Mustang Energy Corp. erweitert Landportfolio im Athabasca-Becken, Saskatchewan

Vancouver (British Columbia), 10. Oktober 2024 / IRW-Press / – Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, den Erwerb von 45.585 ha an vielversprechendem Land im Süden und Westen des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Diese Erweiterung wurde durch eine Kombination aus kostengünstigen Absteckungen und strategischen Kaufabkommen erzielt, wie bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 9. und 26. September 2024 bekannt gegeben wurde.

Die kürzlich erworbenen Konzessionsgebiete umfassen das Projekt Yellowstone (21.820 ha – siehe Abbildung 2), das Projekt Dutton (9.666 ha – siehe Abbildung 3) sowie drei weitere Schürfrechte (14.098 ha), die zurzeit noch keinen Namen haben. Mit diesen Erwerben hat sich der gesamte Landbesitz von Mustang im Athabasca-Becken von 10.644 ha – bestehend aus den Projekten Ford Lake, Cigar Lake East und Roughrider South – auf beeindruckende 56.229 ha erhöht (siehe Abbildung 1).

Dies ist ein weiterer bedeutsamer Landerwerb, der einen wichtigen Meilenstein für Mustang Energy Corp. darstellt, zumal wir unsere Aktivposition in der weltweit führenden uranproduzierenden Region weiter stärken, sagte Nick Luksha, CEO von Mustang Energy. Wir haben uns diese an unser bestehendes Landpaket angrenzenden Schürfrechte erfolgreich gesichert. Seit unserem Börsengang Anfang Juni haben wir unser Portfolio erweitert und beabsichtigen, unser Team weiter zu verstärken. Diese Schürfrechte befinden sich in uranreichen Gebieten, die hervorragendes Explorationspotenzial aufweisen, und wir sind davon überzeugt, dass sie den langfristigen Wert für unsere Aktionäre steigern werden.

Erwerb des Projekts Yellowstone

Mustang hat den bereits zuvor bekannt gegebenen Erwerb eines Landpakets in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken von Proton Uranium Ltd. und Electron Uranium Ltd. (zusammen die Verkäufer) für die Ausgabe von 12.000.000 Mustang Stammaktien (jeweils eine Aktie) an drei bevollmächtigte Personen der Verkäufer (die Nominees ) unter Annahme eines Preises von 0,255 $ pro Aktie abgeschlossen. Sämtliche Aktien, die als Vergütung an die Nominees ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Darüber hinaus haben die Nominees einen freiwillige Poolvertrag unterzeichnet, dem zufolge die Aktien bis 10. Februar 2026 nicht verkauft, übertragen oder anderweitig veräußert werden dürfen. Die Schürfrechte, die das Projekt Yellowstone umfassen, werden zurzeit von den Verkäufern treuhänderisch für Mustang verwaltet, wobei die Bestätigung der Übertragung durch das Mineral Administration Registry Saskatchewan noch ausstehend ist.

Weitere Informationen hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Yellowstone finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. September 2024, die in dessen Profil auf SEDAR+ veröffentlicht wurde.

Erwerb einer 90-%-Beteiligung am Projekt Brown Lake

Abgesehen von den oben genannten Erwerben freut sich Mustang auch bekannt zu geben, dass es den Erwerb einer 90-%-Beteiligung am Projekt Brown Lake (das Projekt) gemäß den Bedingungen eines Abkommens hinsichtlich des Erwerbs von Mineralkonzessionsgebieten (das Abkommen) mit Standard Uranium (Saskatchewan) Ltd. (Standard Uranium SK) vom 25. September 2024 abgeschlossen hat, wie bereits zuvor in der Pressemitteilung von Mustang vom 27. September 2024 bekannt gegeben wurde. Mustang gab 60.000 Aktien unter Annahme eines Preises von 0,33 $ pro Aktie an Standard Uranium Ltd. (Standard Uranium), der Muttergesellschaft von Standard Uranium SK, als Vergütung für den Erwerb aus. Sämtliche Aktien, die an Standard Uranium ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Darüber hinaus unterliegen die Aktien einer freiwilligen Treuhandvereinbarung, der zufolge die Aktien in vier gleichen Teilen aus der Treuhandschaft freigegeben werden, wobei der erste Teil nach dem Ablauf der gesetzlichen Haltefrist und jeder weitere Teil alle zwei Monate danach freigegeben wird.

Gemäß dem Abkommen wird Standard Uranium SK eine übertragene Beteiligung von 10 % am Projekt besitzen, während Mustang die alleinige Verantwortung für die Finanzierung aller Ausgaben und Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Instandhaltung, Exploration und Erschließung des Projekts trägt. Mustang kann seine Beteiligung am Projekt nur mit vorheriger Genehmigung von Standard Uranium SK aufgeben. Die dem Projekt zugrunde liegende Mineralkonzession wird zurzeit von Standard Uranium SK treuhänderisch für Mustang verwaltet, was jedoch der Bestätigung der Übertragung durch das Mineral Administration Registry Saskatchewan unterliegt.

Weitere Informationen hinsichtlich des Erwerbs der 90-%-Beteiligung am Projekt finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. September 2024, die in dessen Profil auf SEDAR+ veröffentlicht wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77112/10-11-24MustangAthabascaBasin_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der Schürfrechte von Mustang Energy im Athabasca-Becken in Saskatchewan

Höhepunkte des Erwerbs:

Projekt Yellowstone

– Das Projekt Yellowstone, das sich zu 100 % im Besitz von Mustang Energy befindet, besteht aus sieben aneinandergrenzenden Konzessionen mit einer Größe von insgesamt 21.820 ha.

– Das Konzessionsgebiet ist etwa 16 km von der Mine Cluff Lake entfernt, die über 62 Millionen lbs Uran¹ produziert hat, und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium.

– Es umgibt die Carswell Impact Structure, eine 18 km breite Struktur, die vermutlich durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist und Grundgestein mit beträchtlichem Potenzial für hochgradiges Uran aufweist.

– Das Konzessionsgebiet wird von bekannten Leitern durchzogen, was auf potenzielle Explorationsziele hinweist.

– Ein historisches Bohrloch (SYL-1) stieß auf eine starke Alteration, verfehlte jedoch das beabsichtigte leitfähige Ziel.²

Projekt Dutton

– Das Projekt Dutton erstreckt sich über 9.667 ha in drei aneinandergrenzenden Schürfrechten im südlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan.

– Es befindet sich in der Nähe der Cable Bay Shear Zone innerhalb der Mudjatik Domain, die bekanntermaßen Urananomalien im Grundgestein beherbergt.

– Das Projekt liegt etwa 20 km östlich der Virgin River Shear Zone, die die Zone Dufferin Lake und die Lagerstätte Centennial beherbergt. Diese Lagerstätten beherbergen nachweislich hochgradige Uranmineralisierungen, einschließlich Abschnitte mit 1,73 % UO auf 6,5 m und 8,78 % UO auf 33,9 m.³,

– Das Gebiet ist nach wie vor unzureichend erkundet und weist der Auffassung von Mustang zufolge Potenzial für Uranentdeckungen auf.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77112/10-11-24MustangAthabascaBasin_dePRcom.002.png

Abbildung 2: Projekt Yellowstone von Mustang Energy im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77112/10-11-24MustangAthabascaBasin_dePRcom.003.png

Abbildung 3: Konzessionsgebiet Dutton von Mustang Energy im südlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan

Mustang ist davon überzeugt, dass diese Erwerbe zusammengenommen das Bestreben von Mustang verdeutlichen, sein Portfolio an hochwertigen Uranaktiva im Athabasca-Becken, das für seine Uranproduktion bekannt ist, zu erweitern. Da sich die globalen Energiemärkte immer mehr auf kohlenstoffarme Lösungen fokussieren, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass die Kernenergie – und das Uran, das dabei als Brennstoff dient – weiterhin eine wichtige Rolle in der nachhaltigen Energielandschaft spielen wird.

Mustang setzt sich weiterhin für verantwortungsvolle Explorationen ein und stellt sicher, dass seine Betriebe auf ökologisch und sozial nachhaltige Weise durchgeführt werden, während es gleichzeitig einen positiven Beitrag zu den Gemeinden leistet, in denen es tätig ist.

Referenzen:

1. Cluff Lake Mine Uranium Production – Orano

2. SMAD# 74K05-0140, Drill hole SYL-1, Sylia Lake Project 1998, Cogema Resources Inc.

3. SMDI# 2758, Centennial Zone, Virgin River Project, mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2758

4. SMDI# 2056, Dufferin Lake Uranium Zone, mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2056

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Erwerb des Projekts Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens durch seine 90-%-Beteiligung am Projekt Brown Lake weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Telefon: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die erwarteten Vorteile der verschiedenen hierin beschriebenen Transaktionen und das zukünftige Potenzial der Mineralienansprüche, die gemäß den hierin beschriebenen Transaktionen erworben wurden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erwarteten Vorteile zu erhalten und die erwartete Integration nach der Transaktion zu erreichen sowie die Exploration der verschiedenen Projekte und der umliegenden Mineralien-Claims, die im Rahmen der hierin beschriebenen Transaktionen erworben wurden, fortzusetzen. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC

Kanada

email : nick@mustangenergy.ca

Pressekontakt:

Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC

email : nick@mustangenergy.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

