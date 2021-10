Nabati Foods verpflichtet großen europäischen Lebensmittel-Zwischenhändler Saralex

Vancouver, B.C. – 15. Juni 2021 – Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL) (Nabati Foods oder das Unternehmen), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das vollwertige und natürliche Lebensmittel auf Pflanzenbasis für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt bekannt, dass es den wichtigen Lebensmittel-Zwischenhändler Saralex Group verpflichtet hat. Diese Vereinbarung stellt Nabatis ersten Vorstoß nach Europa dar. Es wird erwartet, dass das Unternehmen den Vertrieb auf der iberischen Halbinsel in Portugal und Spanien starten wird.

Die Saralex Group ist ein Lebensmittel-Zwischenhändler, der als Vertreter der Hersteller in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche tätig ist und sich auf ethnische und spezielle Lebensmittel konzentriert.

Nabati Foods hat seinen Wachstumskurs beibehalten, da wir unsere Einnahmequellen aus unseren Gastronomie-, Industrie- und Einzelhandelskanälen diversifiziert haben, sagte Ahmad Yehya. Nabati ist seit Kurzem in Asien vertreten und tritt nun in den europäischen Markt mit dem Ziel ein, das Wachstum unserer Marke auf beiden Kontinenten im Jahr 2021 und darüber hinaus zu steigern. Die iberische Halbinsel ist für Nabati Foods eine hervorragende Gelegenheit, in einem wachsenden Marktsegment in Europa Fuß zu fassen.

Sowohl Spanien als auch Portugal verzeichnen einen Aufwärtstrend bei der pflanzlichen Ernährung. Rund 10 % der Spanier sind Vegetarier oder Veganer laut einem Beratungsbericht von Latern, The Green Revolution: Understanding the Veggie Revolution. In Portugal ist die Anzahl der Vegetarier in der Zeit von 2007-2017 um 400 % gestiegen, wie aus einer Nielsen-Umfrage von Centro Vegetariano hervorgeht. 2017 war Portugal das erste Land der Welt, das verpflichtend eine vegane Menüoption in öffentlichen Gebäuden (Regierung, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Gefängnissen usw.) anbietet.

Die Produkte von Nabati Foods sind in ganz Nordamerika sowie in Asien und auf den Britischen Jungferninseln erhältlich. Alle Produkte von Nabati sind GVO-frei, enthalten keinen raffinierten Zucker und sind koscher, vegan, ei-, milch- und glutenfrei.

Nabati Foods ist maßgeblich an der Lebensmittelevolution beteiligt, und diese internationale Expansion wird unser Momentum weiter beschleunigen, sagte Yehya. Unser Ziel hat sich nicht geändert. Unser Ziel ist, Menschen Lebensmittel anzubieten, die gesund und dennoch lecker sind. Wir glauben, dass man nicht auf Geschmack verzichten muss, wenn man auf seine eigene Gesundheit und die des Planeten achten möchte. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start in Europa.

Über Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. ist Eigentümer von Nabati Foods Inc. (Nabati), einem familiengegründeten Lebensmitteltechnikunternehmen, das ganz natürliche, pflanzliche, gluten- und soja-freie Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet. Nabati wurde 2014 gegründet und verfügt über vier charakteristische Produktlinien, darunter Cheesecake ohne Milchprodukte, Käsealternativen und Fleisch auf pflanzlicher Basis. Nabati-Produkte werden in Kanada und den USA über Lebensmittel-, System-Gastronomie- und Industriekanäle vertrieben. Weitere Informationen unter: invest.nabatifoods.com/

