertsheide 13

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204/9671128

web ..: http://www.rs-immobilieninvest.de

email : info@rs-immobilieninvest.de

RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach begleitet Eigentümer rund um Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, Baubetreuung und Finanzierung. Geschäftsführer René Schulte bringt langjährige Erfahrung als Immobilienprofi mit und verbindet diese mit sachverständiger Expertise im Bereich Verkehrswertgutachten und Bauschäden. Gemeinsam mit Tanja Polly steht das Unternehmen für eine persönliche, transparente und verständliche Begleitung rund um die Immobilie.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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