Mutausbrüche: Außergewöhnliche Stories gewöhnlicher Frauen – Gegen Status Quo. Für mehr Gleichstellung.

Cindy Pfitzmann präsentiert in ihrem Buch „Außergewöhnliche Stories mutiger Frauen“ mutige Geschichten von Frauen, die die Leser*innen dazu bringen, den Status Quo in Frage zu stellen.

Ein Buch voller Stories über Female Empowerment, um den Status Quo in Frage zu stellen, Grenzen zu sprengen und Frauen mit ihren Stories sichtbar zu machen.

Frauen sind noch immer unterrepräsentiert auf jeglichen Bühnen. Ihre Stories, Botschaften und Meinungen werden seltener gehört und fließen dadurch weniger in unser Bewusstsein und Meinungsbildung ein.

Dabei brauchen wir mehr Sichtbarkeit von Geschichten über Frauen und Female Empowerment, um nachhaltige Diversität und echte Gleichstellung zu bekommen. Davon ist Cindy Pfitzmann, Herausgeberin des Buches, überzeugt. Sie reist mit dem Amazon Bestseller in sieben Kategorien durch eine Welt aus rein weiblicher Perspektive.

Dafür kuratiert sie 14 Stories, die in diesem Band vorgestellt werden.

Die Geschichten kommen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, aber haben eines gemeinsam: Sie stellen den Status Quo in Frage und geben Einblick auf eine Welt aus rein weiblicher Perspektive.

Inspirierende Geschichten, wie Frauen ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben.

Unglaubliche Geschichten über diagnostizierte schwere Krankheiten und wie Frauen diese Diagnose, nicht jedoch die Prognose, angenommen haben.

Bewegende Geschichten über den Druck der Gesellschaft, bis hin zu Panikattacken und Mobbing, und Frauen, die es geschafft haben, aus diesem Zwang auszubrechen.

Friedvolle Geschichten über den Tod lieber Angehöriger und die gleichzeitige persönliche Neuerfindung.

Unsere Bücher sind Bühnen. Bühnen für Frauen. Wir geben Frauenstimmen mehr Gewicht, Mitbestimmung und Einfluss.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter:

https://theboldwoman.co/das-buch

Verlag: One World Distribution

The Bold Woman Media

Wir bieten ambitionierten Frauen eine Bühne, sich mit ihren außergewöhnlichen Stories zu zeigen. Als Autorin, Co-Autorin & Speaker. Female Empowerment im Online Magazin, in Buchreihen und auf Events.

Wir möchten mit diesen Stories so viele Menschen wie möglich erreichen.

So viele Frauen wie möglich, die sich durch die Stories ermutigt fühlen, ihre Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen.

So viele Mädchen und Jungen wie möglich, die dadurch mit mehr weiblichen Vorbildern in Kontakt kommen.

So viele Männer wie möglich, damit auch sie diese Welt vermehrt aus weiblicher Perspektive kennenlernen und sich ihrer Rolle bei der Bewegung zur Gleichstellung der Geschlechter bewusster werden.

