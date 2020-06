Multimediales Coaching löst psychosoziale und emotionale Blockaden und führt Sie zu mehr ERFOLG im Alltag.

„Fuchsvision – Ihr Partner für Lernbegleitung, Coaching, Supervision – Persönlichkeitsentwicklung und Personalentfaltung. Ich unterstütze Ihre persönliche und berufliche Entwicklung auch Online!“

Sie leben und arbeiten in komplexen, dynamischen, professionellen Systemen. Sie stellen ihre Person den Logiken in ihrem Umfeld gegenüber, Sie erkennen Handlungsmuster und Handlungsalternativen. Sie behalten Ihre Autonomie in dem Sie Beratung nutzen.

Face to Face – Online – am Telefon, Coaching wird Ihr neues Handwerkszeug sein, mit dem Sie zu mehr ERFOLG kommen, in dem Sie mehr Reflexion in Ihr Leben bringen.

Meine systemische, prozessorientierte, analytische und gruppendynamische Ausbildung ermöglicht, dass ich Ihren persönlichen Weg eine Etappe Ihres Lebenswegs professionell und unterstützend begleiten kann. Zu unserem Prozess und unserer Arbeit betrachten wir Sie immer als Ganzes in Ihrem Leben. Wir beziehen Familie, Umwelt, Freunde, Beruf und die aktuelle Situation in Ihren Perspektivenwechsel mit ein.

Ihr Weg zu Ihrem Ziel wird im Leben immer von den für den Moment und die aktuelle Situation passenden Menschen begleitet. Wir gehen Ihre Etappe gemeinsam und feiern das Etappenziel würdig.

Meine Botschaft an Sie, Sie können sich selbst entwickeln und fördern. Ich unterstütze Sie dabei und wir reflektieren gemeinsam Ihren Erfolg.

Durch meine Ausbildungen, Zusatzausbildungen, meinen Selbsterfahrungen, meinen Lebenserfahrungen, meinen Berufserfahrungen und Familienerfahrungen kann ich Sie mit bewegenden Lebensgeschichten unterstützend auf Ihrem Weg und zu sich selbst und Ihren Zielen begleiten.

Persönlich bin ich ein innovativer Pragmatiker, Hinterfrager und unterstützender „Provokateur“. Ich berate und trainiere Themen, welche ich selbst erfolgreich bearbeitet und umgesetzt habe. Ich begeistere in meinen Beratungen, Trainings und Vorträgen durch Humor, Authentizität, mit meiner offenen und ehrlichen Kommunikation meiner Lebensgeschichten. Meine langjährige Konzernerfahrung als Coach, Trainer und Führungskraft in nationalen und internationalen Projekten lehrten mich in Menschenkenntnis und einem wertschätzenden Umgang.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fuchsvision

Herr Joachim Fuchs

Höcherstraße 26

80999 München

Deutschland

fon ..: 0175/1813722

web ..: http://www.fuchsvision.de

email : kontakt@fuchsvision.de

Ihr Partner mit jahrelanger Erfahrung für Lernbegleitung, Coaching, Supervision – Persönlichkeitsentwicklung und Personalentfaltung. Treffen Sie mich in Präsenz, Online oder am Telefon. Systemisch, prozessorientiert, analytisch und gruppendynamisch ausgebildet und kompetent.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FinaSoft vereinbart Partnerschaft mit PriceHubble und integriert digitale Immobilienbewertung