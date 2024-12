Myriad Uranium schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

Vancouver, B.C. – 13. Dezember 2024 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (Myriad oder das Unternehmen) (CSE: M, OTC: MYRUF, FRA: C3Q) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor gemeldete, nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (die Finanzierung) (siehe Pressemitteilung von Myriad vom 22. November 2024) abgeschlossen hat. Im Rahmen der überzeichneten Finanzierung erzielte Myriad durch die Ausgabe von 7.471.500 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 2.988.600 $. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant wird als Warrant bezeichnet), wobei jeder Warrant den Inhaber bis zum 12. Dezember 2026 zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,55 $ pro Akte berechtigt.

Thomas Lamb, der CEO von Myriad, merkte dazu wie folgt an: Diese überzeichnete Finanzierung ist der Höhepunkt eines außerordentlich erfolgreichen Jahrs für das Unternehmen mit einem Bohrprogramm, das die Erwartungen übertraf, die historischen Bohrungen verifizierte und auch das Potenzial für eine tiefer liegende Uranmineralisierung demonstrierte. Die Finanzmittel werden im gesamten Winter eine anhaltende Dynamik ermöglichen, während wir alle zentralen Bereiche rund um das Projekt absperren, weitere geophysikalische Untersuchungen durchführen und uns für ein ambitioniertes Bohrprogramm 2025 positionieren.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision von insgesamt 68.320 $ und gab insgesamt 170.800 Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant) aus, wobei jeder Vermittler-Warrant bis zum 12. Dezember 2026 zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,40 $ berechtigt. Die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer viermonatigen Haltefrist, die am 13. April 2025 abläuft. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die Exploration der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens beteiligten sich an der Finanzierung, und diese Beteiligung gilt als Transaktion mit einer nahe stehenden Person im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101). Diese Beteiligung ist von der Erfordernis der förmlichen Bewertung und der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß dem MI 61-101 befreit, da der Verkehrswert dieser Beteiligung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie nach dem MI 61-101 ermittelt, nicht übersteigt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in ihr beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und entsprechenden Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten bzw. ohne Freistellung von dieser Registrierungspflicht nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes angeboten oder verkauft werden.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das einen Anteil von 75 % an dem großen Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming (USA) erwerben kann. Copper Mountain enthält mehrere bekannte Uranlagerstätten und Uranminen, einschließlich der Arrowhead-Mine, die 500.000 Pfund an eU3O8 produzierte. Auf Copper Mountain wurden in den späten 1970er Jahren umfangreiche Bohr- und Erschließungsarbeiten durch die Firma Union Pacific durchgeführt, einschließlich der Entwicklung eines Minenplans zur Versorgung einer geplanten Flotte von California Edison-Reaktoren. Die Arbeiten wurden im Jahr 1980 aufgrund fallender Uranpreise eingestellt, noch bevor der Abbau beginnen konnte. Es wurden etwa 2.000 Bohrlöcher auf Copper Mountain in den 1970er Jahren niedergebracht. Das Projektgebiet verfügt über ein erhebliches Explorationspotenzial. Union Pacific hat einen geschätzten Betrag von 117 Millionen C$ (Dollar des Jahres 2024) bei der Exploration und Erschließung von Copper Mountain ausgegeben, was zur Abgrenzung bedeutender historischer Ressourcenschätzungen, die hier beschrieben sind, geführt hat. Ein ausführliches Update mit Crux Investor kann hier eingesehen werden. Die Präsentation des Unternehmens kann hier eingesehen werden. Das Unternehmen schloss vor kurzem sein erstes Bohrprogramm mit 34 Bohrlöchern ab, das die Erwartungen übertraf; es wurden signifikante hochgradige verifizierte historische Bohrungen festgestellt und eine Mineralisierung in der Tiefe entdeckt, die spannendes neues Potenzial für das Projekt eröffnet. Die wichtigsten Pressemitteilungen zu den jüngsten und historischen Bohrungen können hier, hier und hier abgerufen werden.

Myriad hat außerdem eine 50%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Millen Mountain in Nova Scotia, Kanada, wobei die anderen 50 % in Besitz von Probe Metals Inc sind. Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.com), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

