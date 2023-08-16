Myriad Uranium informiert über den aktuellen Stand der Transaktion zur Übernahme von Rush Rare Metals: Rundschreiben von Rush wurde eingereicht und Versammlung anberaumt

Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Rush Rare Metals Corp. (Rush) ihr Rundschreiben der Unternehmensführung (das Rundschreiben) und die damit verbundenen Unterlagen für die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung (die Versammlung) der Aktionäre (Rush-Aktionäre) eingereicht hat. Bei der Versammlung werden die Rush-Aktionäre unter anderem aufgefordert, über einen Sonderbeschluss (den Arrangement-Beschluss) abzustimmen, mit dem ein gesetzlicher Arrangement-Plan (das Arrangement) genehmigt wird, über den Myriad 100 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien von Rush (die Rush-Aktien) erwirbt. Die Versammlung ist für 17. August 2026 um 10:00 Uhr (Pazifik-Zeit) anberaumt und wird an der Adresse Suite 605, 1125 Howe Street, Vancouver, B.C. stattfinden. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, muss der entsprechende Arrangement-Beschluss zunächst in der Versammlung von mindestens einer Zweidrittelmehrheit der von den Rush-Aktionären abgegebenen Stimmen (66 2/3%) angenommen werden.

Am 13. Februar 2026 haben Myriad und Rush eine Übernahmevereinbarung und eine Arrangement-Vereinbarung datiert mit 13. Februar (zusammen die endgültige Vereinbarung) im Hinblick auf die Umsetzung des Arrangements unterzeichnet. Gemäß dem Arrangement wird Myriad alle Rush-Aktien übernehmen. Dafür wird für jeweils 1,85 Anteile an ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Rush-Aktien eine Myriad-Stammaktie (jeweils eine Myriad-Aktie) emittiert, woraus sich ein Umtauschverhältnis von einer (1) Rush-Aktie zu 0,5405 Myriad-Aktienanteilen (das Umtauschverhältnis) ergibt. Zusätzlich werden alle wandelbaren Wertpapiere von Rush durch wandelbare Wertpapiere von Myriad ersetzt, die in Myriad-Aktien umgetauscht werden können, wobei entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, um das Umtauschverhältnis des Arrangements widerzuspiegeln.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, erklärt: Die Übernahme von Rush ist ein wichtiger Katalysator für Myriad. Mit dieser Übernahme konsolidieren wir unseren Eigentumsanteil auf 100 % am Uranprojekt Copper Mountain und vereinen damit Besitz und Betrieb – der logische nächste Schritt nach unserer bisherigen, äußerst erfolgreichen Projekterschließung. Diese Transaktion sollte unsere Marktkapitalisierung deutlich steigern, institutionelle Anleger anziehen und unser geplantes Uplisting zu einer großen US-Börse unterstützen. Copper Mountain zählt zu den vielversprechendsten Uranprojekten im Herzen der Vereinigten Staaten und verdient maximale Beachtung und einen breiten Zugang für Anleger in den USA.

Rush hat die Tochtergesellschaft 1577075 B.C. Ltd. (Rush Spinco) gegründet, und auf diese hat Rush sämtliche seine Rechte, Eigentumsansprüche und Beteiligungen im Hinblick auf das Konzessionsgebiet Boxi in Quebec übertragen und 100.000 $ in die Gründung bzw. Kapitalisierung von Rush Spinco bereitgestellt. Im Rahmen des Arrangements werden die Rush-Aktionäre eine (1) Rush Spinco-Aktie für jeweils vier (4) ausgegebene und in Umlauf befindliche Rush-Aktien erhalten, zusätzlich zu den Myriad-Aktien, die ihnen gemäß dem Arrangement zugewiesen werden. Der Fokus von Myriad ist einzig und allein auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming gerichtet und darauf, so rasch und effizient wie möglich daraus Werte zu schöpfen.

Der Abschluss der Transaktion ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, wie z. B. die Zustimmung der Rush-Aktionäre, die Genehmigung des British Columbia Supreme Court und der Canadian Securities Exchange, übliche Abschlussunterlagen sowie anderweitige, bei solchen Transaktionen übliche Bedingungen. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Rush zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Myriad und vom Börsenhandel an der CSE genommen. Für die Transaktion bedarf es keiner Genehmigung von Seiten der Myriad-Aktionäre.

Keines der gemäß dem Arrangement ausgegebenen Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem Securities Act von 1933 der Vereinigten Staaten in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder unter den jeweiligen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Emission der Wertpapiere im Rahmen der Transaktion erfolgt voraussichtlich unter Berufung auf die verfügbaren Ausnahmegenehmigungen von den entsprechenden Registrierungsbestimmungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act sowie auf die geltenden Ausnahmegenehmigungen in den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Einzelstaaten. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Direktoren und Führungskräfte von Myriad halten Wertpapiere von Rush. Diese werden gemäß dem Arrangement in Wertpapiere von Myriad und Rush Spinco eingetauscht. Ein solcher Eintausch ist gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) als Transaktion mit einer verbundenen Partei zu werten. Diese Transaktion mit einer verbundenen Partei ist von den formellen Anforderungen hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß der Vorschrift MI 61-101 ausgenommen, nachdem der faire Marktwert der Transaktion einen Wert von 25 % der Marktkapitalisierung von Myriad (wie gemäß Vorschrift MI 61-101 bestimmt) nicht übersteigt. Bei der Prüfung und einstimmigen Genehmigung der Transaktion gab es keine wesentlich abweichenden Ansichten, Enthaltungen (mit Ausnahme der nach Gesellschaftsrecht erforderlichen Enthaltungen) oder größeren Meinungsverschiedenheiten seitens der Direktoren von Myriad.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 75 % der Beteiligung am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Zudem liegt bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der übrigen Anteile von 25 % durch die Übernahme der Firma Rush Rare Metals Corp. vor. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrlöcher niedergebracht und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert, wodurch bedeutende historische Ressourcenschätzungen entstanden.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält ein 10%iges Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die prospektiv für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Hinweis: Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb Myriad die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Myriad auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca), telefonisch unter +1.604.418.2877 oder auf der Website von Myriad unter www.myriaduranium.com.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen beruhen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Geschäftstätigkeit, die Pläne, die Aussichten und die Geschäftsstrategie der jeweiligen Unternehmen. Die Begriffe könnte, würde, sollte, wird, wahrscheinlich, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, vorausberechnen und glauben sowie andere ähnliche Begriffe und Formulierungen dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Plänen, Zielen, Zeitplänen, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen, darunter unter anderem: die Bedingungen der Vereinbarung, der Abschluss der Vereinbarung, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und die CSE; die Fähigkeit der Parteien, die übrigen Abschlussbedingungen rechtzeitig zu erfüllen; die Aussichten des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die Realisierung der erwarteten Vorteile der Vereinbarung; sowie der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Vereinbarung. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, darunter unter anderem: das Scheitern der Einholung von Genehmigungen durch Aktionäre, behördlichen Zulassungen, Gerichte oder der CSE im Zusammenhang mit der Vereinbarung, das Scheitern des Abschlusses der Vereinbarung, das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der Transaktion oder der Umsetzung des Geschäftsplans für das fusionierte Unternehmen, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte, die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, das Fehlen bekannter aktueller Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von Schlüsselkräften im Management und anderem Personal, mögliche Konjunkturabschwünge, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, ergebnisbedingte Änderungen an Explorationsprogrammen sowie Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, kommunale Beziehungen sowie Verzögerungen bei der Einholung behördlicher oder sonstiger Genehmigungen und die Risikofaktoren in Bezug auf Myriad, die im jüngsten Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen Unterlagen dargelegt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und im Profil von Myriad auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl Myriad versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten Ergebnisse abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Myriad übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Myriad Uranium Corp.

Thomas Lamb

#600-1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : tlamb@myriaduranium.com

Pressekontakt:

Myriad Uranium Corp.

Thomas Lamb

#600-1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : tlamb@myriaduranium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Intelligentes Wohnen auf kleinem Raum: Altacom jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich Was kommt nach KI?