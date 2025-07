Mut, Menschlichkeit & Management

Wer wissen will, wie Leadership, Leben und Leidenschaft zusammengehen, sollte Helen Hains Blog Business Kapriolen unbedingt folgen.

Mit Business Kapriolen hat Unternehmerin, Speakerin und dreifache Mutter Helen Hain einen einzigartigen Video-Blog gestartet, der zeigt, dass moderne Führung mehr ist als Strategie und Zahlen.

Was bei Helen Hain sofort auffällt: Sie spricht nicht über Business – sie lebt es. Als Gründerin und Managing Partner der MarketDialog GmbH https://www.marketdialog.com/mit über 60 Mitarbeitenden weiß sie, wovon sie spricht. Doch Business Kapriolen ist kein klassischer Karriereblog, es ist ein Blog über den Zirkus des echten Lebens zwischen Chefetage, Kindergeburtstag und Krisenmanagement.

Mit klaren Worten, Charisma und einer Prise Selbstironie bringt Hain auf den Punkt, was viele nur hinter vorgehaltener Hand sagen: Führung ist oft ein Drahtseilakt. Und genau das macht sie zur Stimme einer neuen, mutigen Business-Generation.

Warum man Business Kapriolen folgen sollte:

* Echte Einblicke statt Hochglanzfassaden: Helen Hain zeigt Führung und Unternehmertum, wie sie wirklich sind – mit Höhen, Tiefen und überraschenden Wendungen.

* Impulse für modernes Leadership: Ob Beziehungspflege im Vertrieb, Krisen-Resilienz oder Female Leadership – ihre Themen treffen den Nerv der Zeit.

* Inspiration für Unternehmerinnen und Macher: Als Frau in einer männerdominierten Branche spricht sie offen über Herausforderungen und Chancen – und macht anderen Mut.

* Unterhaltsam und authentisch: In ihren Video-Blogs verknüpft sie Business-Themen mit Erlebnissen aus ihrem Alltag: ehrlich, klug und charmant.

Für alle, die Business nicht nur managen, sondern gestalten wollen.

Mit ihrer Mischung aus Fachkompetenz, Empathie und persönlichem Storytelling trifft Helen Hain den Zeitgeist und inspiriert Menschen, neue Wege in Führung und Vertrieb zu gehen.

Business Kapriolen ist über ihre Website https://www.helenhain.com/business-kapriolen-blog/, ihren Youtube Kanal https://www.youtube.com/@BusinessKapriolen sowie Helen Hains Social Media Kanäle abrufbar.

