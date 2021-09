Mystery Games: Hochleistungs-Luftreiniger an allen Escape Game-Standorten installiert

„Gruppen die bei uns spielen, soll Spaß haben. Und den hat man im Moment nur, wenn man sich auch in Sachen Corona sicher fühlt“, sagt Matthias Klindworth, Geschäftsführer Mystery Games.

„Wer bei uns spielt, soll Spaß haben. Entspannten Spaß hat man im Moment allerdings nur, wenn man sich auch in Sachen Corona sicher fühlt“, sagt Matthias Klindworth, Geschäftsführer von Mystery Games, dem Betreiber der drei Mystery House Escape Game Standorte in Flensburg, Hamburg und Bremen. Daher hat das Unternehmen, dessen Filialen unter Hygieneauflagen und mit begrenzter Personenzahl schon seit einigen Wochen wieder geöffnet haben, noch einmal investiert und in allen Spiel-, aber auch Sozial- und Aufenthaltsräumen Hochleistungs-Luftreiniger im Wert von rund 80.000 Euro installiert. Die überdurchschnittlich großen und leistungsstarken HEPA-Luftreiniger der Firma Kampmann schleusen in kurzer Zeit den kompletten Luftinhalt eines Raums durch ihr Inneres und filtern dabei 99,995 Prozent sämtlicher Viren, Bakterien, Allergene und Aerosole heraus. „Mit dieser Maßnahme investieren wir nicht nur in die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter, sondern auch in die Zukunft unserer Standorte“, so Klindworth weiter. „Ohne maximale Vorkehrungen wird auch in mittelfristiger Zukunft ein Betrieb schwer realisierbar sein, zudem hat sich das Bewusstsein der Menschen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit maßgeblich verändert.“

Rückkehr zur Normalität, aber: AHA+L-Regeln gelten weiterhin

Trotz des durch die installierten Luftreiniger eklatant gesenkten Ansteckungsrisikos gelten in den Spielräumen von Mystery Games weiterhin die AHA+L-Regeln – für Gäste und Mitarbeitende. „Nichts wünschen wir uns mehr, als eine möglichst rasche und vollständige Rückkehr zur Normalität“, sagt der Geschäftsführer. „Dazu möchten wir aktiv beitragen und werden weiterhin alle Oberflächen in den Spielräumen konsequent desinfizieren und regelmäßig lüften. Nur durch die strikte Einhaltung der geltenden Regeln und Maßnahmen zum Schutz gegen das Virus ist gewährleistet, dass wir unsere Spielräume auch weiterhin geöffnet lassen dürfen“, ergänzt Klindworth.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mystery Games GmbH

Frau Tanja Klindworth

Wiesengrund 9

27419 Tiste

Deutschland

fon ..: +49-(0)160-93 05 10 12

web ..: https://max-pr.eu/kunden/mystery-games-gmbh

email : presse@mystery-house.de

Mystery Games GmbH

Das erste Mystery House wurde im Juli 2014 in Flensburg eröffnet. Mittlerweile verfügt die Mystery Games GmbH über vier eigene Spielorte in unterschiedlichen Städten: Flensburg, Hamburg und Bremen – mit insgesamt 17 Spielräumen. Der Spielraum in der Hansestadt Buxtehude wird als Kooperation betrieben. Weitere Spielräume in allen drei Filialen sowie die Eröffnung neuer Standorte sind in Planung. An allen Standorten ist das Unternehmen aktuell der größte Escape Game Anbieter in der jeweiligen Region. Live Escape Games liegen derzeit im Trend. Sei es als Ausflug mit Freunden oder Kollegen, zum Junggesellenabschied, als Teambuilding-Maßnahme oder auch als Familien-Abenteuer. Das Ziel des Spiels ist einfach: Die Spieler müssen einen Raum so schnell wie möglich verlassen. In der Regel haben sie dazu maximal 60 Minuten Zeit. Erschwert wird dieses Ziel durch zahlreiche Rätsel, die auf dem Weg in die Freiheit gelöst werden müssen. Für das Abenteuer schlüpfen die Spieler – für kurze Zeit – in eine andere Rolle und werden zu Einbrechern, Kommissaren oder auch Ausbrechern. Weitere Informationen unter www.mystery-house.de.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rundum gesund im Mund – zahnmedizinische Leistungen der Praxis Holger Heyn und Kollegen in Berlin-Neukölln