Von der Gaststube ins digitale Rampenlicht – Was passiert, wenn jemand die Welt der Hotellerie und Gastronomie nicht nur aus Büchern kennt, sondern sie selbst jahrelang gelebt hat?

Die Geschichte hinter mxi.design ist weitaus faszinierender als die eines typischen Agentur-Gründers: Maximilian Kunstwadl bringt eine einzigartige Kombination aus praktischer Gastronomieerfahrung und kreativer Vision mit, die seine Agentur zu einem der interessantesten Player der bayerischen Digital- und Designlandschaft macht.

Der unkonventionelle Weg: Von der Küche ins Designstudio

Maximilian Kunstwadls Erfolgsgeschichte beginnt nicht in einem Designstudio oder vor einem Computer, sondern in der Gastronomie. Der gebürtige Bayer wuchs in der Gastro-Branche auf und sammelte tiefgreifende Erfahrungen sowohl hinter als auch vor dem Tresen. Diese praktische Verwurzelung in der Hospitality-Branche wurde zu seinem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Besonders prägend war seine Erfahrung als Übergangs-Restaurantleiter: Über ein Jahr lang führte Kunstwadl erfolgreich ein Restaurant und lernte dabei alle Facetten des Gastgewerbes kennen – von der Personalführung über die Kostenkalkulation bis hin zu den täglichen Herausforderungen der Gästekommunikation. Diese Zeit schärfte seinen Blick für die echten Bedürfnisse von Gastronomen und Hoteliers.

„_Durch unseren einzigartigen Background in der Hotellerie/Gastronomie wissen wir genau wie es läuft. Egal ob hinter oder vor dem Tresen. Wir wissen Gastro ist nicht einfach_“, beschreibt Kunstwadl selbst seine besondere Perspektive.

Von der Praxis zur digitalen Innovation

Diese authentische Branchenerfahrung wurde zum Grundstein für mxi.design. Statt als Außenstehender Websites für Hotels und Restaurants zu gestalten, versteht Kunstwadl die operativen Realitäten seiner Kunden aus erster Hand. Er kennt die Stoßzeiten, die Personalengpässe, die saisonalen Schwankungen und die komplexen Buchungssysteme – Wissen, das in jedes Projekt einfließt.

Der Sprung in die Selbstständigkeit

Aus dieser fundierten Branchenerfahrung heraus wagte Kunstwadl den Sprung in die Kreativbranche und gründete mxi.design als Fullservice-Agentur für Webdesign, Fotografie und Corporate Design. Sein Ansatz war von Anfang an anders: Während andere Agenturen Websites nach ästhetischen Gesichtspunkten gestalten, entwickelt er strategische digitale Lösungen, die auf echtem Geschäftsverständnis basieren.

Technische Excellence: Mehr als nur Design

Was mxi.design von anderen Agenturen unterscheidet, ist die Kombination aus Branchenwissen und technischer Innovation. Kunstwadl setzt auf moderne Webtechnologien wie GSAP-Animationen und performance-optimierte Systeme, die speziell auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Seine Websites bieten nicht nur visuellen Eindruck, sondern sind darauf ausgelegt, messbare Geschäftsergebnisse zu liefern.

Die gastique-Revolution: Strategische Spezialisierung

2025 wagte Kunstwadl den nächsten strategischen Schritt: Die Gründung von gastique als spezialisierte Submarke für Hotels und Restaurants. „Gastique steht für eine einzigartige Kombination aus Gast und Unique – ein passendes Symbol für unseren Anspruch, jedem Kunden eine individuelle und einzigartige Werbelösung zu bieten“.

Diese Fokussierung ermöglicht es dem Team, branchen-spezifische SEO-Strategien, Online-Reservierungssysteme und zielgruppengerechte Content-Strategien zu entwickeln. Die Ergebnisse sind messbar: Kunden berichten von einer spürbaren Zunahme von Direktbuchungen und besseren Google-Rankings.

Vielseitigkeit als Stärke

Während gastique sich auf die Hospitality-Branche konzentriert, bleibt mxi.design bewusst breit aufgestellt. Die Agentur betreut Selbstständige, Start-ups, Agenturen und etablierte Unternehmen aus verschiedensten Bereichen. Diese Diversifikation ermöglicht es Kunstwadl, kreative Synergien zwischen verschiedenen Projekten zu schaffen und innovative Lösungsansätze zu entwickeln.

Das Erfolgsrezept: Authentizität und Expertise

Maximilian Kunstwadls Erfolg basiert auf einer seltenen Kombination:

* Praktische Branchenerfahrung durch seine Zeit als Restaurantleiter und sein Aufwachsen in der Gastro-Szene

* Technische Innovation mit modernen Webtechnologien und performance-optimierten Lösungen

* Strategisches Denken durch die gezielte Fokussierung auf Nischenmärkte bei gleichzeitiger Diversifikation

* Regionale Verwurzelung mit Sitz in Oberschleißheim bei München und starken Verbindungen zur bayerischen Wirtschaft

Zukunftsvision: Digitale Transformation mit Herz

„Mit meiner Erfahrung in Hotellerie und Design verstehe ich die Anforderungen deiner Branche wie kaum ein anderer. Gemeinsam entwickeln wir innovative Lösungen“ – diese Philosophie macht Kunstwadl zu einem authentischen Partner für verschiedenste Unternehmen.

Sein Ansatz geht dabei weit über klassisches Webdesign hinaus: Er entwickelt ganzheitliche digitale Strategien, die darauf abzielen, seine Kunden im digitalen Wettbewerb zu stärken und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Der bayerische Innovations-Hub

Mit mxi.design und gastique hat Maximilian Kunstwadl bewiesen, dass praktische Erfahrung und digitale Innovation eine kraftvolle Kombination bilden. Seine Agentur steht exemplarisch für eine neue Generation bayerischer Unternehmer, die traditionelles Geschäftsverständnis mit modernster Technologie verbinden – und dabei immer den Menschen im Mittelpunkt behalten.

